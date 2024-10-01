API設計工具 - 最受歡迎的應用程式 - 莫三比克

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 設計工具提供了一個安全的開發環境，使用者可以在其中規劃、建立和修改應用程式介面 (API)。這些工具簡化了 API 的預生產管理，使開發人員能夠在統一的儀表板中構思、建立設計指南並建立 API。它們還促進開發人員和 IT 部門的 API 管理工作之間的協調。雖然一些 API 市場解決方案包括用於編輯 API 的工具，但它們的主要重點是選擇外部 API 來增強產品，而不是開發和管理 API。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一個無程式碼平台，旨在幫助企業透過程式碼產生創建生產級應用程式：後端、Web 和本機行動應用程式。借助 AppMaster.io，您可以從 MVP 成長為每分鐘處理數百萬個請求的企業解決方案，同時完全控制應用程式的部署位置，並透過原始程式碼匯出保持獨立於平台。主要功能： - 以PostgreSQL 兼容格式設計關係資料庫，在可視化設計器中具有完全的靈活性- 使用數百個函數和直觀的拖放界面管理複雜的業務邏輯- 創建和管理對API 的訪問，並使用中間件配置端點，自動生成API 文件- 使用自動生成的頁面和預構建組件在幾分鐘內構建Web 儀表板- 為iOS 和Androi...
Stoplight
stoplight.io
讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 為開發 API 的組織提供了一個中央協作平台，以提供單一事實來源來指導 API 設計和文件、加強標準化並實現 API 與預期業務目的之間更好的一致性。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個基於雲端的無頭 CMS 平台。它可以讓您在建立 CMS API 時節省時間和金錢。我們提供對各種欄位類型、內建儲存和 CDN、自動產生的打字稿定義等的支援。
Backendless
backendless.com
Backendless 是一個視覺化應用程式開發平台，為所有經驗水平的應用程式和 Web 開發人員提供全套低程式碼和無程式碼工具。 Backendless 功能包括基於元件的 UI 建構器、即時資料庫、使用者驗證和管理套件、推播通知和應用程式內訊息控制台、無程式碼邏輯建構器、API 管理等等。 Backendless 首先從後端開始設計，使其成為任何編碼或無程式碼前端的完美後端補充。 Backendless 平台的視覺化方法和預先建置的 API 可以輕鬆建立任何應用程式的後端，速度比傳統編碼解決方案快 10 倍，而成本卻僅為傳統編碼解決方案的一小部分。
Xano
xano.com
可擴展的無程式碼後端。 Xano 是使用無程式碼為您的應用程式建立可擴展後端的最快方法。 每個 Xano 帳戶都配有可擴展的伺服器、靈活的資料庫和無代碼 API 建構器，可轉換、過濾和整合來自任何地方的資料。世界各地有成千上萬的人使用 Xano 為從消費者應用程式到企業工作流程的一切提供支援。使用 Xano 使任何應用程式可擴展、安全且相容！為什麼要使用Xano？ * 可擴展以無憂地支援數百萬用戶。 * 經審計的合規基礎設施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全資料即將推出！ * 能夠從多個伺服器位置中進行選擇。 * 將資料儲存在...
Kong
konghq.com
隨著組織的軟體架構的發展，您需要一種更好的方法來透過服務來代理資訊交換。分散式系統和微服務的日益普及為跨架構的通訊管理帶來了新的挑戰。 Kong API Gateway 為複雜的現代架構提供了一個快速、可擴展且靈活的平台。 Kong API 閘道是開源的或作為 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一個完整的生命週期服務管理平台，可保護、管理和監控您的所有服務，以加速所有平台、協定和部署模式的創新。 Kong Enterprise 是唯一旨在透過 API 和微服務整個生命週期的自動化來優化當今應用程式現代化需求的解決方案。 Kong Enterpris...
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 從第一天起就幫助您提供出色的 API。新創公司和大型企業使用我們部署在邊緣的無伺服器 API 網關，透過令人驚嘆的 DX 提供 API 驗證、速率限制和開發人員文件。您可以從 zuplo.com 免費開始，並在幾分鐘內發布 API。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是即時資料平台。在 Tinybird，我們使開發人員和資料團隊能夠利用即時資料的力量並快速建立資料管道和資料產品。使用 Tinybird，您可以大規模攝取多個資料來源，使用您已經了解和喜愛的 100% 純 SQL 查詢和調整它們，並將結果發佈為您在應用程式中使用的低延遲、高並發 API。開發人員可以更快地建立快速 API。以前需要花費數小時和數天的時間現在只需要幾分鐘。 Tinybird 是資料工程師和軟體開發人員一直在等待的不可或缺的工具。我們的創始團隊在建立為世界各地的組織提供服務的雲端和數據密集型產品方面擁有深厚的專業知識，並且我們得到了優秀團隊成員和投資者的支持，他們已...
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是 ValueFirst 的產品，是設計多通路對話旅程的平台。透過 Infinito，數千家企業在聊天機器人、電子郵件、RCS 商業訊息、簡訊、語音和 WhatsApp 上進行行銷活動。 Infinito 幫助品牌提高消費者參與度。透過基於消費者事件創建自動化規則。這可以包括客戶與品牌的任何互動、進入客戶細分，或即使他們面臨流失的風險。 Infinito 的拖放編輯器簡化了行銷活動的創建並防止消費者離開品牌。 Infinito 協助企業透過直覺和個人化的對話體驗來獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。
Synatic
synatic.com
Synatic 資料平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的組合解決方案，旨在提供以令人難以置信的速度創造價值的整體解決方案。憑藉簡單易用的工具與企業級功能相結合，我們將資料整合、自動化和分析的時間和成本減少了高達 80%，而且價格合理。我們的雲，您的雲，本地部署。無代碼、低代碼、您的代碼。預先打包的解決方案或從頭開始配置。 Synatic 可以做到這一切。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我們透過最先進的服務虛擬化和 API 模擬平台重新定義了從小到大的團隊如何進行軟體開發。這項創新解決方案獨特地結合了模擬伺服器、本地隧道和 HTTP 代理，從而實現 API 和服務的無縫模擬。這個強大的三合一與我們的無程式碼、無下載方法相結合，確保了業界最快的入門速度。 Beeceptor 經過 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 認證，保證最高的安全性和合規性標準，使其成為全球企業值得信賴的選擇。服務虛擬化對於開發人員和 QA 團隊至關重要，使他們能夠解耦依賴關係並實現並行開發，從而顯著提高生產力和協作。透過利用 Beeceptor，團隊可以快速建立模擬服...