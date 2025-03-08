Tinybird

tinybird.co

Tinybird是即時資料平台。在 Tinybird，我們使開發人員和資料團隊能夠利用即時資料的力量並快速建立資料管道和資料產品。使用 Tinybird，您可以大規模攝取多個資料來源，使用您已經了解和喜愛的 100% 純 SQL 查詢和調整它們，並將結果發佈為您在應用程式中使用的低延遲、高並發 API。開發人員可以更快地建立快速 API。以前需要花費數小時和數天的時間現在只需要幾分鐘。 Tinybird 是資料工程師和軟體開發人員一直在等待的不可或缺的工具。我們的創始團隊在建立為世界各地的組織提供服務的雲端和數據密集型產品方面擁有深厚的專業知識，並且我們得到了優秀團隊成員和投資者的支持，他們已經建立或正在建立一些最相關的開發人員工具（包括創辦人GitHub、Algolia 和 Vercel 等公司的成員。）‍ 作為一家擁有 60 多隻來自不同國家的小鳥的遠端優先公司，我們相信我們的優勢在於培養多元化的環境。 Tinybird 的每個人都在製定和執行我們的策略中發揮作用，我們堅信我們的全球多元化員工隊伍是為客戶釋放最大價值的關鍵。