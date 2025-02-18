人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Spinnerchief
spinnerchief.com
SpinnerChief 8桌面版預定於12月1日之前推出，提供本地化的AI文字處理解決方案、無限的AI文章處理和API介面呼叫。它能夠有效地批量處理大文件，結合最新的人工智慧系統，根據用戶描述進行內容生成和重寫。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一個綜合性寫作增強平台，利用先進的人工智慧技術，為使用者提供多種強大的寫作提升工具。該平台包含人工智慧重寫器，可自動重寫句子或段落，使其更加簡潔、清晰和有效。 改寫工具可幫助使用者在不改變其意義的情況下改寫句子。人工智慧摘要器，可以自動將大塊文字壓縮為更短、更易於管理的摘要。還有一個文字擴展工具，允許用戶快速輕鬆地使用相關單字、短語和想法擴展他們的寫作。 借助 RewriteTool.net，使用者可以提高寫作技巧並輕鬆製作專業、高品質的內容。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 電子郵件助手，讓您撰寫電子郵件的速度提高 10 倍。重新郵件解決方案支援 Gmail 和 Outlook，以任何語言輕鬆報告或撰寫高品質的電子郵件回覆。 Remail 是一款先進的人工智慧工具，旨在徹底改變電子郵件撰寫體驗，使用戶能夠以卓越的效率撰寫電子郵件。 Remail 的主要目標是透過提供可提高回應時間和整體生產力的創新功能來加快電子郵件通訊流程。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速闡明您腦海中的想法、提出新想法並輕鬆從 PDF 中檢索您需要的資訊。
Outline.ai
outline.ai
您的人工智慧寫作助理。 Outline 是一款由人工智慧驅動的協作文件編輯器。告別寫作障礙，迎接更好的寫作。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的個人人工智慧寫作助手 Ava 是一款創新人工智慧寫作助手，旨在徹底改變您創建內容的方式。 Ava 擁有豐富的知識庫，包括莎士比亞和 10% 的互聯網，可幫助您在短短幾秒鐘內產生高品質的文章、部落格、廣告、電子郵件、社交媒體貼文等。使用這款直覺的工具告別寫作障礙，將您的寫作提升到新的高度。 透過簡化從構思到執行的整個寫作過程，Ava 使您能夠在更短的時間內完成更多工作，同時提高工作效率。透過 AIDA 框架、用於廣告創建的 BAB 框架和個人化冷電子郵件等用例特定模板，Ava 讓行銷人員和內容創作者等可以輕鬆高效地製作真正能引起受眾共鳴的引人入勝的材料。 無論您是在策劃引人注目的行銷活動還是集思廣益地討論新鮮的文章創意，讓 Ava 成為您的首選合作夥伴，幫助您釋放創意潛力。立即註冊，體驗無與倫比的內容創作效率，再也不用盯著空白頁面了！
1MillionResume
1millionresume.com
使用我們的人工智慧履歷產生器來提升您的職業生涯：在幾分鐘內創建您的夢想簡歷 我們的人工智慧簡歷產生器旨在幫助您為您的夢想工作創建完美的簡歷。有了 100 萬份履歷，您不僅僅是在製作一份履歷；您還可以建立一份履歷。你正在建立一個更光明的未來。 * 使用我們的履歷表產生器在 30 分鐘內製作一份履歷 告別花費數小時甚至數天的時間來進行文字對齊和格式設定。我們的 AI 履歷表產生器優化了履歷表建立流程，讓您可以在 30 分鐘內製作一份出色的履歷。無論您是剛踏上職業生涯的畢業生，還是正在考慮職業轉型的經驗豐富的專業人士，我們的履歷製作工具都能滿足您的需求和時間限制。 * 適合每個職業道路的多樣化專業模板 履歷的美觀可以決定你對潛在雇主的第一印象。這就是為什麼 1millionresume 提供各種針對不同行業和職業階段的專業設計模板。從創意到企業，找到一個與您獨特的職業道路完美契合的模板。 * 體驗人工智慧在履歷建立的優勢 想像一下，一個人工智慧助理了解您的技能、經驗和職業目標，然後將它們轉化為專業製作的履歷。這正是我們的人工智慧簡歷產生器所做的。透過利用人工智慧的力量，我們不僅使履歷製作過程高效、有效，而且帶來了令人難以置信的回報。 * 將您的履歷提升到新的高度 在當今瞬息萬變的就業市場中，精心製作、量身訂製的履歷表是您獲得新機會的黃金門票。傳統的履歷創建方法可能既麻煩又耗時，阻礙了您的職業發展。透過 1millionresume，我們將尖端技術和對職業發展的熱情結合起來，為您提供創新的解決方案。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 終極人工智慧助手，旨在提高您的社交媒體和線上生產力。擁有 30 多種不同的 AI 類型 - 我們可以滿足您的需求！我們的服務旨在幫助小型內容創作者和中小型企業。
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - AI 寫作和文法工具是一款功能強大且免費的 AI 寫作助手，旨在提升您的電子郵件和訊息的寫作體驗。只需輕輕一按，即可輕鬆修復語法和調整語氣，從而簡化您的工作流程。達到您想要的語氣，無論是正式還是休閒，並輕鬆糾正語法和打字問題。 TextAIssist 非常適合電子郵件、報告和行銷文案，提供使用者友善的介面，以實現無縫且有效的寫作之旅。
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI 正在打造世界上最先進的人工智慧寫作工具。 ParagraphAI 保證幫助您寫得更好、更快。 完美的語法。毫不費力的寫作。即時回覆。 ParagraphAI 將在很短的時間內將您的寫作提升到一個新的水平。幫助您立即： * 透過簡單的提示撰寫完整的文章、電子郵件段落等 * 用完美的語法糾正你的文本 * 對任何電子郵件的草稿回复 * 在幾秒鐘內產生完整的報告大綱和腦力激盪列表 * 獲得第二雙眼睛來分析語氣和意義 * 建立評論、主題標籤、訊息、貼文、電子郵件主題、感謝信等 * 使用您自己的人工智慧助理為您寫作，節省時間和金錢 * 用任何語言說話並獲得完美的母語英語（或其他語言）回應 * 產生 99.9% 無抄襲的 SEO 友善原創文字等等！ ParagraphAI 由來自 MIT、Meta、OpenAI 等機構的工程師精心打造，保證幫助您寫得更好、更快。
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai是一款基於人工智慧技術的強大內容創作工具。它為用戶提供了一系列用例，從創建招聘廣告和社交媒體貼文到編寫 SEO 元文字和為企業生成標語。 該工具可在 App Store 和 Google Play 上使用，用戶還可以存取網路應用程式。創建內容的過程得到了簡化，用戶只需三個步驟即可產生內容。 第一步是從提供的 20 個用例中選擇所需的用例。第二步涉及填寫特定於所選用例的表單，第三步是點擊產生按鈕以接收輸出。 借助 Lek.ai，使用者可以保存結果、延長和縮短段落、改寫句子、建立大綱等等。該工具旨在幫助用戶使用人工智慧技術快速輕鬆地創建引人入勝的內容。
Monica
monica.im
Monica 是 ChatGPT APl 支援的 Chrome 擴展，旨在成為您輕鬆聊天和文案寫作的個人人工智慧助理。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可開始與她聊天。或讓 Monica 幫助您撰寫文字並將其插入任何網頁。從 80 多個範本中進行選擇，快速產生行銷文案。在網頁中選擇一段文字，讓 Monica 為您解釋、翻譯、改寫。
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO 是一個 WordPress 插件，可幫助您利用 AI 的力量來清理您的技術 SEO！目前，我們能夠修復遺失的替代文字、遺失的標題和描述、修復損壞的連結以及生成和刷新內容。
writeGPT
writegpt.ai
多合一的生產力副駕駛利用多人工智慧功能幫助行銷人員和企業家以最低的摩擦在網路上的任何地方編寫、改編、總結和記憶內容。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新創公司、尋求效率的大公司，還是旨在最大限度提高生產力的個人，iSenseHUB 都是您獲取所有人工智慧知識的一站式商店。透過 iSenseHUB 體驗 AI 的力量。今天就加入我們，永遠改變您的工作方式。透過 iSenseHUB 深入探索內容創建、設計和優化的未來—人工智慧與效率的結合。
Copywritely
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textmetrics.com
Textmetrics 平台非常靈活，可根據您的需求進行客製化，並為您節省寶貴的時間。人工智慧 (AI) 演算法首先分析和測量您的字典。然後，我們的增強寫作環境會計算改進並幫助您的員工編寫出色的內容。結果是將您的業務提升到一個新的水平，以便您始終與公司的品牌形象保持一致，與您的受眾交流，實現多樣性和包容性目標，提高可尋找性並提高轉換率。透過 Textmetrics，您將以各種可能的方式升級。
Zupyak
zupyak.com
毫不費力地從搜尋引擎獲得更多客戶。 Zupyak 是您使用過的最簡單的 AI 作家，它可以使用 AI 為您進行 SEO 研究和內容創建，而無需代理商。 * Zupyak 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化針對 SEO 優化的內容的創建和發布。 * 審查者喜歡 Zupyak 的用戶友好介面、多樣化的回應、節省時間的方面、生成的內容品質以及創新的內容建議和關鍵字推薦。 * 使用者提到工具超出預算、內容不夠豐富、關鍵字產生受限、平台卡頓、某些功能缺失等問題。
SEOwind
seowind.io
SEOwind 是一款 SEO 內容智慧工具，可讓您在幾分鐘（而不是幾小時）內建立基於 SEO 的內容簡介。停止猜測並開始透過數據驅動您的 SEO。 SEOwind 是讓您的 SEO 結果更加可預測的完美工具。透過我們的工具，您可以獲得為受眾編寫有價值的內容所需的所有數據： * 搜尋意圖， * SERP 及其排名的關鍵字， * 頂級 SERP 的內容大綱， * 使用者問題， * 您需要涵蓋的主題 * 為您提供上下文中的關鍵字。 使用人工智慧，我們幫助您編寫標題和元描述，為您提供內容推薦並自行建立內容大綱。所有這些都是為了讓您的內容發揮作用。 您再也不必浪費時間手動分析、複製資訊並將其貼上到 Google 文件中。透過 SEOwind，您每次都可以專注於建立性能更好的內容。
Managr
managr.ai
Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Rallio
rallio.com
憑藉內建的社群媒體組合和排程功能、廣告推播、分析、聲譽管理等，Rallio 是品牌最大化社群行銷工作的更聰明、更簡單的方式。 Rallio 技術提供了一個完整的社交媒體生態系統，讓製造商、企業品牌及其所在地、員工和客戶建立本地社區、分享經驗並推動本地業務。
Matik
matik.io
MATIK是一個將數據源與數據驅動的內容聯繫起來的平台，並使任何人都可以輕鬆地使用針對其特定受眾量身定制的數據創建內容。使用MATIK，團隊可以將個性化的指標，文本，圖表和表直接將其拉到Google幻燈片，PowerPoints和PDF中，而無需在Matik中存儲任何數據。 Matik自動化了個性化數據驅動的演示文稿的創建和發送。只需向MATIK提供一些輸入（例如，甲板的帳戶為哪個，日期範圍），Matik將查詢數據以創建Google幻燈片或Microsoft PowerPoint甲板，其中包含個性化文本，圖像，圖表，圖表和表。 Matik可以自動將內容作為電子郵件附件發送到帳戶。可以自動化的內容的示例包括季度/執行業務評論，更新甲板，業務案例，價值分析和ROI One-Pagers。
NexBot
nexbot.ai
NexBot 是一款 AI 寫作助手，聲稱可以幫助用戶「以 10 倍的速度編寫完美內容」。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先進的 AI 模型提供支援。提到的一些關鍵功能包括： * 快速產生想法並獲得 10 倍以上的原創想法 * 以 180 多種語言撰寫內容 * 使用預建模板或建立自訂模板 * 取得優化的 SEO 內容 * 從免費、每週或每年付費方案中選擇 * NexBot 被評為“最佳 AI 內容產生器”，獲得 5 星評價。它將該工具定位為專業人士的變革性寫作伴侶，以徹底改變他們的內容創建過程。
Contentware
contentware.com
Contentware 是一個由人工智慧驅動的加速器，可以在幾分鐘內產生高影響力的行銷活動。這幾乎消除了廣告活動所創造的繁瑣、勞力密集過程。 Contentware 的獨特之處在於它可以產生整個行銷活動（而不僅僅是副本），為您和您的團隊節省大量時間。 Contentware 使用生成式 AI 和網頁連結產生完整的電子郵件和社交媒體貼文活動，以宣傳您的活動、網路研討會、出版物、部落格文章、文章、白皮書等。 事實上，任何需要促銷的事情都可以創造活動。 Contentware 所寫的副本是專為行銷活動量身訂製的。 但高品質的文案只是行銷活動的一個要素。 Contentware 也製作活動電子郵件和社群媒體貼文；將它們添加到最佳實踐行銷日曆中；提供免費、完全授權的活動圖片；並透過與流行的電子郵件和社交媒體管理平台的整合來分發內容。 內容軟體還包括一個文字產生模組，用於建立部落格文章、一次性電子郵件和電子郵件主題行、登陸頁面內容等等。 您和您的團隊將在每次行銷活動中節省時間。 既然可以使用 Contentware 實現自動化，為什麼要以幾乎所有組織都能負擔的價格從頭開始建立行銷活動呢？
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內容。該工具被不同的客戶群使用，包括學生、撰稿人、部落客、產品經理、行銷團隊和媒體機構。 它提供了廣泛的 SEO 解決方案，透過創建吸引人的標題、產品描述和客製化評論來提高網路可見度。最後，儘管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一個易於使用的介面，簡化了內容創建過程。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家以其創新技術徹底改變寫作過程的公司。我們將專業作家的專業知識與人工智慧的速度和準確性相結合，為學生提供一流的寫作協助。 我們的人工智慧論文寫作工具因幾個獨特的功能而脫穎而出。首先，它利用對數百萬篇高品質論文和文章的訓練，針對任何給定主題產生無抄襲且準確的內容。這消除了連續數小時集思廣益和研究的麻煩。 其次，我們的工具可以為您的論文產生大綱和內容，從而節省時間。這使您可以專注於學術和個人生活的其他重要方面。 第三，回顧和學習產生的內容可以幫助您提高寫作技巧並加深對當前主題的理解。我們的工具使用自然語言處理和機器學習來不斷提高其效能，使其能夠分析和解釋複雜的資訊。 最後，演算法可以為各種類型的論文產生內容，包括議論文、說服性論文、描述性論文和敘述性論文。它還可以協助完成研究論文、文章、報告和其他課程作業。 全球成千上萬的學生信任我們的人工智慧論文寫作工具，該工具的設計充分考慮了您的成功。因此，無論您面臨寫作障礙、難以想出想法還是時間緊迫，我們先進的演算法都可以幫助您立即寫出高品質的論文。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他們的知名度。 * Localo AI：我們的智慧 AI 可協助您自動化和最佳化 Google 貼文、評論回覆和企業資料資訊。 * 評論管理器：一個出色的工具，用於管理和增強客戶的 Google 評論。改善客戶關係並建立線上信譽。 * 英鎊保護：保護您的客戶業務免受可能影響其本地搜尋排名的不必要的更改。 * 英鎊貼文：透過及時、資訊豐富的 Google 貼文讓客戶保持參與。 * 成長統計：透過全面的成長統計數據做出明智的決策。更了解本地搜尋可見性並制定有效的策略。 * 立即開始使用 Localo，即可獲得 30 天退款保證，無需長期承諾。 您的客戶信任您的數位形象；不只是滿足他們的期望 - 超越他們。 為您的代理商配備 Localo - 終極本地 SEO 工具，並在不斷發展的數位環境中佔據上風。 立即利用我們的限時優惠，讓我們帶領您客戶的業務在當地佔據主導地位！
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText.ai Single 為作家提供了全面的內容生成範圍。除了設定基調、風格和目標市場之外，作者還可以在生成內容本身之前進行深入的關鍵字分析，選擇語義關鍵字，並直接從 WooCommerce 選擇應包含在文本中的屬性。完成產品熟悉和關鍵字分析後，WriteText.ai Single 在大約 50 秒內產生文字。然後，作者可以在將輸出發佈到 WooCommerce 之前檢查輸出。因此，此功能可確保語氣、風格和包含的關鍵字的一致性，以增強 SEO。此外，它還可以根據目標受眾的特定需求靈活地客製化每個產品的內容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是專門為同時為多個產品產生文字而設計的。雖然此功能缺乏關鍵字分析、語義關鍵字選擇和每個產品的單獨屬性選擇等特定方面，但它允許作者在所有選定的產品中保持一致的語氣、風格和屬性。 WriteText.ai Bulk 表現出高效率，一旦設定了最終產品選擇和目標樣式屬性，大約 30 秒內即可為每個產品產生文字。當需要在短時間內產生大量產品文字而無需進行詳細的關鍵字分析時，它特別有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作為快速、大量內容生成任務的可靠、省時的解決方案。 總的來說，WriteText.ai 是一個功能豐富的插件，允許連接到無限數量的電子商務網站並支援無限數量的用戶。它支援將文字直接傳輸或發佈到 WooCommerce，並允許選擇要合併到文字中的產品屬性、色調和樣式。用戶還可以選擇目標受眾和文字長度，以及設定使用者角色以指定誰可以產生、審查和發佈內容。主要功能包括評論歷史記錄、批量傳輸/發布文字、自訂產品詳細資訊添加以及定義您自己的自訂語氣和風格。使用者可以利用參考產品生成文字、獲取人工智慧建議的目標市場、定義自訂目標市場並重寫文字。該外掛程式還支援關鍵字分析、語義關鍵字、追蹤關鍵字和語義關鍵字密度，以及多商店支援。 免責聲明：WriteText.ai 是一款為與 WordPress/WooCommerce 搭配使用而開發的獨立工具。它不隸屬於 WordPress/WooCommerce，也不受其認可。
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智慧語音轉文字工具和內容中心，可將音訊片段轉換為可立即發布的文章，充當寫作的快速助理。 Flipner AI 引入了一種革命性的文本創作方法，使作家能夠隨時隨地輕鬆捕捉和組織他們的無數想法。這個創新平台提供了一個獨特的內容中心，可以儲存文字和音訊筆記，透過其用戶友好的人工智慧工具，促進思想無縫轉換和合併為結構化草稿或精美的、隨時可用的文件。