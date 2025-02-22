人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一個尖端的人工智慧解決方案，試圖成為萬能的傑克。它使行銷人員和內容創作者能夠製作從 TikTok 創意和 Facebook 廣告到部落格文章和客製化人工智慧生成藝術的一切。世界各地的公司都使用它來獲得高品質的 SEO 內容、提高轉換率、更快的草稿創建以及緩解作家障礙。這些服務和其他服務以 30 多種語言提供，與其聊天功能相結合，使 AtOnce 能夠為所有主要電子商務網站提供客戶支援。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先進的人工智慧文案輔助工具，旨在加快寫作過程並提高內容品質。它旨在幫助用戶在部落格、搜尋引擎優化、社交媒體、重寫、銷售、廣告和網站等不同領域更快地寫作。 該工具使用由行業專家培訓的人工智慧技術，確保提供的內容可以幫助提高排名並推動銷售，無論行業如何。 它專注於製作具有多種語言的無限變體的高性能文案，使企業能夠走向全球，而不必擔心翻譯尷尬。 Craftly.AI 還具有自訂工具和訓練功能，提供追蹤、分析和自動版本控制。它還提供了一個用於協作和組織專案的工作場所，包括監控、組織和共享專案的功能。 Craftly.AI 為個人作家、行銷人員、小型企業、大型團隊、學生、教育工作者、機構和非營利組織提供支援。 Craftly.AI 除了是對抗作家障礙的寶貴工具之外，對於希望簡化文案寫作流程並提高內容整體品質的企業來說，它也是一種出色的資源。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityWrite 利用先進的 AI 演算法根據您的輸入產生高品質的內容建議。它分析來自各種來源的數據，以提供準確且相關的內容推薦。 * 自訂選項：使用 GravityWrite，您可以自訂產生的內容，以符合您的品牌聲音和目標受眾。您可以調整內容的語氣、風格和長度以滿足您的特定需求。 * 關鍵字優化：GravityWrite 結合了智慧關鍵字優化，幫助您創建 SEO 友善的內容，從而提高您的搜尋引擎排名。透過無縫整合相關關鍵字，您可以提高內容的可見度並吸引更多的自然流量。 * 抄襲偵測：GravityWrite 包含內建抄襲偵測功能，確保您產生的內容是原創且獨特的。這可以幫助您保持信譽並避免搜尋引擎的任何潛在處罰。 * 省時高效：GravityWrite 透過為您提供結構良好的內容建議來簡化內容創建過程。這可以節省您的研究和寫作時間，讓您專注於工作的其他方面。
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一個一體化的人工智慧平台。它幫助內容創作者和企業使用生成式人工智慧來克服白頁綜合症，創建原始圖像並使內容適應不同的格式、語氣和語言。已有超過 10,000 人在使用 BingBang.ai。為什麼不是你呢？
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 新創公司，專門為電子商務商店開發人工智慧聊天機器人，任何人都可以在幾分鐘內創建自己的人工智慧聊天機器人。沒有任何編碼經驗。 - 整合到所有電子商務平台和任何其他類型的網站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您將始終為您的客戶提供幫助，讓他們更有信心購買、退貨和退貨甚至給您5星評價！
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內容、電子郵件活動等）提供了 70 多個行銷範本。 此外，Jounce 還提供深色模式等功能，方便使用者在深夜工作時間使用。它滿足行銷領域各種專業人士的需求，從內容創作者到小企業主。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了強大的釋義工具，旨在提高使用者寫作的獨特性和流暢性。該工具提供了 49 種不同的模式，使用者可以透過這些模式自訂內容的風格或基調。 該軟體包含的功能使用戶能夠為其內容添加更多深度和感覺，增強情感影響，提高清晰度和簡潔性，並提高細節水平。 Yaara AI 的釋義工具還提供了增強原創性的選項，從而使用戶能夠使自己的內容脫穎而出。軟體採用 GPT-3 技術，可確保正確理解文本的上下文和意義，並且產生的釋義自然流暢。 使用者可以控制寫作中詞彙變化的程度，從而可以根據需要進行客製化。 Yaara AI 的工具可讓使用者有效地改寫句子、段落、文章或文章，同時提高流暢性、詞彙量和風格等各個方面。 它支援多種英語方言，包括美國、英國、加拿大和澳洲。各種釋義模式涵蓋廣泛，從「創意」和「形式」到「情感」和「深入」。 因此，該軟體旨在提供一個高效且易於使用的全面文字重寫解決方案。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內建立內容。它旨在幫助您節省寫作過程的時間，以便您可以專注於業務的其他方面。 Marmof 是一款內容創作工具，專為任何想要創建內容的人而設計，無論其職業或寫作經驗如何。成千上萬的專業作家也使用 Marmof 創建的人工智慧驅動、SEO 優化的內容。它可以幫助他們集思廣益，節省時間，並讓他們深入了解受眾的需求。 Marmof 易於使用，可從任何裝置存取。只需輸入您想寫的主題，Marmof 就會產生想法清單供您選擇。一旦您選擇了一個想法，Marmof 將幫助您充實它，並在短短幾分鐘內創建一個完整的內容。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Monica
monica.im
Monica 是 ChatGPT APl 支援的 Chrome 擴展，旨在成為您輕鬆聊天和文案寫作的個人人工智慧助理。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可開始與她聊天。或讓 Monica 幫助您撰寫文字並將其插入任何網頁。從 80 多個範本中進行選擇，快速產生行銷文案。在網頁中選擇一段文字，讓 Monica 為您解釋、翻譯、改寫。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智慧寫作和 SEO 工具，可協助完成與內容創建相關的各種任務。它可以免費使用，不需要任何編碼知識。 AI寫作工具包括AI內容生成器、簡介生成器、大綱生成器、釋義工具、段落重寫器、博客標題生成器、描述生成器、人們也問、產品描述生成器、口號生成器、摘要生成器、價值主張生成器和句子重寫機。 每個工具都是針對不同類型的內容量身定制的，可用於快速輕鬆地創建獨特的、引人入勝的內容。此外，Frase 還提供一系列資源，包括即時產品演練、部落格、速成課程和幫助中心。 透過 Frase，內容創作比以往更快、更輕鬆、更有效率。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Textero AI
textero.ai
Textero AI 論文作家：人工智慧驅動的研究助理，幫助學生更快創建學術內容。 Textero.ai 是值得信賴的伴侶，可以幫助製作適合學術寫作風格的內容。更輕鬆地收集資訊、尋找參考並產生高品質內容。 Textero人工智慧寫作工具特色： * AI 論文作者：透過在應用程式中編輯文本，為您的論文產生大綱或創建結構良好的論文。使用“縮短”或“釋義”等簡單命令來提高您的寫作水平。 * AI PDF 摘要器：Textero AI 摘要器結合了兩個功能 — PDF 摘要器和文字縮短器。該軟體可以幫助您簡化研究過程並節省您的時間。 * AI 研究助理：Textero.ai 掃描其 2.14 億個資源以找到最佳論文參考文獻。透過改進的「Ask AI」功能，您可以獲得更多來源詳細資訊、瀏覽 PDF 文件並獲得特定查詢的答案。 告別作家的阻礙和拖延，向論文助理和獨特的想法問好。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
ParagraphAI
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ParagraphAI 正在打造世界上最先進的人工智慧寫作工具。 ParagraphAI 保證幫助您寫得更好、更快。 完美的語法。毫不費力的寫作。即時回覆。 ParagraphAI 將在很短的時間內將您的寫作提升到一個新的水平。幫助您立即： * 透過簡單的提示撰寫完整的文章、電子郵件段落等 * 用完美的語法糾正你的文本 * 對任何電子郵件的草稿回复 * 在幾秒鐘內產生完整的報告大綱和腦力激盪列表 * 獲得第二雙眼睛來分析語氣和意義 * 建立評論、主題標籤、訊息、貼文、電子郵件主題、感謝信等 * 使用您自己的人工智慧助理為您寫作，節省時間和金錢 * 用任何語言說話並獲得完美的母語英語（或其他語言）回應 * 產生 99.9% 無抄襲的 SEO 友善原創文字等等！ ParagraphAI 由來自 MIT、Meta、OpenAI 等機構的工程師精心打造，保證幫助您寫得更好、更快。
nichesss
nichesss.com
nichesss 是一個由人工智慧驅動的內容產生器和創意產生器，旨在幫助企業家、行銷人員、部落客和代理商創建高轉換率的行銷文案和內容。 憑藉 150 多種人工智慧工具，nicesss 可以產生部落格文章、社交媒體貼文、行銷文案，甚至根據您的目標利基量身定制有利可圖的業務和產品創意。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
ChibiAI
chibi.ai
最後。一款AI寫作工具，其實就是專注於寫作。 將 Chibi 視為您的創意寫作夥伴。他會整理你的想法，給你新的想法，並在寫作遇到障礙時推動你。
Scalenut
scalenut.com
Scalenut 是一個由人工智慧驅動的 SEO 和內容行銷平台，可自動化內容創建過程，節省 90% 的時間，同時推動自然流量增加 10 倍。 Scalenut 提供關鍵字規劃、NLP 支援的主題研究、AI 寫作、內容優化和發布，所有這些都在一個應用程式中完成。透過 Scalenut，企業可以大規模創建高品質內容，針對搜尋引擎進行最佳化，並快速輕鬆地將其發佈到多個管道。除了確保高品質、相關內容的先進 AI 功能外，Scalenut 的 AI 還能夠根據可用的最新資訊進行編寫，為您的內容提供最新的優勢。它還可以提供相關引文來支持內容並提高其可信度。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智慧寫作工具，可幫助企業進行 SEO 優化的內容創建，並增強整體寫作流程。 憑藉其先進的客製化訓練人工智慧模型，Junia AI 使品牌能夠創建品牌上的、真實的、類人的高品質內容。 Junia AI 還提供即時 SEO 建議和全面的關鍵字研究工具，旨在幫助企業主獲得更好的 Google 排名並克服 SEO 挑戰。 Junia AI 是一家 100% 自給自足的公司，總部位於芬蘭赫爾辛基。
Summary Box
summarybox.com
Summary Box 是您個人的網路人工智慧副駕駛。它透過提供總結內容、書寫以及與網頁和上傳文件聊天的功能來增強您的線上體驗。它旨在讓您在任何網站上的網路體驗更加互動、資訊豐富且高效，無論是用於研究、學習還是個人使用。 摘要框主要用作瀏覽器擴展，使其非常易於使用。安裝後，您可以點擊任何網站或文章上的「摘要框」按鈕，與其進行聊天、取得摘要，甚至用它來編寫內容。除了瀏覽器擴充功能之外，Summary Box 還具有全面的 Web 儀表板。在這裡，用戶可以訪問擴充功能中提供的相同工具來進行總結和寫作。此外，儀表板還提供了一項額外的獨特功能：上傳文件並與文件聊天的能力。無論是個人文檔、學校筆記還是工作文檔，您都可以將其全部上傳到摘要框並詢問有關它們的任何問題。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
ContentBot
contentbot.ai
對於任何希望藉助人工智慧更快編寫內容的行銷人員來說，ContentBot 都是終極工具。我們的人工智慧工具套件可協助您透過一些簡單的輸入來產生有意義的內容，例如部落格文章和行銷文案。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Engram
engram.us
Engram 是一款由人工智慧驅動的語法檢查器和釋義器，針對非英語母語人士進行了最佳化。我們專有的人工智慧與 ChatGPT 相結合，提供複雜的、基於上下文的編輯，使文字聽起來更自然
INK
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作者和團隊如何更輕鬆、更快速地創建有機內容，並提供更好的創意、更少的錯誤以及 4 倍的 Google 第一頁排名潛力。解鎖最強大的優化人工智慧，彌補所有其他內容行銷工具的不足。 INK 與樂譜、大綱或關鍵字堆砌無關。毫無疑問地知道如何與尋找它的理想受眾建立有意義的互動聯繫。
Summarizer
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AI Summarizer 是一款採用先進的人工智慧技術來產生各種類型文字（包括文章、部落格和論文）的簡明摘要的工具。 該工具保留了資訊的原始上下文和準確性，同時突出顯示了輸入材料的關鍵點。透過其使用者介面，該工具允許使用者設定所需的摘要長度。 摘要產生器還提取內容的“最佳行”，讓您立即理解文字的要點。完成過程不僅僅以一種語言進行，它可以提供多種語言的摘要，而無需在摘要之前進行翻譯。性。 它確保資料安全，向用戶保證它不會儲存任何個人資料。 AI Summarizer 具有易於使用的方法：使用者輸入或上傳文本，確認 reCAPTCHA，然後按一下按鈕以產生摘要。 可以下載摘要內容、將其複製到剪貼簿或清除以進行新一輪的摘要。該工具透過免費使用和無限的每日輸入增加了用戶的便利性。 事實證明，AI Summarizer 可以為不同職業的個人提供任何文本的精確摘要，因此非常有用。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先進的人工智慧工具，旨在支援內容創建和最佳化。它提供了一系列功能來簡化從規劃到發布的內容工作流程。 其內容規劃器利用真實數據來產生適合目標受眾和特定行業的客製化內容創意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多個屢獲殊榮的範本來促進短內容到長內容的創建。 整合的事實檢查器透過提供即時答案並產生具有正確引用的內容來確保準確性。 LongShot 的一個獨特功能是 SEO Checker，這是一個人工智慧驅動的工具，可以評估您內容的 SEO 性能，為提高排名提供可行的建議。 值得注意的是，該工具還具有人工智慧互連功能，旨在從用戶的網站地圖生成與錨文本相關的自動內部鏈接，最終增強讀者的體驗，同時提高部落格效能。 LongShot 旨在與 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，確保該工具可以在最需要的地方使用。 儘管功能強大，但該人工智慧工具因其快速且準確的即時內容生成而受到讚譽，並且受到從內容創作者到數位策略顧問等廣泛用戶的信任。
Writeseed
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Writeseed 是一位人工智慧作家，是 Jasper.ai Copy.ai Rytr 或 Writesonic 的替代品。使用我們的人工智慧文案工具，您可以一鍵建立廣告文案、部落格文章或 SEO 內容。 您可以從我們的 AI 作家為您的寫作提供的 70 多個模板中進行選擇。其中一位是 AI 文章作家，可以為您撰寫 1,500 多字的全文文章，包括免費的庫存照片。
Wordvice AI
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Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
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