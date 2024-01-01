ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Apptimized

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Workspace 是一款應用程式打包工具，可讓您在瀏覽器中發現（建立安裝文件）、打包和測試應用程序，無論 VPN 或特定技能如何。該工具將您的工作流程與打包環境以及適用於 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集整合。您只需單擊一個按鈕即可編輯、部署和重新打包它們。我們的解決方案允許您同時使用多個應用程序，並使用一個打包工作區，無需數千個設置，也無需用戶友好的介面。 Apptimized 提供對乾淨虛擬機器的訪問，您可以在其中跨不同作業系統打包和測試應用程式包，並確保其符合您的軟體環境。包括來自應用程式打包專家的免費 24/5 支援聊天。