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校友管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

校友管理軟體促進了公司、教育機構及其校友之間的聯繫。這些解決方案有助於管理校友聯絡資訊和組織活動。校友關係團隊、高等教育管理人員和公司招募人員可以利用該軟體創造社交機會，從而增強他們的招募和參與策略。 一些校友管理工具是專門為公司量身定制的，允許招聘人員和人力資源經理培養校友網絡作為潛在員工的來源。這些解決方案提供了對合格畢業生及其聯絡資訊的訪問，使舉辦活動、保持聯繫和組織招募會議變得更加容易。 另一方面，某些校友管理產品是為高等教育機構設計的。這些工具可幫助學校成員參與人員協調籌款和捐贈活動，促進與校友的持續關係。透過加強溝通和協作，這些解決方案增強了機構社區的實力，為商業創意、就業安置創造更多機會，並最終鼓勵更多學生入學。

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Embrk

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embrk.com

Embrk 是一款行為健康後續照護自動化軟體，旨在幫助治療中心與校友建立聯繫，以促進戒癮和健康生活。

GiveCampus

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givecampus.com

GiveCampus是全球首屈一指的非營利教育機構籌款平台，提供管理捐款和促進校友參與的工具。

ToucanTech

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ToucanTech是一個雲端軟體，專為管理和發展校友社群而設計，適用於各種學校和企業，提供集中化的聯絡和資源管理平台。

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Boomerangs.ai 是一個企業校友管理平台，幫助公司與前員工互動，收集簡歷並為成功推薦提供獎勵。

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EverTrue是一款數據管理和參與應用，幫助組織分析數據、增進與捐贈者的關係和互動，提供多種功能以支持 fundraising 工作。

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Gradnet是一款私密的網絡平台，幫助組織者進行募款、活動組織、收取會費及管理會員資料等。

Insala

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Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。

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