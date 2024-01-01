API設計工具 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 設計工具提供了一個安全的開發環境，使用者可以在其中規劃、建立和修改應用程式介面 (API)。這些工具簡化了 API 的預生產管理，使開發人員能夠在統一的儀表板中構思、建立設計指南並建立 API。它們還促進開發人員和 IT 部門的 API 管理工作之間的協調。雖然一些 API 市場解決方案包括用於編輯 API 的工具，但它們的主要重點是選擇外部 API 來增強產品，而不是開發和管理 API。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個無頭 CMS，可讓您輕鬆建立自己的 API 並管理您的內容。
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird 是為開發人員提供的無伺服器分析後端。攝取流數據，使用 SQL 分析和豐富數據，並立即將結果發佈為低延遲、動態 REST API。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高品質 API：Zuplo 的 API 閘道可協助小型和大型團隊將 API 快速、安全地投入生產，並提供改變遊戲規則的開發人員體驗。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Xano
xano.com
無需程式碼即可為您的應用程式建立強大、可擴展的後端的最快方法。 Xano 是超過 50,000 個中小企業和企業應用程式值得信賴的後端。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解決方案透過智慧整合和自動化幫助您推動業務的未來。使用 Boomi 連接一切、無所不在。
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是 ValueFirst 的產品，是設計多通路對話旅程的平台。透過 Infinito，數千家企業在聊天機器人、電子郵件、RCS 商業訊息、簡訊、語音和 WhatsApp 上進行行銷活動。 Infinito 幫助品牌提高消費者參與度。透過基於消費者事件創建自動化規則。這可以包括客戶與品牌的任何互動、進入客戶細分，或即使他們面臨流失的風險。 Infinito 的拖放編輯器簡化了行銷活動的創建並防止消費者離開品牌。 Infinito 幫助企業透過直覺和個人化的對話體驗來獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Synatic
synatic.com
Synatic 資料平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的組合解決方案，旨在提供以令人難以置信的速度創造價值的整體解決方案。憑藉簡單易用的工具與企業級功能相結合，我們將資料整合、自動化和分析的時間和成本減少了高達 80%，而且價格合理。我們的雲，您的雲，本地部署。無代碼、低代碼、您的代碼。預先打包的解決方案或從頭開始配置。 Synatic 可以做到這一切。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我們透過最先進的服務虛擬化和 API 模擬平台重新定義了從小到大的團隊如何進行軟體開發。這項創新解決方案獨特地結合了模擬伺服器、本地隧道和 HTTP 代理，從而實現 API 和服務的無縫模擬。這個強大的三合一與我們的無程式碼、無下載方法相結合，確保了業界最快的入門速度。 Beeceptor 經過 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 認證，保證最高的安全性和合規性標準，使其成為全球企業值得信賴的選擇。服務虛擬化對於開發人員和 QA 團隊至關重要，使他們能夠解耦依賴關係並實現並行開發，從而顯著提高生產力和協作。透過利用 Beeceptor，團隊可以快速建立模擬服...