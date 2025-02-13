ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

Ably

ably.com

Ably 解決了即時工程中最複雜和要求最高的方面，使開發人員可以輕鬆支援和擴展即時應用程序，例如聊天、多人遊戲、即時 GPS 位置更新、物聯網設備控制等。為此，我們提供雲端基礎設施和 API，幫助開發人員在設備之間即時傳輸資料。 Ably 的 API 透過標準化程式介面公開整個 Ably 基礎設施，並包括可擴展的 Pub/Sub 通道。我們的 API 包括內建的使用者狀態和訊息歷史記錄，以及透過 WebSockets、MQTT 和 SSE 等開放協定進行串流傳輸。此外，我們的 API 將資料推送到 Ably 網路外部的雲端或環境，以便您可以觸發現有的業務邏輯和事件，並使用 APNS 和 GCM 提供本機推播通知。所有這一切都建立在 Ably 的資料流網路上，該網路由兩部分組成：我們的雲端網路和即時訊息結構。 Ably 的網路由超過 16 個地理分佈的核心路由資料中心和 176 個以上邊緣加速存取點組成，全球往返延遲中位數為 65 毫秒。其核心是我們的即時訊息結構，它解決了硬實時工程問題，例如訊息排序、保證交付、資料複製、冪等發布等。憑藉 40 多個客戶端庫 SDK 以及對六種以上實時協議的本機支持，任何用例的入門都變得快速而簡單。我們的免費計劃包括每月 600 萬條訊息以及最多 200 個峰值連接和通道 - 足以讓任何好奇的開發人員開始使用。