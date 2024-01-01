ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

PubNub

pubnub.com

軟體開發團隊將 PubNub 作為現代應用程式堆疊的一部分，以支援任何規模的使用者之間需要即時通訊和協作的功能。 PubNub 可以輕鬆建立聊天應用程式、數位白板、具有即時更新的即時儀表板、具有即時位置覆蓋的地圖以及許多其他依賴即時更新和即時通訊的功能等體驗。是什麼讓我們與眾不同？ ~可擴展性~ PubNub 是業界最具可擴展性的平台，允許快速並發使用，而不會造成經濟損失。由於我們允許無限數量的並髮用戶，因此您永遠不必擔心因增長而導致成本呈指數級增長。 * 每月處理超過 8 億個活躍設備和超過 3 兆次 API 呼叫。 * 創下超過 1050 萬用戶的最大線上並發活動記錄 * 一位互聯健身客戶...