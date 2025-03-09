API設計工具 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 設計工具提供了一個安全的開發環境，使用者可以在其中規劃、建立和修改應用程式介面 (API)。這些工具簡化了 API 的預生產管理，使開發人員能夠在統一的儀表板中構思、建立設計指南並建立 API。它們還促進開發人員和 IT 部門的 API 管理工作之間的協調。雖然一些 API 市場解決方案包括用於編輯 API 的工具，但它們的主要重點是選擇外部 API 來增強產品，而不是開發和管理 API。
提議新的應用程式
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是一個實時數據平台，幫助開發者快速構建數據管道和API以處理和分析多種數據來源的數據。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 從第一天起就幫助您提供出色的 API。新創公司和大型企業使用我們部署在邊緣的無伺服器 API 網關，透過令人驚嘆的 DX 提供 API 驗證、速率限制和開發人員文件。您可以從 zuplo.com 免費開始，並在幾分鐘內發布 API。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個基於雲端的無頭 CMS 平台。它可以讓您在建立 CMS API 時節省時間和金錢。我們提供對各種欄位類型、內建儲存和 CDN、自動產生的打字稿定義等的支援。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。
Xano
xano.com
Xano是一個無代碼後端平台，允許用戶快速構建可擴展的應用程序後端，支持數據管理和第三方集成。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我們透過最先進的服務虛擬化和 API 模擬平台重新定義了從小到大的團隊如何進行軟體開發。這項創新解決方案獨特地結合了模擬伺服器、本地隧道和 HTTP 代理，從而實現 API 和服務的無縫模擬。這個強大的三合一與我們的無程式碼、無下載方法相結合，確保了業界最快的入門速度。 Beeceptor 經過 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 認證，保證最高的安全性和合規性標準，使其成為全球企業值得信賴的選擇。服務虛擬化對於開發人員和 QA 團隊至關重要，使他們能夠解耦依賴關係並實現並行開發，從而顯著提高生產力和協作。透過利用 Beeceptor，團隊可以快速建立模擬服務，從而縮短開發週期時間並降低成本。加入滿意企業的行列，透過 Beeceptor 高效、可靠且安全的平台改變其工作流程。立即使用 Beeceptor 徹底改變您的開發和測試流程！
Synatic
synatic.com
Synatic 資料平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的組合解決方案，旨在提供以令人難以置信的速度創造價值的整體解決方案。憑藉簡單易用的工具與企業級功能相結合，我們將資料整合、自動化和分析的時間和成本減少了高達 80%，而且價格合理。我們的雲，您的雲，本地部署。無代碼、低代碼、您的代碼。預先打包的解決方案或從頭開始配置。 Synatic 可以做到這一切。
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是 ValueFirst 的產品，是設計多通路對話旅程的平台。透過 Infinito，數千家企業在聊天機器人、電子郵件、RCS 商業訊息、簡訊、語音和 WhatsApp 上進行行銷活動。 Infinito 幫助品牌提高消費者參與度。透過基於消費者事件創建自動化規則。這可以包括客戶與品牌的任何互動、進入客戶細分，或即使他們面臨流失的風險。 Infinito 的拖放編輯器簡化了行銷活動的創建並防止消費者離開品牌。 Infinito 協助企業透過直覺和個人化的對話體驗來獲取、轉換、吸引和取悅用戶。