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ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式

應用程式生命週期管理 (ALM) 軟體套件促進軟體應用程式從最初構思到最終交付的開發。這些套件創建了一個協作生態系統，用戶可以在其中共同工作並完成創建或增強軟體的任務。 ALM 套件建立了設計、測試、部署和管理軟體應用程式的流程，為開發、品質測試、需求管理和專案管理提供整合功能。不同部門可以在整個軟體創建過程中使用 ALM 套件：開發人員在創建階段使用 ALM 套件，產品經理或品質保證主管則在部署後進行監控。 ALM 套件適用於各種軟體項目，並在整個開發生命週期中為擔任各種角色的員工提供支援。它們通常與專案管理工具整合或共享功能，並且可能包含或連接設計和開發軟體，例如整合開發環境 (IDE) 或原型設計工具。

提議新的應用程式


Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。

Apptimized

Apptimized

apptimized.com

Apptimized 是一款應用包工具，使用者可以在瀏覽器中發現、打包和測試應用，支援多種格式，並可同時處理多個應用。

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Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

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PubNub是一個實時通信平台，幫助開發人員構建可擴展的應用，如聊天、儀表板和地圖，支持大量用戶和數據流。

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Ably是一個即時數據流平台，提供API與雲基礎設施，幫助開發者輕鬆構建實時應用，如聊天、遊戲與IoT設備控制。

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