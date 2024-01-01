ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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應用程式生命週期管理 (ALM) 軟體套件促進軟體應用程式從最初構思到最終交付的開發。這些套件創建了一個協作生態系統，用戶可以在其中共同工作並完成創建或增強軟體的任務。 ALM 套件建立了設計、測試、部署和管理軟體應用程式的流程，為開發、品質測試、需求管理和專案管理提供整合功能。不同部門可以在整個軟體創建過程中使用 ALM 套件：開發人員在創建階段使用 ALM 套件，產品經理或品質保證主管則在部署後進行監控。 ALM 套件適用於各種軟體項目，並在整個開發生命週期中為擔任各種角色的員工提供支援。它們通常與專案管理工具整合或共享功能，並且可能包含或連接設計和開發軟體，例如整合開發環境 (IDE) 或原型設計工具。
提議新的應用程式
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款應用程式打包工具，可讓您在瀏覽器中發現（建立安裝文件）、打包和測試應用程序，無論 VPN 或特定技能如何。該工具將您的工作流程與打包環境以及適用於 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集整合。您只需單擊一個按鈕即可編輯、部署和重新打包它們。我們的解決方案允許您同時使用多個應用程序，並使用一個打包工作區，無需數千個設置，也無需用戶友好的介面。 Apptimized 提供對乾淨虛擬機器的訪問，您可以在其中跨不同作業系統打包和測試應用程式包，並確保其符合您的軟體環境。包括來自應用程式打包專家的免費 24/5 支援聊天。
PubNub
pubnub.com
利用託管即時 API 的強大功能，透過應用程式內聊天、推播通知、位置追蹤等建立引人入勝的遠端體驗。
Ably
ably.com
該平台可即時支援同步數位體驗。保證大規模交付。