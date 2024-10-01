分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 荷蘭

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分析平台有時稱為商業智慧 (BI) 平台，為企業提供了吸收、建構、探索和解釋資料的綜合工具包，揭示可操作的見解，從而增強決策並為業務策略提供資訊。雖然其中一些平台需要 IT 參與來設定分析基礎架構、整合基本資料來源和資料準備，但其他平台則旨在供非技術使用者輕鬆配置和使用，稱為自助服務平台。 業務分析師、資料科學家和其他利害關係人可以利用這些平台來準備、建模和提煉數據，深入了解公司的日常運作並促進明智的決策。其作為分析平台的關鍵在於其提供端到端分析解決方案，包括五個關鍵組件：資料準備、資料建模、資料混合、資料視覺化和見解交付。
提議新的應用程式
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在為團隊建立最好的數據科學筆記本。在筆記本中，使用者可以連接他們的數據，透過即時協作和版本控制來探索和分析數據，並輕鬆共享。所有這一切都是透過在雲端中運行的強大的、基於瀏覽器的 UI 完成的。 特點包括： * 透過 URL 分享筆記本和項目 * 透過版本控制邀請其他人查看、評論和協作 * 發布帶有可視化演示的筆記本 * 在專案之間共用資料集 * 完整的linux終端訪問 * 程式碼補全 * 自動Python套件管理 * 從github導入 * PostgreSQL資料庫連接
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 業界領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一級企業級分析作業系統，可從單一使用者自助分析擴展到千用戶集中部署，涵蓋簡單但有效的資料視覺化到進階機器學習功能。不可知的分析作業系統具有適用於任何裝置和作業系統的通用客戶端。它可以安裝在大多數平台上（本地或雲端），並且可以針對最受歡迎的資料堆疊進行操作。金字塔允許使用者和組織平衡自助服務生產力和治理。它是一個自適應分析平台，可根據用戶需求和技能提供不同的功能和體驗，同時將內容作為共享資源進行管理。它旨在支援組織的整個決策工作流程，並為每個人提供進行自助分析的工具。重要的是，分析作業系統解決了“最後一哩問題”，縮小了組織規定的分析策略與實際分析實施之間的差距。 Pyramid...
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
Grow 是一個無程式碼全端商業智慧 (BI) 平台，讓組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。透過將 ETL、資料倉儲和視覺化結合在一個易於使用的平台中，任何組織都可以連接和探索其資料以獲取見解。我們的無限用戶授權模式讓每個人都能獲得所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以即時做出重大決策，以加速自己的成長。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Chartio
chartio.com
對每個人來說都很簡單。對於數據團隊來說足夠強大。 Chartio 是一種基於雲端的業務分析解決方案，其使命是使組織內的每個人都能夠存取、探索、轉換和視覺化他們的資料。有了 Chartio，每個團隊成員現在都可以回答自己的問題。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商業智慧市場值得信賴的領導者，自豪地幫助數千個數據團隊和業務用戶利用他們的數據做出更明智的決策。
Mineo
mineo.app
MINEO 是一個探索資料、建置和部署 Python 增強筆記本的平台。它還使用機器學習來監控資料的品質 更好的 Python Notebook --------------------------------- Mineo 需要透過新增生產級功能，將Python 筆記本提升到一個新的水平，例如： * 可切換佈局模式：筆記本、儀表板和行動裝置。 * 無程式碼小工具（SQL 查詢、圖形、表格、KPI、標題、圖像和表單），無需編程即可探索您的內容並與之互動。 * 整合SQL資料來源，直接存取資料庫。 * 與 Jupyter 筆記本相容。從 .ipynb 匯入現有筆記本或從 mineo 匯出到其他應...
GoodData
gooddata.com
GoodData 是領先的雲端資料和分析平台，為全球組織帶來人工智慧驅動的資料驅動的決策。憑藉一個充分利用自動化和人工智慧潛力的平台，GoodData 使客戶能夠在工作時透過即時、自助數據洞察向每個最終用戶提供數據分析。超過 14 萬家全球頂尖企業和 320 萬用戶依靠 GoodData 來推動有意義的變革並透過資料實現更多目標。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解資料、建立清晰的視覺效果和儀表板報告時，DataSquirrel 可以為您節省時間、壓力和痛苦。自動清潔。自動分析。自動可視化。自動重複。它是：快速、簡單、引導、人工智慧輔助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何數據並獨立做出決策的個人和團隊的首選商業智慧平台！使用或開始不需要任何技術技能。只需上傳您的數據，讓 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 透過上傳任何資料來探索自發性資料需求 ✓ 自動清理以確保準確性 ✓ 使用人工智慧建議的分析發現模式 ✓ 不再需要 VLookup！一鍵合併資料 ✓ 根據需要自訂視覺效果 ✓ 下載清理後的檔案和儀表板報告 ✓ 無需登入即可...
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一個為團隊建立的高級分析工具，可讓分析師將大型資料集轉換為自訂的預測性見解，並輕鬆分享他們的發現。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
Trevor.io
trevor.io
使您的整個團隊能夠使用簡單、直觀的查詢產生器（或 SQL）建立報表、執行查找並從資料中取得臨時答案。根據您的數據輕鬆創建精美的可視化效果、儀表板和報告： - 導出為您喜歡的格式- 通過電子郵件、Zapier 或Slack 發送警報- 與您的團隊內部共享- 通過嵌入式儀表板與您的客戶分享Trevor 使用安全的唯讀工具交易，只需 20 分鐘即可設定且相容於 dbt。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一個有趣的、低程式碼/無程式碼、端到端資料分析平台，讓任何人在任何地方將大量資料轉化為快速見解，幫助他們每天創造突破。如今，世界各地的組織都依靠 Alteryx 來快速提高員工的技能並產生高影響力的業務成果。因此，請造訪 Alteryx.com 開始免費試用並從您的數據中獲得更多收益！
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據說故事平台，它超越了儀表板，幫助人們篩選大量複雜的數據，以找到其中的見解和機會。 Nugit 能夠透過大規模的數據說故事來提供這些見解，因此能夠立即被理解。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款產品，可讓您在 SQL 資料庫（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上建立儀表板並設定警報。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 的專有 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的尖...
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 Ja...
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同...
Workstream.io
workstream.io
工作流程簡化了對分析資產的訪問，確保使用者可以透過將組織中的大量資料轉化為團隊可以採取行動的知識來自信地影響業務成果。
Incorta
incorta.com
Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強類別的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
Imply
imply.io
我們的即時分析資料庫由 Apache Druid 構建，使開發人員能夠建立下一代分析應用程式。借助 Imply，開發人員可以不受限制地進行構建，因為我們的資料庫使他們能夠以無限規模和最佳經濟效益在串流和批次資料上創建互動式資料體驗。 Imply 為 Apache Druid 提供完整的開發人員體驗。 Imply 由其原始創建者創建，透過提交者驅動的專業知識、輕鬆的操作和雲端部署來提高資料庫的速度和規模，以輕鬆滿足開發人員的應用程式需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等領先投資者的支持下，Imply 正處於快速成長軌道，顛覆了 1,...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash 是資料團隊提供見解並為公司其他部門提供真正的自助資料存取的最快方式。分析師建立指標並將其提供給最終使用者進行查詢，無需 SQL。 Lightdash 受到各種規模的公司的使用和信任，從新創公司到國際上市組織。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要對您的數據感覺良好嗎？如果您的業務需要更快、更確定地發展，福卡斯可以提供協助。我們擁有供全公司使用的一體化業務規劃和分析平台。直接從您的 ERP、會計和其他系統提供單一受管制的事實來源。 Phocas 解決了中型市場企業在獲取洞察、報告、追蹤績效、管理銷售團隊、規劃支出、管理現金流、制定預算、預測和月末處理方面遇到的難題。無論您是大局思考者還是直接關注細節，借助 Phocas，您都可以引領數據發現之路 - 並確信結果將是實時且準確的。福卡斯會跟隨您的思路，在您的大腦（或您的老闆）想到關鍵業務問題時以最快的速度回答這些問題。福卡斯不僅回答您的問題；它揭示了您從未想過的新問題和機會！ Phoc...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款針對行銷人員、產品團隊和機構的無程式碼隱私友善分析工具。它具有網站分析、產品分析、管道、旅程、歸因和一個名為「聯絡人中心」的迷你 CRM，用於查看每個用戶的個人旅程。 Usermaven 幫助團隊做出更好的、數據驅動的決策來發展業務。告別猜測，迎接成功。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作...
Avora
avora.com
Avora 是適合所有人的 AutoML 解決方案。經濟的數位化加快了市場發展的步伐，任何企業的利害關係人迫切需要根據準確的市場和績效數據做出決策並制定策略。 Avora 幫助各行業的組織實現這一目標，包括金融服務、電子商務、電信、媒體和娛樂。 Avora 讓績效行銷和營運團隊能夠立即找到其指標表現高於或低於預期的原因。我們的一位客戶使用 Avora 來確定哪些產品在促銷中暢銷，以創建有針對性的活動，將其轉換率提高至 6%。 Avora 幫助行銷使用者持續分析客戶行為、偏好和意圖。我們的一位客戶使用 Avora 來更了解他們的客戶群（跨年齡、性別和地理位置）所參與的內容。這項發現對於實現客戶參...
1010 Data
1010data.com
它旨在使用單一、有凝聚力、易於整合的系統提供對所有數據的強大見解。它可擴展、民主、靈活且速度驚人。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
Kyligence
kyligence.io
歡迎來到下一代商業智能，您的業務指標不僅僅是數字，而是觸手可及的強大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，這是您的集中式指標中心，可將資料轉化為可操作的情報。 Kyligence Zen 植根於單一真實指標來源，為每個人提供專為現代企業量身定制的準確、全面、聰明的決策支援。
Isima.io
isima.io
在人們聽到大數據這個術語之前，Isima 團隊就處於改變網路巨頭、對沖基金和儲存公司資料業務處理方式的前沿。
Northbeam
northbeam.io
Northbeam 是一個行銷智慧平台，為品牌提供媒體混合建模、多點觸控歸因和增量，所有這些均由機器學習和第一方資料提供支援。借助 Northbeam 先進的基於瀏覽器的平台，品牌可以將銷售歸因於廣告、預測行銷收入並進行比以往更有效率的行銷。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我...
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。