找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText.ai Single 為作家提供了全面的內容生成範圍。除了設定基調、風格和目標市場之外，作者還可以在生成內容本身之前進行深入的關鍵字分析，選擇語義關鍵字，並直接從 WooCommerce 選擇應包含在文本中的屬性。完成產品熟悉和關鍵字分析後，WriteText.ai Single 在大約 50 秒內產生文字。然後，作者可以在將輸出發佈到 WooCommerce 之前檢查輸出。因此，此功能可確保語氣、風格和包含的關鍵字的一致性，以增強 SEO。此外，它還可以根據目標受眾的特定需求靈活地客製化每個產品的內容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是專門為同時為多個產品產生文字而設計的。雖然此功能缺乏關鍵字分析、語義關鍵字選擇和每個產品的單獨屬性選擇等特定方面，但它允許作者在所有選定的產品中保持一致的語氣、風格和屬性。 WriteText.ai Bulk 表現出高效率，一旦設定了最終產品選擇和目標樣式屬性，大約 30 秒內即可為每個產品產生文字。當需要在短時間內產生大量產品文字而無需進行詳細的關鍵字分析時，它特別有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作為快速、大量內容生成任務的可靠、省時的解決方案。 總的來說，WriteText.ai 是一個功能豐富的插件，允許連接到無限數量的電子商務網站並支援無限數量的用戶。它支援將文字直接傳輸或發佈到 WooCommerce，並允許選擇要合併到文字中的產品屬性、色調和樣式。用戶還可以選擇目標受眾和文字長度，以及設定使用者角色以指定誰可以產生、審查和發佈內容。主要功能包括評論歷史記錄、批量傳輸/發布文字、自訂產品詳細資訊添加以及定義您自己的自訂語氣和風格。使用者可以利用參考產品生成文字、獲取人工智慧建議的目標市場、定義自訂目標市場並重寫文字。該外掛程式還支援關鍵字分析、語義關鍵字、追蹤關鍵字和語義關鍵字密度，以及多商店支援。 免責聲明：WriteText.ai 是一款為與 WordPress/WooCommerce 搭配使用而開發的獨立工具。它不隸屬於 WordPress/WooCommerce，也不受其認可。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內容。該工具被不同的客戶群使用，包括學生、撰稿人、部落客、產品經理、行銷團隊和媒體機構。 它提供了廣泛的 SEO 解決方案，透過創建吸引人的標題、產品描述和客製化評論來提高網路可見度。最後，儘管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一個易於使用的介面，簡化了內容創建過程。
Cohesive AI
cohesive.so
告別苦苦掙扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 將 AI 才華與您的創造力相結合，讓您輕鬆創建世界一流的內容。使用功能強大的編輯器無縫地優化、編輯和發布。向神奇的內容創作問好！
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準備，從而保護您的資料庫健康並縮短會面時間。 Regie.ai 可以被概念化為全天候工作的虛擬銷售開發代表 (SDR)，無需額外的人力資源或第三方外包。 該平台支援一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 參與、銷售培育、入站潛在客戶回應、呼入呼出、客戶擴展等。 此外，該工具透過與核心 RevTech 系統整合來協助自動預訂銷售團隊會議，從而簡化您的營收營運策略。
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一個由人工智慧驅動的內容創建平台，提供各種工具來幫助您高效產生高品質內容。他們的主要產品包括： * AI 模板 - 跨不同類別的預製模板，例如部落格、電子郵件、社交媒體貼文等，您可以輕鬆自訂。 * AI 影像產生器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、穩定擴散等 AI 產生獨特的影像。 * AI 助理 - 根據您的需求量身定制的聊天機器人，可以自動回應客戶的查詢。 * AI 語音轉文字 - 準確地將音訊轉換為文字記錄。 * AI Voiceover - 以超過 100 種語言將文字傳送到逼真的類人語音。 * AI 代碼 - 取得代碼建議並在您鍵入時自動完成。 LilybankAI 使用先進的人工智慧簡化內容創作。請遵循三個簡單步驟： * 輸入內容 - 提供您的內容想法、文字記錄、圖像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的輸入並產生高品質的輸出。 * 交付內容 - 此平台為您提供精美的客製化內容，與您的受眾產生共鳴。 您無需任何創造性的努力即可獲得 10 倍快的結果。 LilybankAI 易於使用的介面使任何人都可以輕鬆創建人工智慧內容。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智慧電子郵件教練 它結合了您輕鬆編寫並獲得回复的銷售電子郵件所需的一切。 在您的電子郵件上獲得即時人工智慧驅動的指導，無需離開收件匣即可研究您的潛在客戶，確認他們的電子郵件有效，檢查您的電子郵件是否會進入垃圾郵件，查看其在行動設備上的外觀等等。 來自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 來提高開啟率和雙重回覆率。 如果您得到回复，您就更有可能預訂會議並達成交易。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
Outwrite
outwrite.com
成為一個更好的作家，憑藉Chrome的Outwrite。我們的瀏覽器擴展不僅僅是語法檢查器，它有助於將您的想法變成強大的句子。 它可以在線撰寫，包括Gmail，Outlook，Google Docs，LinkedIn和WordPress。 您可以使用Outwrite來重寫句子，修復語法錯誤，改善詞彙，檢測被動語音（以及更多）。
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph 是一款情境 SEO 和 AI 寫作工具，專注於 SEO 的三個基石：定位正確的關鍵字、加快內容速度以及創建有效的內容孤島。 SurgeGraph 的品牌承諾很簡單，幫助您快速成長自然流量並實現激增效應。 * SurgeGraph 是一款軟體工具，旨在協助內容創建、關鍵字研究和 SEO 優化。 * 評論者喜歡內容生成的速度和品質、直覺的介面、頻繁的更新以及關鍵字研究和 SEO 工具的無縫整合。 * 審查者遇到了影像產生功能的問題、偶爾的軟體錯誤，有些人發現關鍵字研究功能不如內容編寫部分有用。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Texta
texta.ai
Texta.ai 是一款人工智慧文章產生器，聲稱可以幫助內容創作者利用自然語言技術和最先進的演算法快速撰寫部落格文章。它提供 7 天免費試用期，以測試軟體的功能，包括自動化內容製作、易於使用的介面和人工智慧的最新進展。據該網站稱，用戶可以透過多種方式從 Texta.ai 中受益，例如為記者快速生成部落格文章，或為企業創建內容。它可以透過提供免費試用並利用人工智慧技術的最新進展，將自己與類似的軟體競爭對手區分開來。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內容、電子郵件活動等）提供了 70 多個行銷範本。 此外，Jounce 還提供深色模式等功能，方便使用者在深夜工作時間使用。它滿足行銷領域各種專業人士的需求，從內容創作者到小企業主。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx 專注於利用人工智慧進行銷售。產生高度個人化且相關的電子郵件，以潛在客戶理解的方式向他們傳達您提供的價值。 主要特點： * 以銷售為中心的人工智慧技術：專為滿足銷售代表的需求而設計。 * 個人化電子郵件產生：建立高度個人化且相關的電子郵件以吸引潛在客戶。 * 研究驅動的方法：隨時了解最新的銷售推廣最佳實務。 * 以轉換為導向：旨在將入站和出站電子郵件轉變為管道成長的管道 使用案例： * 透過個人化且相關的銷售推廣電子郵件吸引潛在客戶。 * 透過實施最新的最佳電子郵件實踐，在競爭中保持領先地位 * 透過與潛在客戶產生共鳴的相關電子郵件來提高銷售轉換率。 * 利用人工智慧技術製作有效的銷售電子郵件，節省時間和精力。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 新創公司，專門為電子商務商店開發人工智慧聊天機器人，任何人都可以在幾分鐘內創建自己的人工智慧聊天機器人。沒有任何編碼經驗。 - 整合到所有電子商務平台和任何其他類型的網站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您將始終為您的客戶提供幫助，讓他們更有信心購買、退貨和退貨甚至給您5星評價！
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
Type
type.ai
Type 是人工智慧優先的文檔編輯器，可以幫助任何人編寫高影響力的內容。 個人和團隊可以使用 Type 以他們的聲音和風格生成、編輯和潤色寫作，而不是從頭開始編寫重要內容。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Writerly
writerly.ai
Writerly 是一款強大但又不過分的人工智慧生產力軟體。我們受到全球超過 50 萬家最具創新力的組織和創作者的信任，利用生成式 AI 來提高業務成果。 更快更好地寫作：使用最好的人工智慧寫作助理 Writerly 提高轉換率並自動化您的內容行銷。 Writerly 是一款由人工智慧驅動的一體化寫作解決方案，旨在幫助個人和機構等產生適合所有工作途徑的優質、引人入勝且無抄襲的書面內容。 創建內容速度提高 4 倍。 自動將您的商業想法轉換為高轉換率的文章，從而提高流量、轉換率和 SEO 排名。 節省時間和金錢，同時使用人工智慧助理完全控制您的文案寫作。
Jasper
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Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Krater AI
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Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
Simplified
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簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText 是一個先進的人工智慧平台，專門用於快速且有效率地產生行銷文案和部落格文章。它提供了一整套用於 SEO 內容創建的工具，包括用於內容簡介創建、關鍵字聚類和內容分析的工具。 NeuralText 的內容簡介工具可讓使用者使用搜尋引擎結果頁面 (SERP) 資料建立和豐富其內容。關鍵字聚類工具將關鍵字研究與搜尋意圖結合起來，以增強內容策略。 同時，內容分析工具可以洞察其內容的表現。 NeuralText 還提供免費工具，例如“People Also Ask”、“SERP 架構提取器”和“AI 寫作工具”，以幫助內容創建過程並使內容創建過程多樣化。 特別是人工智慧寫作助手，透過提供自動完成、釋義和其他有用的功能，將想法轉化為綜合草稿，幫助用戶克服寫作障礙。個長尾關鍵字建議並確定主題群集。 該平台還與Google的搜尋控制台集成，提供即時性能指標，並根據新興關鍵字和趨勢的可操作見解提供客製化的內容增強建議。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可幫助您的寫作速度提高 10 倍，並克服寫作障礙。 使用 HyperWrite 建立更好的部落格文章、電子郵件、副本等。 嘗試我們的 AI 支援的文件編輯器和智慧模板，或下載 HyperWrite Chrome 擴充程序，在您喜愛的網站上享受 AI 寫作的好處。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome擴展，旨在成為您的個人AL助手，以輕鬆聊天和文案寫作。只需點擊CMD+M或Ctrl+M，然後開始與她聊天。或者讓莫妮卡幫助您撰寫和插入文本中的任何網頁。從80多個模板中選擇以快速生成營銷副本。在Web Pageand中選擇文本，讓Monica為您解釋，翻譯，重新介紹。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智慧寫作工具，可幫助企業進行 SEO 優化的內容創建，並增強整體寫作流程。 憑藉其先進的客製化訓練人工智慧模型，Junia AI 使品牌能夠創建品牌上的、真實的、類人的高品質內容。 Junia AI 還提供即時 SEO 建議和全面的關鍵字研究工具，旨在幫助企業主獲得更好的 Google 排名並克服 SEO 挑戰。 Junia AI 是一家 100% 自給自足的公司，總部位於芬蘭赫爾辛基。
Hour One
hourone.ai
一小時，通過將所有工作流程集中在一個AI驅動的平台中，將所有工作流程集中為企業的內容創建。我們擁有市場最栩栩如生的化身，其自然動作生動地使您的業務信息動畫。我們的模板，可定制為任何品牌，授權團隊可以大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。另外，憑藉快速渲染和頂級安全性，HOUR ONE作為專門為企業需求設計的主要內容操作系統而脫穎而出。過去花費幾個月的時間，現在只需要幾分鐘才能產生更高的參與度...工作更聰明，一小時的工作不太困難，並且會產生個性化的業務視頻來造成影響。 * Hourone是一種視頻創建工具，允許用戶使用各種模板，聲音和角色創建營銷視頻和演示文稿。 *用戶喜歡易用性，可供選擇的聲音和角色範圍，快速過程和下載時間以及客戶成功團隊的支持。 *審閱者遇到了諸如機器人文本到談話功能，有限的頭像選項，臨時用戶的學習曲線，有限的品牌功能，較慢的負載時間以及缺乏某些功能的明確說明。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
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