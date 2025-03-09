Magic Studio

magicstudio.com

Magic Studio是AI驅動的工具，可允許用戶自動編輯和創建圖像。它提供了一系列功能，旨在簡化圖像編輯過程。 Canvas功能使用戶能夠快速，輕鬆地創建專業產品照片，從而消除了對昂貴照片的需求。魔術橡皮擦允許用戶通過簡單地標記要刪除的區域來從圖像中刪除不需要的元素，然後可以下載。 背景橡皮擦功能會自動從圖像中刪除背景，強調主題並創建聚光燈效果。圖像擴大功能使用戶能夠擴大圖像而不會損害質量，從而確保更好的分辨率和清晰度。 想像一下，用戶可以使用文本描述創建圖像，從而提供一種獨特的方式來視覺上表達思想和想法。 Photobooth旨在使用AI技術創建令人驚嘆的個人資料圖片，從而增強用戶圖像的外觀。 Magic Studio提供了一個用戶友好的界面，並且無需技術專長即可訪問。它可以免費使用，使用戶可以測試並熟悉該工具的功能。 Magic Studio由Aarzoo，Inc。開發，並提供各種有用的資源，例如手冊，並鏈接到其社交媒體資料和法律信息。