Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式

應用程式生命週期管理 (ALM) 軟體套件促進軟體應用程式從最初構思到最終交付的開發。這些套件創建了一個協作生態系統，用戶可以在其中共同工作並完成創建或增強軟體的任務。 ALM 套件建立了設計、測試、部署和管理軟體應用程式的流程，為開發、品質測試、需求管理和專案管理提供整合功能。不同部門可以在整個軟體創建過程中使用 ALM 套件：開發人員在創建階段使用 ALM 套件，產品經理或品質保證主管則在部署後進行監控。 ALM 套件適用於各種軟體項目，並在整個開發生命週期中為擔任各種角色的員工提供支援。它們通常與專案管理工具整合或共享功能，並且可能包含或連接設計和開發軟體，例如整合開發環境 (IDE) 或原型設計工具。