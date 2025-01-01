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分析平台有時稱為商業智慧 (BI) 平台，為企業提供了吸收、建構、探索和解釋資料的綜合工具包，揭示可操作的見解，從而增強決策並為業務策略提供資訊。雖然其中一些平台需要 IT 參與來設定分析基礎架構、整合基本資料來源和資料準備，但其他平台則旨在供非技術使用者輕鬆配置和使用，稱為自助服務平台。 業務分析師、資料科學家和其他利害關係人可以利用這些平台來準備、建模和提煉數據，深入了解公司的日常運作並促進明智的決策。其作為分析平台的關鍵在於其提供端到端分析解決方案，包括五個關鍵組件：資料準備、資料建模、資料混合、資料視覺化和見解交付。
提議新的應用程式
Tableau
tableau.com
Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote是一個雲端協作數據科學筆記本，支援數據連接、實時協作、版本控制、以及各種編程語言的工具整合。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商業智能和數據分析軟體，可視覺化分析數據並生成報告，支持多數據源連接。
Looker
looker.com
Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。
Grow
grow.com
Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT是一款對話式AI數據分析工具，允許用戶通過自然語言查詢數據，快速獲取完整答案。
Metabase
metabase.com
Metabase是一款開源商業智能平台，用於數據分析和視覺化，支援多種數據庫，並提供易用的儀表板與報告功能。
Hex
hex.tech
Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。
Observable
observablehq.com
Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。
Domo
domo.com
Domo是一個雲端商業智能平台，提供數據可視化、分析及協作工具，幫助企業優化決策和業務流程。
Chartio
chartio.com
Chartio是一個雲端商業分析平台，簡化數據探索與視覺化，讓用戶能方便地分析和報告來自多元數據來源的資訊。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel 是一款自動化數據清潔及可視化的分析工具，幫助用戶輕鬆理解和分析數據，無需技術背景。
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase是一個AI驅動的分析平台，用戶可用自然語言查詢數據，快速獲得見解，無需SQL知識。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Mineo
mineo.app
Mineo是一個探索數據的平台，提供增強版Python筆記本，具備無需編碼的工具、SQL數據源整合及協作功能。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio是一種雲端儀表板工具，幫助組織追蹤績效，進行數據驅動的決策，並支持多種數據來源和協作功能。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一個數據探索平台，提供自助報告和SQL分析，以便企業進行靈活的數據分析和高級報告創建。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一個雲端數據分析平台，幫助組織進行數據集成和自助服務分析，以實現數據驅動的決策。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti是一款定性數據分析軟件，幫助用戶組織、編碼和解釋非結構化數據，支持多種數據格式和平台。
Sisense
sisense.com
Sisense是一個商業智能平台，可以將數據轉換為可視化見解，支持即時數據分析並無縫集成多種應用，適合各種企業需求。
Cascade
cascade.io
Cascade 是首款先進的分析工具，幫助團隊將大量數據轉換為自定義的預測見解，並便於分享發現。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款時間及費用跟踪應用，幫助用戶有效管理工作時間和財務支出，提供詳盡的報告和數據分析。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一個基於雲的商業智能和平臺，允許用戶使用電子表格功能安全地分析和探索數據，支持多數據源連接及協作功能。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx是一個低代碼/無代碼的數據分析平台，允許用戶輕鬆收集、分析數據並生成洞察，以支持商業決策。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy是一個商業智能平台，提供數據分析工具，支持報告與儀表板的創建，適用於組織內外的用戶。
Holistics
holistics.io
Holistics 讓用戶可以自行解決數據問題，無需依賴技術團隊，減少業務與數據團隊間的請求延遲。
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io是一款商業智能平台，幫助團隊輕鬆建立報告、數據查詢和視覺化，並具備嵌入式分析功能。）
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一個商業智能平台，提供嵌入式分析功能，使用戶能夠創建交互式儀表板並實時訪問數據見解，提升決策效率。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據故事平台，幫助用戶從複雜的數據中提取見解和機會，提供易於理解的數據故事。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai應用一個操作商業智慧平台，幫助企業分析數據和進行決策，提升效率和準確度，並生成準確的預測。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly是一個增強銷售團隊能力的平台，提供創建互動內容的工具，簡化銷售過程以提高客戶參與和轉化率。
Narrator
narrator.ai
Narrato是一個AI內容創作、協作和工作流程管理平台，幫助個人和團隊快速且高效地創建內容，適用於多種內容形式和管理功能。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics是一個數據分析平台，幫助用戶在不寫程式碼的情況下快速創建自定義數據和分析應用程式。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Analytics 是一個多功能工具，能將分析集成到業務工作流程中，支持自定義和自動化決策。
Incorta
incorta.com
Incorta是一個數據平台，簡化多個系統的數據訪問與分析，支持用戶自助探索和報告，提升決策效率。
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas軟件是一個綜合的商業計劃和分析平台，幫助企業實時分析財務數據和建立報告，支持數據驅動的決策。
Altair One
altairone.com
Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr是一款工具，幫助用戶在多種SQL數據庫上構建儀表板並設置警報，支持數據可視化和監控。
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io 使使用者能更輕鬆地存取分析資產，將組織中的大量數據轉化為可行的知識，幫助影響業務成果。
Lightdash
lightdash.com
Lightdash是一個開源數據分析和可視化平台，提供靈活的協作和集成功能，讓用戶無需SQL即可查詢數據。
Vertify
vertify.com
Vertify是一款業務自動化軟體，能夠同步、清理和整理客戶數據，幫助銷售、行銷和客戶成功團隊之間協調運作。
Imply
imply.io
Imply 是一款基於 Apache Druid 的實時分析數據庫，幫助開發者建立互動數據應用，支援串流和批量數據，具備高效的擴展性與經濟性。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo是一個嵌入式分析平台，專為SaaS公司設計，提供可定制的儀表板和AI驅動的數據查詢工具，幫助開發者快速整合數據分析功能。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款無需代碼的隱私友好分析工具，幫助市場行銷、產品團隊和代理商進行網站和產品分析，優化用戶互動。
Northbeam
northbeam.io
Northbeam是一個營銷智能平台，提供媒介混合建模、多點觸摸歸因和增量分析，幫助品牌優化營銷策略和分析廣告成效。
1010 Data
1010data.com
1010數據是一個集成數據管理平台，能分析多種數據源，提供可視化和報告功能，支持組織的數據決策和應用開發。
Datazip
datazip.io
Datazip 是一款無需編碼的數據工程解決方案，幫助用戶整合數據來源，進行 ETL 和數據轉換，支持快速查詢和數據導出。
Kleene
kleene.ai
Kleene 是一個端到端的平台，整合跨部門數據，幫助企業決策者更快做出基於 AI 建議的決策，提高數據驅動的商業成長。
Targit
targit.com
塔吉特（Targit）是一個商業智能平台，幫助用戶整合、分析和視覺化數據，以支持數據驅動的決策。
ClicData
clicdata.com
ClicData是一個數據分析平台，提供數據整合、管理、視覺化和報告功能，幫助用戶做出基於數據的決策。
Toucan
jointoucan.com
Toucan是一個面向客戶的分析平台，便於企業利用數據故事提高互動，提供無需編碼的數據連接和簡易的可視化功能。
Explo
explo.co
Explo 是一款嵌入式儀表板和報告解決方案，讓用戶可以安全共享自定義分析報告，並編輯儀表板，自行生成報告。
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