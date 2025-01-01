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最受歡迎 最近新增 動畫軟件 - 最受歡迎的應用程式

創建動畫軟件是為了從視覺文件中產生移動圖形。根據應用程序，用戶可以對各種類型的圖形進行動畫，包括2D，3D，手繪或計算機生成的圖像。這些程序通常允許添加音樂和其他效果。動畫軟件可以與繪圖，視頻編輯或3D建模軟件集成。藝術家和自由職業者可以使用頂級的免費視頻編輯和動畫軟件結合使用預算來製作動畫。