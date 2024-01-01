分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分析平台有時稱為商業智慧 (BI) 平台，為企業提供了吸收、建構、探索和解釋資料的綜合工具包，揭示可操作的見解，從而增強決策並為業務策略提供資訊。雖然其中一些平台需要 IT 人員參與來設置分析基礎設施、整合重要資料來源和資料準備，但其他平台則旨在供非技術使用者輕鬆配置和使用，稱為自助服務平台。 業務分析師、資料科學家和其他利害關係人可以利用這些平台來準備、建模和細化數據，深入了解公司的日常運作並促進明智的決策。其作為分析平台的關鍵在於其提供端到端分析解決方案，包括五個關鍵組件：資料準備、資料建模、資料混合、資料視覺化和見解交付。
提議新的應用程式
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一個線上儀表板平台，用於為您的團隊或客戶建立強大的即時業務儀表板。
Chartio
chartio.com
Chartio 基於雲端的商業智慧和分析解決方案使每個人都可以分析其業務應用程式中的資料。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一個嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易於使用的分析。專為所有業務用戶設計。
Mineo
mineo.app
將 Python Notebook 轉換為資料應用程式。 Mineo 是一個基於 Python 增強筆記本探索資料、建置和部署資料應用程式的平台。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一個為團隊建立的高級分析工具，可讓分析師將大型資料集轉換為自訂的預測見解，並輕鬆分享他們的發現。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的業務分析和行動平台可協助企業建置和部署分析和行動應用程式以實現業務轉型。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據說故事平台，它超越了儀表板，幫助人們篩選大量複雜的數據，以找到其中的見解和機會。 Nugit 能夠透過大規模的數據說故事來提供這些見解，因此能夠立即被理解。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款產品，可讓您在 SQL 資料庫（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上建立儀表板並設定警報。
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同...
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款 AI 驅動的報告工具，可協助您建立自訂報告和儀表板、視覺化見解，並將數據分析嵌入到您喜愛的應用程式中，利用人工智慧的力量自動產生報告。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。從基本分析任務到最深入的研究項目：透過ATLAS.ti，您可以輕鬆解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可行的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動查找見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 Ja...
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Imply
imply.io
我們的即時分析資料庫由 Apache Druid 構建，使開發人員能夠建立下一代分析應用程式。借助 Imply，開發人員可以不受限制地進行構建，因為我們的資料庫使他們能夠以無限規模和最佳經濟效益在串流和批次資料上創建互動式資料體驗。 Imply 為 Apache Druid 提供完整的開發人員體驗。 Imply 由其原始創建者創建，透過提交者驅動的專業知識、輕鬆的操作和雲端部署來提高資料庫的速度和規模，以輕鬆滿足開發人員的應用程式需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等領先投資者的支持下，Imply 正處於快速成長軌道，顛覆了 1,...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash 是資料團隊提供見解並為公司其他部門提供真正的自助資料存取的最快方式。分析師建立指標並將其提供給最終使用者進行查詢，無需 SQL。 Lightdash 受到各種規模的公司的使用和信任，從新創公司到國際上市組織。
Usermaven
usermaven.com
正確完成網站和產品分析 - 終於！ Usermaven 的 Spotless™ 追蹤可自動捕獲所有事件，消除了對開發人員的依賴，使其成為行銷人員和產品人員最簡單的分析工具。
Avora
avora.com
Avora AutoML 透過異常檢測和根本原因分析減少了發現業務指標變化原因的時間（以秒為單位）。
1010 Data
1010data.com
它旨在使用單一、有凝聚力、易於整合的系統提供對所有數據的強大見解。它可擴展、民主、靈活且速度快得令人難以置信。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io 是您分析工作的中心。策劃、組織資料產品、深入了解影響力並輕鬆與利害關係人合作。
Isima.io
isima.io
在人們聽到大數據這個術語之前，Isima 團隊就處於改變網路巨頭、對沖基金和儲存公司資料業務處理方式的前沿。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel 在理解數據、建立清晰的視覺效果和儀表板報告時可以為您節省時間、壓力和痛苦。自動清潔。自動分析。自動可視化。自動重複。它是：快速、簡單、引導、人工智慧輔助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何數據並獨立做出決策的個人和團隊的首選商業智慧平台！使用或開始不需要任何技術技能。只需上傳您的數據，讓 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 透過上傳任何資料來探索自發性資料需求 ✓ 自動清理以確保準確性 ✓ 使用人工智慧建議的分析發現模式 ✓ 不再需要 VLookup！一鍵合併資料 ✓ 根據需要自訂視覺效果 ✓ 下載清理後的檔案和儀表板報告 ✓ 無需登入即可共...
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 專有的 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的前...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫...
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和...
Incorta
incorta.com
Incorta 的開放資料交付平台簡化了對來自多個複雜企業系統的資料的訪問，以釋放組織資料的全部價值，使其易於分析。在GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和Sorenson Capital 的支持下，Incorta 幫助最具前瞻性的公司應對最嚴峻的數據挑戰，從中端市場的創新者到財富1000 強行業的領導者，如Broadcom、Comcast、和快門。欲了解更多信息，請訪問 www.incorta.com。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要對您的數據感覺良好嗎？如果您的業務需要更快、更確定地發展，福卡斯可以提供協助。我們擁有一個供全公司使用的一體化業務規劃和分析平台。直接從您的 ERP、會計和其他系統提供單一受管制的事實來源。 Phocas 解決了中端市場企業在獲取洞察、報告、追蹤績效、管理銷售團隊、規劃支出、管理現金流、制定預算、預測和月末處理方面遇到的難題。無論您是大局思考者還是直接關注細節，借助 Phocas，您都可以引領數據發現之路 - 並確信結果將是實時且準確的。福卡斯會跟隨您的思路，在您的大腦（或您的老闆）想到關鍵業務問題時以最快的速度回答這些問題。福卡斯不僅回答您的問題；它揭示了您從未想過的新問題和機會！ Ph...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。
Logiblox
logiblox.com
即時分析。自助商業智慧。高級分析。無需編碼。釋放資料價值：獲取洞察、更好地預測並實現最佳化。提供模板和連接器。透過資料自動化、清理、視覺化和行動洞察，在幾分鐘內創建您自己的分析解決方案。根據您的客製化流程需求靈活且模組化。