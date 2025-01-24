動畫軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

Vyond

vyond.com

毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量（從腳本編寫到成品影片）觸手可及。使用業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器 Vyond Go，透過簡單的文字提示即可立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中是安全的，該平台已通過 ISO 27001 認證（適用於所有地點和用例），並符合 GDPR 和 CCPA 標準。 Vyond Go：人工智慧驅動的腳本和視訊創建器我們使用 Vyond Go 將視訊創建從簡單變為即時。輸入提示或放入預先存在的內容中即可立即建立腳本，並觀看 Vyond 在幾秒鐘內創建影片。使用我們簡單的基於文字的編輯器快速完善您的視頻，然後按原樣部署您的視頻或將其放入 Vyond Studio 中進行微調。 Vyond Studio：強大的拖放式影片創作器透過我們強大的拖放式、基於時間軸的影片創作器獲得完整的影片創作和編輯功能。數百個預製模板、40,000 多個道具和功能齊全的角色創建器提供了細節和相關性，可以建立任何行業或用例所需的精確影片。