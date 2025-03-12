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創建動畫軟件是為了從視覺文件中產生移動圖形。根據應用程序，用戶可以對各種類型的圖形進行動畫，包括2D，3D，手繪或計算機生成的圖像。這些程序通常允許添加音樂和其他效果。動畫軟件可以與繪圖，視頻編輯或3D建模軟件集成。藝術家和自由職業者可以使用頂級的免費視頻編輯和動畫軟件結合使用預算來製作動畫。
提議新的應用程式
Animaker
animaker.com
Animaker 是一個在線平台，用於創建專業的動畫和直播視頻，適合教學、市場推廣和品牌宣傳，支持自定義和AI配音功能。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Vyond
vyond.com
Vyond是一個雲端動畫平台，用戶可輕鬆製作專業質量的動畫視頻，適用於培訓、行銷和內部溝通等多種目的。
Jitter
jitter.video
抖動是一個視頻創建平台，使用戶能夠輕鬆製作動畫的GIF和MP4視頻，適合各種項目和需求。
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai 是一個基於人工智慧的在線影片創作平台，幫助品牌和企業快速將劇本轉換為引人入勝的影片。
Move.ai
move.ai
Move.ai 是一款 AI 驅動的運動捕獲軟件，可從 2D 視頻生成 3D 動作數據，幫助用戶創建高保真動畫，無需傳統運動捕捉西服。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款 AI 驅動的工具，能自動編輯和創建圖像，提供多種簡化圖片編輯的功能，如去背、圖像放大等。
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate是一款視頻創建平台，提供動畫、白板動畫和商業視頻製作工具，無需編程，適合各種行業使用。
Biteable
biteable.com
Biteable是一個用戶友好的在線視頻創建平台，幫助用戶製作專業、品牌一致的視頻內容，支持多種樣式和實時協作功能。
PixCap
pixcap.com
PixCap是一個網頁設計平台，幫助品牌和創意機構快速創建3D設計，提供豐富的3D資產和AI生成模型功能。
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe是一款易於使用的動畫視頻製作工具，適合初學者和專業人士。它允許用戶創建白板風格的動畫視頻，並支持文本轉視頻。
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Greensock動畫平台（GSAP）是一個強大的JavaScript庫，用於創建高性能的Web動畫，支持CSS、SVG和Canvas等多種對象的動畫。
Moovly
moovly.com
Moovly是一個AI驅動的視頻創建工具，使用者可輕鬆將文本轉換為動畫視頻，適用於商業和教育內容的製作。
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