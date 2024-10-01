動畫軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地洛普

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創建動畫軟體是為了從視覺文件中產生移動圖形。根據應用程序，使用者可以製作各種類型的圖形動畫，包括 2D、3D、手繪或電腦生成的圖像。這些程式通常允許添加音樂和其他效果。動畫軟體可以與繪圖、影片編輯或 3D 建模軟體整合。藝術家和自由工作者可以結合使用頂級免費影片編輯和動畫軟體，在預算內製作動畫。
提議新的應用程式
Animaker
animaker.com
Animaker 正在顛覆公司透過 DIY 專業直播和/或動畫影片在幾分鐘內培訓、教學、激勵、銷售、交流、查看和分發內容的方式。 Visa、強生、葛蘭素史克、麥當勞、戴爾科技等公司在 220 個國家擁有 1,500 萬用戶。無需技術專業知識，即可在幾分鐘內快速創建專業的 4k 品質影片（動畫或直播），用於入職、行銷、品牌推廣、簡化複雜概念等，使公司能夠輕鬆適應市場變化，創造競爭優勢。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
Move.ai
move.ai
自由行動。發揮您的想像。沒有更多的西裝，沒有更多的限制。高保真動作捕捉變得簡單。
Jitter
jitter.video
使用 Jitter 創建專業的動畫內容。用它來設計品牌動畫使用者介面、影片、社群媒體貼文、網站、應用程式、標誌等。免費註冊。
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI 是一個基於 AI（人工智慧）的線上影片創作平台，使品牌和企業能夠為社交媒體、廣告、說故事等創作引人入勝的影片。我們的技術可協助您在幾分鐘內將腳本轉換為引人入勝的影片。我們的使命是讓任何人都能以最少的精力、時間和成本創建高品質的影片。
Vyond
vyond.com
毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量（從腳本編寫到成品影片）觸手可及。使用業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器 Vyond Go，透過簡單的文字提示即可立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中是安...
Biteable
biteable.com
與領先的線上影片製作者一起製作品牌影片。 Biteable 是創建簡潔、引人入勝的品牌影片內容的領先解決方案。
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者自動編輯和建立影像。它提供了一系列旨在簡化影像編輯過程的功能。 Canvas 功能使用戶能夠快速輕鬆地建立專業的產品照片，因此無需進行昂貴的拍攝。 Magic Eraser 允許使用者透過簡單地標記要刪除的區域來刪除映像中不需要的元素，然後可以下載這些區域。 背景橡皮擦功能會自動刪除影像中的背景，強調主體並創造聚光燈效果。影像放大功能使用戶能夠在不影響品質的情況下放大影像，確保更好的解析度和清晰度。 Imagine 允許使用者使用文字描述創建圖像，提供一種獨特的方式來直觀地表達想法和想法。 Photobooth 旨在利用人工智...
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果動畫是一家致力於開發易用但功能強大的軟體的科技公司，包括動畫製作器、白板動畫製作器、人物動畫製作器和商業影片製作器。無需編程，每個人都可以使用 Mango Animate 的任何軟體為所有行業（如教育、商業、技術等）製作精彩的影片。值得一提的是，Mango Animate的所有軟體都附帶終身免費版本，讓所有用戶都可以免費開始他們的影片之旅。
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一個基於網路的設計平台，專為各種規模的品牌、新創公司和創意機構量身定制，使他們能夠快速製作有影響力的 3D 品牌設計。事實證明，3D 元素在品牌、廣告、產品演示和社交媒體內容中的整合比傳統的平面設計更具吸引力，從而提高了品牌知名度，並將轉換率顯著提高了 40%。我們的使命是讓每個人都能輕鬆創建專業級 3D 設計和影片。只需拖放所需的 3D 元素並對其進行自訂即可適合您的品牌美學。透過 Pixcap，您可以透過以下方式提升您的品牌： - 大型可自訂 3D 資源庫。 - 多樣化的品牌模型套件 - 由人工智慧驅動，從簡單的文字或 2D 圖像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的動畫...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易於使用的拖放式動畫影片製作工具，適合初學者和專業人士，適用於任何行業和工作角色。創建專業品質的動畫影片來吸引和教育觀眾。以快速且引人入勝的方式傳達任何主題或訊息，以吸引註意力並從人群中脫穎而出，而無需花費太多。簡單直覺：無論您是專業人士還是初學者，VideoScribe 的用戶友好介面都使動畫過程變得快速而簡單。其拖放功能和直覺的控制項可讓您輕鬆地在畫布上放置和操作元素，使創建過程變得流暢和愉快。專業品質：無需大量技術技能或昂貴的製作設備即可實現專業級動畫。各種動畫效果使任何內容都栩栩如生，為觀眾創造視覺上令人驚嘆的動態體驗。無限創造力：釋放您的創造潛力，製作獨...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
將 GSAP 視為動畫界的瑞士軍刀…但更好。它為JavaScript 可以觸及的任何內容（CSS 屬性、畫布庫物件、SVG、通用物件等）提供動畫效果，並解決了無數瀏覽器不一致的問題，所有這些都具有驚人的速度（比jQuery 快20 倍） ，包含自動GPU 加速轉換。有關詳細信息，請參閱 https://gsap.com/why-gsap/。大多數其他庫僅對 CSS 屬性進行動畫處理。另外，相較之下，它們的定序能力和運行時間控制就顯得蒼白無力。簡而言之，GSAP 是地球上最強大的高效能動畫庫，這可能是為什麼每個主要廣告網路都將其排除在檔案大小運算之外並將其託管在其 CDN 上的原因。與決定如何建...
Moovly
moovly.com
作為市場上最豐富的人工智慧影片建立工具，Moovly 為您和您的組織提供在幾分鐘內創建專業影片或簡報所需的一切。 Moovly 的基於雲端/僅瀏覽器的解決方案專為企業設計，並憑藉白標籤等功能與您當前的工作流程無縫集成，將幫助您透過其審閱系統和共享庫輕鬆與整個團隊協作，並創建高品質、參與銷售、學習與發展和內部溝通的行銷影片。 Moovly 受到亞馬遜、艾瑪迪斯和拜耳等公司的信賴，其最強大的功能無疑是其人工智慧驅動的自動視訊生成。只需連接您的資料來源或電子商務商店，只需點擊幾下即可產生數千個視頻，並將它們推送到您首選的社交媒體平台以吸引大量受眾。 Moovly 是與您的業務配合並幫助您實現所有目標...