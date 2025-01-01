ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式生命週期管理 (ALM) 軟體套件促進軟體應用程式從最初構思到最終交付的開發。這些套件創建了一個協作生態系統，用戶可以在其中共同工作並完成創建或增強軟體的任務。 ALM 套件建立了設計、測試、部署和管理軟體應用程式的流程，為開發、品質測試、需求管理和專案管理提供整合功能。不同部門可以在整個軟體創建過程中使用 ALM 套件：開發人員在創建階段使用 ALM 套件，產品經理或品質保證主管則在部署後進行監控。 ALM 套件適用於各種軟體項目，並在整個開發生命週期中為擔任各種角色的員工提供支援。它們通常與專案管理工具整合或共享功能，並且可能包含或連接設計和開發軟體，例如整合開發環境 (IDE) 或原型設計工具。
提議新的應用程式
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Apptimized
apptimized.com
Apptimized 是一款應用包工具，使用者可以在瀏覽器中發現、打包和測試應用，支援多種格式，並可同時處理多個應用。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
PubNub
pubnub.com
PubNub是一個實時通信平台，幫助開發人員構建可擴展的應用，如聊天、儀表板和地圖，支持大量用戶和數據流。
Ably
ably.com
Ably是一個即時數據流平台，提供API與雲基礎設施，幫助開發者輕鬆構建實時應用，如聊天、遊戲與IoT設備控制。