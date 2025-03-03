找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome擴展，旨在成為您的個人AL助手，以輕鬆聊天和文案寫作。只需點擊CMD+M或Ctrl+M，然後開始與她聊天。或者讓莫妮卡幫助您撰寫和插入文本中的任何網頁。從80多個模板中選擇以快速生成營銷副本。在Web Pageand中選擇文本，讓Monica為您解釋，翻譯，重新介紹。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls 是一款基於人工智慧的寫作助手，旨在支援跨領域的內容生成。它有助於創建高品質的部落格文章、廣告、社交媒體貼文、電子郵件、論文等。 LogicBalls 示範了各種類別的功能。這些包括一般、行銷、銷售、寫作、搜尋引擎優化以及社交媒體。除了產生首字母縮略詞和笑話等基本組件外，它還提供更複雜的輸出，如公關計劃、廣告腳本、品牌識別測驗和 SEO 友好的 URL。 它還提供對社交媒體內容創建的支持，包括 Facebook 簡介和貼文、主題標籤和 Bumble 個人資料優化技巧。此外，LogicBalls 可以透過提出追加銷售策略、產生客戶成功案例以及提出客戶保留策略來協助銷售相關任務。 從本質上講，該工具將集思廣益、寫作、分析和研究整合到一個平台中，幫助使用者提升工作的各個方面。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供人工智慧圖像生成器、人工智慧文章生成器、人工智慧徽標設計器等解決方案，並有望推出人工智慧故事創建器和人工智慧訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityWrite 利用先進的 AI 演算法根據您的輸入產生高品質的內容建議。它分析來自各種來源的數據，以提供準確且相關的內容推薦。 * 自訂選項：使用 GravityWrite，您可以自訂產生的內容，以符合您的品牌聲音和目標受眾。您可以調整內容的語氣、風格和長度以滿足您的特定需求。 * 關鍵字優化：GravityWrite 結合了智慧關鍵字優化，幫助您創建 SEO 友善的內容，從而提高您的搜尋引擎排名。透過無縫整合相關關鍵字，您可以提高內容的可見度並吸引更多的自然流量。 * 抄襲偵測：GravityWrite 包含內建抄襲偵測功能，確保您產生的內容是原創且獨特的。這可以幫助您保持信譽並避免搜尋引擎的任何潛在處罰。 * 省時高效：GravityWrite 透過為您提供結構良好的內容建議來簡化內容創建過程。這可以節省您的研究和寫作時間，讓您專注於工作的其他方面。
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO 是一個 WordPress 插件，可幫助您利用 AI 的力量來清理您的技術 SEO！目前，我們能夠修復遺失的替代文字、遺失的標題和描述、修復損壞的連結以及生成和刷新內容。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster 是一項 AI 部落格代寫服務，可自動為您的 WordPress 網站產生和發布高品質的部落格文章。 BlogBooster 由 OpenAI 的 GPT-3 等先進人工智慧提供支持，可根據您的利基市場和受眾創建客製化部落格文章。 BlogBooster 使用人工智慧完全自動化內容建立和發布： * 您可以選擇一個包含每月所需部落格文章數量的方案。 * BlogBooster 的人工智慧會分析您的網站並專門針對您的利基市場和受眾生成部落格文章主題。 * AI 撰寫完整、高品質的文章，最長可達 500 字。 * BlogBooster 按計畫自動將完成的貼文發佈到您的 WordPress 網站。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款採用先進的人工智慧技術來產生各種類型文字（包括文章、部落格和論文）的簡明摘要的工具。 該工具保留了資訊的原始上下文和準確性，同時突出顯示了輸入材料的關鍵點。透過其使用者介面，該工具允許使用者設定所需的摘要長度。 摘要產生器還提取內容的“最佳行”，讓您立即理解文字的要點。完成過程不僅僅以一種語言進行，它可以提供多種語言的摘要，而無需在摘要之前進行翻譯。性。 它確保資料安全，向用戶保證它不會儲存任何個人資料。 AI Summarizer 具有易於使用的方法：使用者輸入或上傳文本，確認 reCAPTCHA，然後按一下按鈕以產生摘要。 可以下載摘要內容、將其複製到剪貼簿或清除以進行新一輪的摘要。該工具透過免費使用和無限的每日輸入增加了用戶的便利性。 事實證明，AI Summarizer 可以為不同職業的個人提供任何文本的精確摘要，因此非常有用。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可協助團隊管理重複的寫作任務、建立片段、修正拼字、分享內容等。讓您的整個團隊保持高效率且一致的語言溝通。與與您一起處理專案的每個人共用訊息片段、簽名和描述。
GrowthBar
growthbarseo.com
專為行銷人員和部落客打造的 SEO 工具。 智勝您的競爭對手，更快排名並在幾秒鐘內產生內容。 在一個儀表板以及我們的 Chrome 擴充功能的幫助下，執行關鍵字研究、競爭分析、內容生成和排名追蹤。 GrowthBar 透過簡單、直覺的儀表板提供 SEO 見解。查看任何網站的自然關鍵字、Google 廣告、反向連結和 Facebook 廣告，以便您可以聰明地制定您的策略。 只需點擊按鈕即可為您的部落格或網站建立內容大綱。大綱包括適當的關鍵字、字數、標題、圖像、連結等。在內容方面，GrowthBar 將利用我們強大的人工智慧技術為您節省數小時的手動規劃和概述的時間。 我們的 5 星級 GrowthBar Google Chrome 擴充功能可免費與您的帳戶一起使用。在執行正常的 Google 搜尋時收集 SEO 見解。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一個尖端的人工智慧解決方案，試圖成為萬能的傑克。它使行銷人員和內容創作者能夠製作從 TikTok 創意和 Facebook 廣告到部落格文章和客製化人工智慧生成藝術的一切。世界各地的公司都使用它來獲得高品質的 SEO 內容、提高轉換率、更快的草稿創建以及緩解作家障礙。這些服務和其他服務以 30 多種語言提供，與其聊天功能相結合，使 AtOnce 能夠為所有主要電子商務網站提供客戶支援。
Copymate
copymate.app
Copymate 是一款基於人工智慧的內容創建工具，可讓用戶輕鬆批量生成高品質、經過 SEO 優化的文章。它利用先進的自然語言生成技術大規模創建類似人類的內容。 Copymate 的演算法分析您的輸入並使用 OpenAI 最新的 GPT-4 模型產生內容。它創建針對搜尋引擎和人類讀者優化的文章。 主要特點： * 批次內容產生器 - 同時創建無限的文章 * WordPress 整合 - 發佈到您的 WordPress 網站 * 多語言 - 產生不同語言的內容 * SEO優化-針對搜尋排名優化的文章 * GPT-4 - 利用 OpenAI 的最新人工智慧模型 * 多站點管理 - 管理多個站點的內容
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家以其創新技術徹底改變寫作過程的公司。我們將專業作家的專業知識與人工智慧的速度和準確性相結合，為學生提供一流的寫作協助。 我們的人工智慧論文寫作工具因幾個獨特的功能而脫穎而出。首先，它利用對數百萬篇高品質論文和文章的訓練，針對任何給定主題產生無抄襲且準確的內容。這消除了連續數小時集思廣益和研究的麻煩。 其次，我們的工具可以為您的論文產生大綱和內容，從而節省時間。這使您可以專注於學術和個人生活的其他重要方面。 第三，回顧和學習產生的內容可以幫助您提高寫作技巧並加深對當前主題的理解。我們的工具使用自然語言處理和機器學習來不斷提高其效能，使其能夠分析和解釋複雜的資訊。 最後，演算法可以為各種類型的論文產生內容，包括議論文、說服性論文、描述性論文和敘述性論文。它還可以協助完成研究論文、文章、報告和其他課程作業。 全球成千上萬的學生信任我們的人工智慧論文寫作工具，該工具的設計充分考慮了您的成功。因此，無論您面臨寫作障礙、難以想出想法還是時間緊迫，我們先進的演算法都可以幫助您立即寫出高品質的論文。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Zupyak
zupyak.com
毫不費力地從搜尋引擎獲得更多客戶。 Zupyak 是您使用過的最簡單的 AI 作家，它可以使用 AI 為您進行 SEO 研究和內容創建，而無需代理商。 * Zupyak 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化針對 SEO 優化的內容的創建和發布。 * 審查者喜歡 Zupyak 的用戶友好介面、多樣化的回應、節省時間的方面、生成的內容品質以及創新的內容建議和關鍵字推薦。 * 使用者提到工具超出預算、內容不夠豐富、關鍵字產生受限、平台卡頓、某些功能缺失等問題。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Upword
upword.ai
Upword AI 是一個先進的人工智慧研究和知識管理平台，旨在增強個人、團隊和組織的工作流程。 Upword 無縫整合了一套強大的 AI 工具來幫助用戶： * 在一個集中中心輕鬆收集、組織和管理所有專業內容和研究資料 * 使用人工智慧驅動的搜尋、總結、構思和內容生成功能顯著加速研究、分析和寫作任務 * 讓團隊能夠輕鬆共享知識、共同創建文件以及利用智慧 AI 助理進行集思廣益和解決問題，從而更有效地進行協作 借助 Upword，知識工作者可以節省時間、提高生產力並解鎖新水平的創造力和洞察力 - 所有這些都由自然語言處理和生成人工智慧的最新進展提供支援。 Upword 是現代知識經濟必備的生產力工具。
AISEO
aiseo.ai
透過不可偵測的 AI 內容提升您的 Google 排名！ 增強您的主題權威，提高您的 E-E-A-T 分數，完善頁面和技術 SEO，並利用人工智慧生成的內容（與人類撰寫的文章沒有區別）主導您的利基市場。潛入下面。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
Managr
managr.ai
Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
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