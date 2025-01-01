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最受歡迎 最近新增 分析平台 - 最受歡迎的應用程式

分析平台有時稱為商業智慧 (BI) 平台，為企業提供了吸收、建構、探索和解釋資料的綜合工具包，揭示可操作的見解，從而增強決策並為業務策略提供資訊。雖然其中一些平台需要 IT 參與來設定分析基礎架構、整合基本資料來源和資料準備，但其他平台則旨在供非技術使用者輕鬆配置和使用，稱為自助服務平台。 業務分析師、資料科學家和其他利害關係人可以利用這些平台來準備、建模和提煉數據，深入了解公司的日常運作並促進明智的決策。其作為分析平台的關鍵在於其提供端到端分析解決方案，包括五個關鍵組件：資料準備、資料建模、資料混合、資料視覺化和見解交付。