分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 聖皮埃與密克隆群島

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分析平台有時稱為商業智慧 (BI) 平台，為企業提供了吸收、建構、探索和解釋資料的綜合工具包，揭示可操作的見解，從而增強決策並為業務策略提供資訊。雖然其中一些平台需要 IT 參與來設定分析基礎架構、整合基本資料來源和資料準備，但其他平台則旨在供非技術使用者輕鬆配置和使用，稱為自助服務平台。 業務分析師、資料科學家和其他利害關係人可以利用這些平台來準備、建模和提煉數據，深入了解公司的日常運作並促進明智的決策。其作為分析平台的關鍵在於其提供端到端分析解決方案，包括五個關鍵組件：資料準備、資料建模、資料混合、資料視覺化和見解交付。
提議新的應用程式
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 的專有 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的尖端研究為基礎，具有獨特的優勢，可以幫助營運團隊在不確定性和不斷變化的情況下提高決策的速度和準確性，最終提高其業務的投資回報率，同時採用最新的數據科學技術任何數據專業人員都可以存取。了解更多 https://www.ikigailabs.io
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並且為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 輕鬆嵌入分析。 • 從入門到成品的端到端支援。 • 現代資料架構－沒有專有的多維資料集。 • 針對所有主要框架進行調整的強大SDK。 • 隨處部署。 • OAuth2 和OpenID 的單一登入體驗。 • 可擴展、無意外的許可。 • 拖放式設計功能。 • 在儀表板上進行即時協作。 • 與Office 365 和Active Directory 整合。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。將其資料視覺化專業知識引入簡化但全面的 Bold BI 解決方案是滿足開發人員社群需求的下一步。為了確保每個客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
CorralData
corraldata.com
在 Corral Data，我們的使命是改變組織使用資料的方式。我們使組織能夠輕鬆地使用人工智慧來連接、分析和協作處理公司數據。什麼是 CorralData？ CorralData 是一個由人工智慧驅動的全方位服務分析平台，可從根本上簡化跨多個來源的資料集中和分析。借助 CorralData，您可以用簡單的英語與您的數據交談，或者只需連接您的數據即可建立令人驚嘆的報告。無需編碼、SQL 或工程資源。 CorralData 的工作原理如下：使用我們的 500 多個預先建置整合輕鬆連接所有資料來源。開始在與您的公司和數據相關的預建報告中看到令人驚嘆的視覺化效果。使用我們的人工智慧以簡單的英語與您的數據對話，以查看更多的見解，並將其添加到您現有的報告中。利用我們的按需人力數據團隊進行更深入的研究並請求更多見解。 CorralData 平台包含您開始使用數據驅動結果所需的一切，只需簡單的按月訂閱即可 — 令人驚嘆的數據視覺化工具、內建聊天、自訂報告以及與人類專家的聯繫。安排演示或開始 30 天免費試用，看看人工智慧驅動的數據分析是多麼簡單和強大。
Targit
targit.com
在 TARGIT，我們為關鍵垂直產業提供專業知識，幫助客戶做出數據驅動的決策。我們透過商業智慧 (BI) 和分析解決方案推動持久價值，支援您的獨特目標和推動日常營運的流程。 TARGIT Decision Suite 是我們的一體化商業智慧 (BI) 和分析平台，直覺、多功能且適合每位員工使用，讓您體驗一見鍾情。 TARGIT Decision Suite 可協助公司比以往更好、更快地整合、視覺化和共享資料。我們的解決方案將集中式 BI 解決方案的控制與分散式解決方案的靈活性以及強大的安全性和可靠性相結合。此外，它還可以輕鬆地與您現有的系統集成，並不斷適應您的需求，即使您的組織不斷發展。我們連續三年被Dresner 評為供應商信譽全球領導者，並連續五年被BARC 評為卓越BI 領導者，我們為能夠透過持續創新、富有洞察力的建議和以人為本的業務模式為客戶提供支持而感到自豪。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作。 * 與 macOS、Windows 和 Linux 跨平台相容 * 適用於 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫療保健、媒體和廣告、酒店、製造、公共部門等）1,000 多個領先組織的信任和使用。
Bold Reports
boldreports.com
業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。在這項工作的過程中，它發現需要簡化企業創建、儲存和共享重要業務報告的方式，然後著手創建基於 Web 的報告管理解決方案。結果就是 Bold Reports，它可以處理細節，以便報告創建者可以專注於大局。為了確保每位客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
Planr
planr.com
Planr 是一種企業 SAAS 解決方案，使用先進的人工智慧來預測收入和銷售業績，揭露隱藏的障礙，幫助您和您的團隊加速銷售成長。 Planr 使您能夠即時存取針對未來目標的預測收入的公正、聰明的視圖，準確度高達 96%。 Planr 的 AI 支援工具可供執行長、投資者和領導團隊使用，它可以為您的數據提供公正、科學的視圖，並以 96% 的準確度預測您的 NTM 收入。 Planr 類別包括：企業績效管理、薪酬管理、行銷分析、銷售和營運規劃、銷售績效管理和勞動力管理。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight 提供價格實惠、易於使用的 SaaS 商業智慧。與其他流行 SaaS 產品（例如 Basecamp、Zendesk 和 Salesforce）的即時連接具有預先建置的儀表板，可協助您啟動並執行並立即獲得結果。簡單的報告產生器可協助您在各種視覺化中快速調整或從頭開始建立任何新報告。當您準備好不再連接一兩個SaaS 產品時，Easy Insight 在產品本身中提供了強大的ETL 功能，可協助您匯入平面檔案或關聯式資料庫資料、轉換資料並將其與其他資料來源連接，以及創建一切從漂亮的執行儀表板到詳細的表格。廣泛且易於使用的安全功能使您可以輕鬆限制用戶可以看到的數據，使您能夠使用單一儀表板並以不同的方式向組織中的每個人展示它。每個銷售代表都將看到自己的數據，每個專案經理都將看到自己的項目，所有這些都在同一組核心儀表板上運行，從而大大降低了返工成本。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Savant Labs
savantlabs.io
Savant 是一個雲端原生無程式碼平台，可透過拖放工作流程自動化端到端分析流程。它為分析師提供了數百個點擊連接器來存取來自業務應用程式、電子表格和數據平台的數據，拖放小部件來清理、準備、混合、轉換和分析數據，並為每個人提供全面的產生人工智慧功能。洞察可以直接自動化到業務應用程式、BI 儀表板、通訊應用程式和資料庫。 Savant 還擁有最先進的自動化功能，可根據外部系統的計劃或事件和觸發器來自動化工作流程，從而提高對業務利益相關者的洞察力，以便及時採取業務行動。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了對 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Lightdash
lightdash.com
Lightdash 是資料團隊提供見解並為公司其他部門提供真正的自助資料存取的最快方式。分析師建立指標並將其提供給最終使用者進行查詢，無需 SQL。 Lightdash 受到各種規模的公司的使用和信任，從新創公司到國際上市組織。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和註釋，以便用戶了解數據的“原因”，而不僅僅是數據的“內容”。而且，為了讓入門變得更容易，Toucan 包含了入門儀表板的「應用程式庫」、用於幫助選擇和佈局圖表的 GuidedDesign™ 以及用於快速原型設計的範例資料集。最後，透過從暫存到生產的一鍵式部署、輕鬆嵌入Web 元件或iFrame 以及發佈到任何裝置（Web、智慧型手機、平板電腦或資訊亭/牆壁顯示器），只需一次操作即可輕鬆實現部署和管理。這一切都透過行、角色或用戶級安全性進行管理，並具有完整的審計追蹤和內建的用戶自動化和管理功能的幫助。
Incorta
incorta.com
Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強類別的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我的轉換率？ • 為什麼昨天銷售額增加了？ • 是什麼導致出貨狀態延遲？ • 瀏覽量如何影響營收？ AnswerDock 連接到各種來源，從Excel 檔案到關聯式資料庫（Mysql、SQL Server 等）再到第3 方API（例如Google Analytics）。有一個整合的視圖。來自任何業務部門的行業專業人士都可以使用 AnswerDock 輕鬆探索其公司的數據，使用直覺的搜尋介面，無需培訓。 AnswerDock為零售和電子商務、金融和保險、醫療保健、運輸和物流、通訊和媒體、製造等行業的專業人士提供支援。 AnswerDock 提供了一個具有大量功能的綜合資料平台： • 自然語言處理• 自動圖表選擇• 30 多種互動式圖表類型• 50 多種自訂選項• 資料探勘與見解發現• 分析解釋• 自訂關鍵字•自動資料索引• 共享與協作• 基於公式的列 • 資料集連接 • 管理控制台 • 計劃的資料載入 • 匯出為 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和資料集權限 • 使用者管理 • 互動式儀表板
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Logiblox
logiblox.com
即時分析。自助商業智慧。高級分析。無需編碼。釋放資料價值：獲取洞察、更好地預測並實現最佳化。提供模板和連接器。透過資料自動化、清理、視覺化和行動洞察，在幾分鐘內創建您自己的分析解決方案。根據您的客製化流程需求靈活且模組化。
Kyligence
kyligence.io
歡迎來到下一代商業智能，您的業務指標不僅僅是數字，而是觸手可及的強大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，這是您的集中式指標中心，可將資料轉化為可操作的情報。 Kyligence Zen 植根於單一真實指標來源，為每個人提供專為現代企業量身定制的準確、全面、聰明的決策支援。
Isima.io
isima.io
在人們聽到大數據這個術語之前，Isima 團隊就處於改變網路巨頭、對沖基金和儲存公司資料業務處理方式的前沿。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Northbeam
northbeam.io
Northbeam 是一個行銷智慧平台，為品牌提供媒體混合建模、多點觸控歸因和增量，所有這些均由機器學習和第一方資料提供支援。借助 Northbeam 先進的基於瀏覽器的平台，品牌可以將銷售歸因於廣告、預測行銷收入並進行比以往更有效率的行銷。
Imply
imply.io
我們的即時分析資料庫由 Apache Druid 構建，使開發人員能夠建立下一代分析應用程式。借助 Imply，開發人員可以不受限制地進行構建，因為我們的資料庫使他們能夠以無限規模和最佳經濟效益在串流和批次資料上創建互動式資料體驗。 Imply 為 Apache Druid 提供完整的開發人員體驗。 Imply 由其原始創建者創建，透過提交者驅動的專業知識、輕鬆的操作和雲端部署來提高資料庫的速度和規模，以輕鬆滿足開發人員的應用程式需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等領先投資者的支持下，Imply 正處於快速成長軌道，顛覆了 1,000 億美元的資料庫市場，客戶包括 Twitter、Salesforce、Atlassian、Reddit 和 InterContinental Exchange。
Biuwer
biuwer.com
Biuwer 是一個強大的基於雲端的業務數據分析平台，可幫助您輕鬆分析業務數據並建立富有洞察力的報告和儀表板，以做出明智的決策。它還使您能夠在幾分鐘內輕鬆創建和共享強大的報告，而無需任何技術知識。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解資料、建立清晰的視覺效果和儀表板報告時，DataSquirrel 可以為您節省時間、壓力和痛苦。自動清潔。自動分析。自動可視化。自動重複。它是：快速、簡單、引導、人工智慧輔助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何數據並獨立做出決策的個人和團隊的首選商業智慧平台！使用或開始不需要任何技術技能。只需上傳您的數據，讓 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 透過上傳任何資料來探索自發性資料需求 ✓ 自動清理以確保準確性 ✓ 使用人工智慧建議的分析發現模式 ✓ 不再需要 VLookup！一鍵合併資料 ✓ 根據需要自訂視覺效果 ✓ 下載清理後的檔案和儀表板報告 ✓ 無需登入即可共享/協作
Phocas Software
phocassoftware.com
需要對您的數據感覺良好嗎？如果您的業務需要更快、更確定地發展，福卡斯可以提供協助。我們擁有供全公司使用的一體化業務規劃和分析平台。直接從您的 ERP、會計和其他系統提供單一受管制的事實來源。 Phocas 解決了中型市場企業在獲取洞察、報告、追蹤績效、管理銷售團隊、規劃支出、管理現金流、制定預算、預測和月末處理方面遇到的難題。無論您是大局思考者還是直接關注細節，借助 Phocas，您都可以引領數據發現之路 - 並確信結果將是實時且準確的。福卡斯會跟隨您的思路，在您的大腦（或您的老闆）想到關鍵業務問題時以最快的速度回答這些問題。福卡斯不僅回答您的問題；它揭示了您從未想過的新問題和機會！ Phocas 專為非技術用戶設計，提供強大的分析和節省時間的財務報告功能。它可以在幾秒鐘內提供有關本地、區域或全球銷售、庫存、預測、價格、利潤率、預算等的數據。 Phocas 可讓您執行臨時資料查詢或關聯和整合資料、識別趨勢、進行建模並在競爭中保持領先地位。任何 Phocas 使用者都可以輕鬆快速地建立互動式儀表板，與他們協作並在現場進行修改，而無需 IT 部門的協助。福卡斯儀表板讓您做的不僅僅是表面上的事情。與許多 BI 工具不同，您可以直接從儀表板存取基礎業務數據，直到單一交易。您可以決定要查看多少細節以及如何查看它。智慧安全性可讓您套用或刪除不同使用者可以查看的資料的限制，從而節省 IT 部門為使用者建立單獨儀表板的時間。我們的財務報表可自動執行月末報告（告別重複的 Excel 爭論）並簡化多個實體的合併。福卡斯預算和預測可讓您輕鬆修改預算並提供更動態的流程來幫助財務領導者跟上不斷變化的商業和經濟環境。整合其他資料來源來建立基於驅動因素的預算、根據預測追蹤實際績效等。 Phocas 成功地與所有主要 ERP 或 CRM 程式（以及您的企業可能使用的任何其他資料來源）集成，為您提供快速入門，並可輕鬆根據您的特定需求進行客製化。我們的受管制實施和基於業務的使用者安全性提供的解決方案可讓您和您的 IT 員工保持高效並專注於您的核心業務。 Phocas 還使您能夠在易於查看的地圖上結合事務和地理空間資料。透過在地圖上繪製城市、地區或國家的前 10 位客戶來顯示獲利能力。精確定位特定位置或使用熱圖顯示多個位置的資料。 Phocas 地圖可以與 OpenStreetMap 或 Google API 一起使用。 Phocas 提供了適合行動使用的完整商業智慧套件。無論您身在何處，隨身攜帶福卡斯即可獲得即時資料查詢功能。隨時隨地存取您的資料。在您的車內、機場、海外或海灘上！自 2013 年以來，客戶在年度 BARC 調查中一直對福卡斯給予高度評價。
1010 Data
1010data.com
它旨在使用單一、有凝聚力、易於整合的系統提供對所有數據的強大見解。它可擴展、民主、靈活且速度驚人。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，這是一款專為注重時間的分析師和操作員設計的全面性無程式碼資料工程解決方案。透過整合分散的資料來源、利用 ETL、資料倉儲和轉換功能來簡化資料管理流程。透過 Datazip 的直覺式平台，只需 45 分鐘即可建立可靠、可擴展的資料基礎架構。體驗快速的資料連接、強大的查詢和流暢的匯出，以推動富有洞察力的決策。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube 是一個自動化平台，使團隊能夠在幾分鐘內輕鬆創建自訂資料和分析應用程序，而無需編寫程式碼。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise 是業界領先的智慧資料營運平台，提供完整的編排、自動化和分析功能組合，確保分析可以快速部署到業務工作流程中。
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD 是一款一體化商業智慧套件。為組織中的任何人配備易於使用的數據分析工具，為各個層級提供可操作的情報。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一級企業級分析作業系統，可從單一使用者自助分析擴展到千用戶集中部署，涵蓋簡單但有效的資料視覺化到進階機器學習功能。不可知的分析作業系統具有適用於任何裝置和作業系統的通用客戶端。它可以安裝在大多數平台上（本地或雲端），並且可以針對最受歡迎的資料堆疊進行操作。金字塔允許使用者和組織平衡自助服務生產力和治理。它是一個自適應分析平台，可根據用戶需求和技能提供不同的功能和體驗，同時將內容作為共享資源進行管理。它旨在支援組織的整個決策工作流程，並為每個人提供進行自助分析的工具。重要的是，分析作業系統解決了“最後一哩問題”，縮小了組織規定的分析策略與實際分析實施之間的差距。 Pyramid 具有六個不同的分析模組（模型、制定、發現、說明、呈現和發布）以及管理控制台和內容管理系統，可在整個分析工作流程中提供真正通用的分析體驗。
MachEye
macheye.com
MachEye 的增強分析平台改變了組織整合資料、決策和營運的方式。雖然目前的商業智慧平台僅回答有關數據的「內容」問題，但 MachEye 可以幫助用戶為組織中的每個人回答「內容、原因和方式」場景。除了圖表和自助分析之外，任何級別的決策者現在都可以透過「類似 Google」的搜尋體驗和「類似 YouTube」的視聽體驗獲得可行的見解和建議。 MachEye 為數據添加了一個可操作的「播放」按鈕！欲了解更多信息，請訪問 https://www.macheye.com。
Caplena
caplena.com
Caplena 是一個人工智慧回饋分析平台，它正在改變品牌從開放式回饋中發現見解的方式。 將文字資料與定量變數結合，它使用戶能夠將鋪天蓋地的回饋、評論和 NPS 調查資料轉化為可行的機會。 如今，DHL、漢莎航空和 Euromonitor 等 200 多個品牌和市場研究機構信任 Caplena 能夠將客戶和員工的回饋快速轉化為可行的見解。 那麼，Caplena 與其他人工智慧工具有何不同？這一切都是為了提供最終的靈活性和透明度。它與 Qualtrics、Brandwatch、Trustpilot 或 Google 地圖等平台集成，或允許用戶上傳資料以方便分析或競爭基準測試。 Caplena 利用可微調、評分和可信的先進人工智慧演算法，確保跨 100 種語言的可靠主題建模和分配。它揭示了主題層級的情緒、趨勢和相關性。用戶可以在可自訂的儀表板中可視化見解，透過聊天機器人介面與它們交互，並在整個組織中共享它們以推動變革。 Caplena 總部位於瑞士，是一支由數據和使用者體驗愛好者組成的國際團隊，旨在徹底改變品牌利用回饋的方式。他們還在招聘，所以有興趣的人應該查看他們的職業頁面。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 業界領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪問 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 透過快速、靈活、直觀的分析來支援更聰明、由洞察力驅動的決策。在世界排名第一的分析平台上體驗完全託管的基於雲端的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder 提供了一種現代化的資料準備方法，可以更快、更輕鬆地組合、整理和清理資料以進行分析。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商業智慧市場值得信賴的領導者，自豪地幫助數千個數據團隊和業務用戶利用他們的數據做出更明智的決策。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是領先的雲端資料和分析平台，為全球組織帶來人工智慧驅動的資料驅動的決策。憑藉一個充分利用自動化和人工智慧潛力的平台，GoodData 使客戶能夠在工作時透過即時、自助數據洞察向每個最終用戶提供數據分析。超過 14 萬家全球頂尖企業和 320 萬用戶依靠 GoodData 來推動有意義的變革並透過資料實現更多目標。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在為團隊建立最好的數據科學筆記本。在筆記本中，使用者可以連接他們的數據，透過即時協作和版本控制來探索和分析數據，並輕鬆共享。所有這一切都是透過在雲端中運行的強大的、基於瀏覽器的 UI 完成的。 特點包括： * 透過 URL 分享筆記本和項目 * 透過版本控制邀請其他人查看、評論和協作 * 發布帶有可視化演示的筆記本 * 在專案之間共用資料集 * 完整的linux終端訪問 * 程式碼補全 * 自動Python套件管理 * 從github導入 * PostgreSQL資料庫連接
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Chartio
chartio.com
對每個人來說都很簡單。對於數據團隊來說足夠強大。 Chartio 是一種基於雲端的業務分析解決方案，其使命是使組織內的每個人都能夠存取、探索、轉換和視覺化他們的資料。有了 Chartio，每個團隊成員現在都可以回答自己的問題。