分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾地夫

Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid 是一級企業級分析作業系統，可從單一使用者自助分析擴展到千用戶集中部署，涵蓋簡單但有效的資料視覺化到進階機器學習功能。不可知的分析作業系統具有適用於任何裝置和作業系統的通用客戶端。它可以安裝在大多數平台上（本地或雲端），並且可以針對最受歡迎的資料堆疊進行操作。金字塔允許使用者和組織平衡自助服務生產力和治理。它是一個自適應分析平台，可根據用戶需求和技能提供不同的功能和體驗，同時將內容作為共享資源進行管理。它旨在支援組織的整個決策工作流程，並為每個人提供進行自助分析的工具。重要的是，分析作業系統解決了“最後一哩問題”，縮小了組織規定的分析策略與實際分析實施之間的差距。 Pyramid...