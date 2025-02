分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 東加

Phocas Software

phocassoftware.com

需要對您的數據感覺良好嗎?如果您的業務需要更快、更確定地發展,福卡斯可以提供協助。我們擁有供全公司使用的一體化業務規劃和分析平台。直接從您的 ERP、會計和其他系統提供單一受管制的事實來源。 Phocas 解決了中型市場企業在獲取洞察、報告、追蹤績效、管理銷售團隊、規劃支出、管理現金流、制定預算、預測和月末處理方面遇到的難題。無論您是大局思考者還是直接關注細節,借助 Phocas,您都可以引領數據發現之路 - 並確信結果將是實時且準確的。福卡斯會跟隨您的思路,在您的大腦(或您的老闆)想到關鍵業務問題時以最快的速度回答這些問題。福卡斯不僅回答您的問題;它揭示了您從未想過的新問題和機會! Phocas 專為非技術用戶設計,提供強大的分析和節省時間的財務報告功能。它可以在幾秒鐘內提供有關本地、區域或全球銷售、庫存、預測、價格、利潤率、預算等的數據。 Phocas 可讓您執行臨時資料查詢或關聯和整合資料、識別趨勢、進行建模並在競爭中保持領先地位。任何 Phocas 使用者都可以輕鬆快速地建立互動式儀表板,與他們協作並在現場進行修改,而無需 IT 部門的協助。福卡斯儀表板讓您做的不僅僅是表面上的事情。與許多 BI 工具不同,您可以直接從儀表板存取基礎業務數據,直到單一交易。您可以決定要查看多少細節以及如何查看它。智慧安全性可讓您套用或刪除不同使用者可以查看的資料的限制,從而節省 IT 部門為使用者建立單獨儀表板的時間。我們的財務報表可自動執行月末報告(告別重複的 Excel 爭論)並簡化多個實體的合併。福卡斯預算和預測可讓您輕鬆修改預算並提供更動態的流程來幫助財務領導者跟上不斷變化的商業和經濟環境。整合其他資料來源來建立基於驅動因素的預算、根據預測追蹤實際績效等。 Phocas 成功地與所有主要 ERP 或 CRM 程式(以及您的企業可能使用的任何其他資料來源)集成,為您提供快速入門,並可輕鬆根據您的特定需求進行客製化。我們的受管制實施和基於業務的使用者安全性提供的解決方案可讓您和您的 IT 員工保持高效並專注於您的核心業務。 Phocas 還使您能夠在易於查看的地圖上結合事務和地理空間資料。透過在地圖上繪製城市、地區或國家的前 10 位客戶來顯示獲利能力。精確定位特定位置或使用熱圖顯示多個位置的資料。 Phocas 地圖可以與 OpenStreetMap 或 Google API 一起使用。 Phocas 提供了適合行動使用的完整商業智慧套件。無論您身在何處,隨身攜帶福卡斯即可獲得即時資料查詢功能。隨時隨地存取您的資料。在您的車內、機場、海外或海灘上!自 2013 年以來,客戶在年度 BARC 調查中一直對福卡斯給予高度評價。