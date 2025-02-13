動畫軟件 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
創建動畫軟件是為了從視覺文件中產生移動圖形。根據應用程序，用戶可以對各種類型的圖形進行動畫，包括2D，3D，手繪或計算機生成的圖像。這些程序通常允許添加音樂和其他效果。動畫軟件可以與繪圖，視頻編輯或3D建模軟件集成。藝術家和自由職業者可以使用頂級的免費視頻編輯和動畫軟件結合使用預算來製作動畫。
提議新的應用程式
Animaker
animaker.com
Animaker正在破壞公司在幾分鐘內通過DIY Porltion Live和Anim的視頻進行訓練，教學，銷售，交流，交流，查看和分發內容的方式。 Visa，Johnson＆Johnson，GSK，McDonald's，Dell Tech是220個國家 /地區的1500萬用戶中的一些。很快，沒有技術專業知識，可以創建專業的4K質量視頻（動畫或實時），用於登機，營銷，品牌，簡化複雜的概念等。幾分鐘後，公司就可以輕鬆適應市場變化以創造競爭優勢。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
Jitter
jitter.video
使用 Jitter 創建專業的動畫內容。用它來設計品牌動畫使用者介面、影片、社群媒體貼文、網站、應用程式、標誌等。免費註冊。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是領先的視覺傳播平台，它使任何人都能在幾分鐘內創建專業和引人入勝的視頻和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。 超過3000萬人，包括96％的財富500強公司，使用Powtoon吸引了他們的受眾 - 無論是進行公司培訓和L＆D，HR，Internal Comms，Internal Comms，Marketing，Sales等。 Powtoon成立於2012年，在倫敦，舊金山，特拉維夫，烏克蘭和菲律賓設有辦事處。 借助Powtoon，您可以輕鬆地創建自己的免費（或付費）工作室質量的高清現場和動畫視頻 - 消除了僱用視頻製作團隊的高成本。 Powtoon提供了一個龐大的專業設計的模板，場景，角色，道具，視頻，配樂等圖書館。上傳您自己的媒體，視頻，GIF，圖像，配音以及您需要讓聽眾照顧，連接和行動所需的任何東西。
Renderforest
renderforest.com
RenderForest是一個多合一的品牌平台，為用戶提供最佳的在線工具，以創建高質量的視頻，圖形設計，徽標，模型和網站，並且時間和精力很少。使用在線徽標製造商開始創建過程，以在不僱用設計團隊的情況下建立一個獨特而令人難忘的品牌。 該工具使您可以製作高分辨率，定制的徽標，適合不同的需求，並只需單擊幾下即可下載它們。 使用現實的模型在各種對象和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的現成模型模板的庫中，選擇最喜歡的模型，上傳文件，更改顏色並獲得高質量的視覺效果。 視頻編輯器允許您製作工作室質量的解釋器動畫，徽標揭示，介紹，幻燈片以及許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您需要做的就是瀏覽視頻模板庫，選擇您喜歡的模板庫，在瀏覽器中直接編輯它，然後眨眼就可以準備好視頻。 在沒有任何編碼知識的情況下創建響應迅速的現代網站。使用內置工具從頭開始組裝網站或編輯預設計的模板。將您的網站自定義為您內心的內容，查看其在不同設備上的外觀，然後單擊一次。 使用圖形製造商的直觀工具來設計令人印象深刻的瀏覽現成設計包的類別，選擇模板，自定義並下載文件。
Biteable
biteable.com
與領先的線上影片製作者一起製作品牌影片。 Biteable 是創建簡潔、引人入勝的品牌影片內容的領先解決方案。
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai是基於AI（人工智能）的在線視頻創建平台，它使品牌和企業能夠為社交媒體，廣告，講故事等創建引人入勝的視頻。我們的技術有助於將腳本轉換為迷人的視頻。我們的使命是使任何人都能以最少的精力，時間和成本創建高質量的視頻。
Move.ai
move.ai
自由行動。發揮您的想像。沒有更多的西裝，沒有更多的限制。高保真動作捕捉變得簡單。
Vyond
vyond.com
專家成績而無需付出努力。在幾秒鐘內製作引人入勝的視頻。 Vyond是AI驅動的視頻創建平台，它賦予視頻製作工作室的力量 - 從腳本寫作到完成的視頻 - 觸手可及。使用Vyond Go，該行業的第一個生成AI驅動的腳本和視頻創建者立即從簡單的文本提示符中創建粗糙的視頻。然後，使用我們強大的拖放視頻創建者Vyond Studio來編輯這些視頻，或者在數千個預製作的字符，模板和背景的幫助下創建原始視頻。 Vyond旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效地創建專業視頻，以升級您的業務通信。引起當今分心的利益相關者的注意，與任何行業和工作角色有關的視頻引人入勝。請放心，您的數據在我們的構建企業平台中安全，該平台已通過ISO 27001認證（對於所有位置和用例）以及GDPR和CCPA符合使用。 Vyond Go：AI驅動的腳本和視頻創建者，我們正在使用Vyond Go進行視頻創建。輸入提示或刪除您的先前內容以立即創建腳本，並觀看Vyond在幾秒鐘內創建視頻。使用我們簡單的基於文本的編輯器快速拋光您的視頻，然後將視頻按原樣部署或將其帶入Vyond Studio進行微調。 Vyond Studio：一個強大的拖放視頻創建者通過我們強大的，基於時間表的視頻創建者獲得完整的視頻創建和編輯功能。數百個預製模板，40,000多個道具和功能齊全的角色創建者提供了細節和相關性，以構建任何行業或用例所需的確切視頻。
Moovly
moovly.com
作為市場上最受歡迎的AI驅動視頻創建工具，Moovly為您和您的組織提供了在幾分鐘內創建專業視頻或演示文稿所需的一切。 由於White Labeling，Moovly的基於雲/瀏覽器的解決方案等功能，專門為業務設計並與當前的工作流無縫集成在一起，將幫助您輕鬆地與整個團隊合作使用其審核系統和共享庫，並創建高質量的，高質量的，吸引銷售，L＆D和內部通信的營銷視頻。 由亞馬遜，阿瑪迪斯（Amadeus）和拜耳（Bayer）相信，莫維利（Moovly）的最強大功能無疑是AI驅動的自動視頻生成。只需連接您的數據源或電子商務商店，單擊幾下即可生成數千個視頻，然後將它們推到您喜歡的社交媒體平台上以吸引大眾受眾。 Moovly是與您的業務配對並幫助您實現所有目標的理想視頻創建工具。
GreenSock Animation Platform
gsap.com
將 GSAP 視為動畫界的瑞士軍刀…但更好。它為JavaScript 可以觸及的任何內容（CSS 屬性、畫布庫物件、SVG、通用物件等）提供動畫效果，並解決了無數瀏覽器不一致的問題，所有這些都具有驚人的速度（比jQuery 快20 倍） ，包含自動GPU 加速轉換。有關詳細信息，請參閱 https://gsap.com/why-gsap/。大多數其他庫僅對 CSS 屬性進行動畫處理。另外，相較之下，它們的定序能力和運行時間控制就顯得蒼白無力。簡而言之，GSAP 是地球上最強大的高效能動畫庫，這可能是為什麼每個主要廣告網路都將其排除在檔案大小運算之外並將其託管在其 CDN 上的原因。與決定如何建立應用程式的整體框架不同，GSAP 完全靈活；把它撒在你想要的地方。
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果動畫是一家致力於開發易用但功能強大的軟體的科技公司，包括動畫製作器、白板動畫製作器、人物動畫製作器和商業影片製作器。無需編程，每個人都可以使用 Mango Animate 的任何軟體為所有行業（如教育、商業、技術等）製作精彩的影片。值得一提的是，Mango Animate的所有軟體都附帶終身免費版本，讓所有用戶都可以免費開始他們的影片之旅。
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一個基於網路的設計平台，專為各種規模的品牌、新創公司和創意機構量身定制，使他們能夠快速製作有影響力的 3D 品牌設計。事實證明，3D 元素在品牌、廣告、產品演示和社交媒體內容中的整合比傳統的平面設計更具吸引力，從而提高了品牌知名度，並將轉換率顯著提高了 40%。我們的使命是讓每個人都能輕鬆創建專業級 3D 設計和影片。只需拖放所需的 3D 元素並對其進行自訂即可適合您的品牌美學。透過 Pixcap，您可以透過以下方式提升您的品牌： - 大型可自訂 3D 資源庫。 - 多樣化的品牌模型套件 - 由人工智慧驅動，從簡單的文字或 2D 圖像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的動畫為您的設計注入活力。瀏覽網址：https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideOscribe是適用於任何行業和工作角色的專業人士的易於使用，易於使用的動畫視頻製造商。創建專業質量的動畫視頻，吸引和教育您的觀眾。以快速而引人入勝的方式傳達任何主題或信息，以吸引註意力並在不破產銀行的情況下脫穎而出。 簡單直觀：無論您是專業人士還是初學者，Videoscribe的用戶友好界面都可以使動畫過程快速簡單。它的拖放功能和直觀的控制能力使您能夠輕鬆地將元素放在畫布上，從而使創建過程變得平穩而愉快。 專業品質：實現專業級動畫，而無需廣泛的技術技能或昂貴的生產設備。各種動畫效果使任何內容都栩栩如生，為觀眾創造了視覺上令人驚嘆和動態的體驗。 無限的創造力：釋放您的創意潛力和製作獨特而引人注目的動畫。廣泛的專業設計圖像，圖標，角色和背景庫，這意味著您有無限的視覺元素可供選擇，可以自定義以適合您的風格和品牌。 多才多藝：無論您是創建教育視頻，營銷活動，培訓材料，演示文稿還是講故事的內容，視頻記錄都可以使您有效傳達信息並更深入地吸引觀眾。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者自動編輯和建立影像。它提供了一系列旨在簡化影像編輯過程的功能。 Canvas 功能使用戶能夠快速輕鬆地建立專業的產品照片，因此無需進行昂貴的拍攝。 Magic Eraser 允許使用者透過簡單地標記要刪除的區域來刪除映像中不需要的元素，然後可以下載這些區域。 背景橡皮擦功能會自動刪除影像中的背景，強調主體並創造聚光燈效果。影像放大功能使用戶能夠在不影響品質的情況下放大影像，確保更好的解析度和清晰度。 Imagine 允許使用者使用文字描述創建圖像，提供一種獨特的方式來直觀地表達想法和創意。 Photobooth 旨在使用人工智慧技術創建令人驚嘆的個人資料圖片，增強使用者影像的外觀。 Magic Studio 提供使用者友善的介面，無需技術專業知識即可輕鬆存取。它是免費提供的，允許用戶測試並熟悉該工具的功能。 Magic Studio 由 aarzoo, Inc. 開發，提供各種有用的資源，例如手冊以及社交媒體資料和法律資訊的連結。