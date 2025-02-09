人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一體化生成式 AI 平台，使行銷人員能夠以不到一半的成本以 10 倍的速度創建優化內容。 Creaitor.ai 的功能涵蓋了整個內容行銷生命週期，從關鍵字規劃、SERP 分析、SEO 文章寫作、高級 SEO 評分、內容績效追蹤等等。 Creaitor.ai 讓中小企業能夠以 40 多種語言以其品牌自己的聲音產生內容。
Upword
upword.ai
Upword AI 是一個先進的人工智慧研究和知識管理平台，旨在增強個人、團隊和組織的工作流程。 Upword 無縫整合了一套強大的 AI 工具來幫助用戶： * 在一個集中中心輕鬆收集、組織和管理所有專業內容和研究資料 * 使用人工智慧驅動的搜尋、總結、構思和內容生成功能顯著加速研究、分析和寫作任務 * 讓團隊能夠輕鬆共享知識、共同創建文件以及利用智慧 AI 助理進行集思廣益和解決問題，從而更有效地進行協作 借助 Upword，知識工作者可以節省時間、提高生產力並解鎖新水平的創造力和洞察力 - 所有這些都由自然語言處理和生成人工智慧的最新進展提供支援。 Upword 是現代知識經濟必備的生產力工具。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI 是一款功能強大的自動部落格產生工具，為每種可以想像的部落格類型提供強大的模型。 AI 利用最佳 SEO 實踐，提供無版權圖像，讓您可以整合 YouTube 影片、圍繞關鍵字建立文章，並設法以 150 多種語言實現此目的。它具有從正確/事實到創意/原創的各種模式，包括非正式和有說服力的措辭。產生的文章可以透過方便的整合直接發佈到您的網站，或簡單地下載為 .zip 檔案。 Journalist AI 是終極代筆助手，可協助您完全自動化部落格並提高寫作效率和內容輸出。您所要做的就是向它提供一些關鍵字、標題或簡單的業務描述，它會處理剩下的事情。可以透過外部和內部連結完全客製化大綱和文章結構。前者可以自動即時找到，後者由人工智慧及其全站分析獨立生成。 可以用 150 多種語言產生文章，內容包含您想要的聲音。根據您的個人喜好，後者的範圍可以從非正式的到有說服力的。一旦您對生成的文章感到滿意，您就可以簡單地下載它們或直接發布它們，這要歸功於與 WordPress、Shopify、Wix 等主要網站建立器的整合。請注意，所有這些都可以透過一個簡單的線上介面來實現。 雖然 Journalist AI 不提供任何 API 選項或瀏覽器擴展，但它確實具有非常方便且直觀的第三方整合。這種整合可以說是其最強大的工具，因為它允許您快速輕鬆地將文章發佈到您的網站。不必複製內容並擔心其樣式是否正確，可以為您節省無數的時間和麻煩。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 終極人工智慧助手，旨在提高您的社交媒體和線上生產力。擁有 30 多種不同的 AI 類型 - 我們可以滿足您的需求！我們的服務旨在幫助小型內容創作者和中小型企業。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他們的知名度。 * Localo AI：我們的智慧 AI 可協助您自動化和最佳化 Google 貼文、評論回覆和企業資料資訊。 * 評論管理器：一個出色的工具，用於管理和增強客戶的 Google 評論。改善客戶關係並建立線上信譽。 * 英鎊保護：保護您的客戶業務免受可能影響其本地搜尋排名的不必要的更改。 * 英鎊貼文：透過及時、資訊豐富的 Google 貼文讓客戶保持參與。 * 成長統計：透過全面的成長統計數據做出明智的決策。更了解本地搜尋可見性並制定有效的策略。 * 立即開始使用 Localo，即可獲得 30 天退款保證，無需長期承諾。 您的客戶信任您的數位形象；不只是滿足他們的期望 - 超越他們。 為您的代理商配備 Localo - 終極本地 SEO 工具，並在不斷發展的數位環境中佔據上風。 立即利用我們的限時優惠，讓我們帶領您客戶的業務在當地佔據主導地位！
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
NexBot
nexbot.ai
NexBot 是一款 AI 寫作助手，聲稱可以幫助用戶「以 10 倍的速度編寫完美內容」。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先進的 AI 模型提供支援。提到的一些關鍵功能包括： * 快速產生想法並獲得 10 倍以上的原創想法 * 以 180 多種語言撰寫內容 * 使用預建模板或建立自訂模板 * 取得優化的 SEO 內容 * 從免費、每週或每年付費方案中選擇 * NexBot 被評為“最佳 AI 內容產生器”，獲得 5 星評價。它將該工具定位為專業人士的變革性寫作伴侶，以徹底改變他們的內容創建過程。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText.ai Single 為作家提供了全面的內容生成範圍。除了設定基調、風格和目標市場之外，作者還可以在生成內容本身之前進行深入的關鍵字分析，選擇語義關鍵字，並直接從 WooCommerce 選擇應包含在文本中的屬性。完成產品熟悉和關鍵字分析後，WriteText.ai Single 在大約 50 秒內產生文字。然後，作者可以在將輸出發佈到 WooCommerce 之前檢查輸出。因此，此功能可確保語氣、風格和包含的關鍵字的一致性，以增強 SEO。此外，它還可以根據目標受眾的特定需求靈活地客製化每個產品的內容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是專門為同時為多個產品產生文字而設計的。雖然此功能缺乏關鍵字分析、語義關鍵字選擇和每個產品的單獨屬性選擇等特定方面，但它允許作者在所有選定的產品中保持一致的語氣、風格和屬性。 WriteText.ai Bulk 表現出高效率，一旦設定了最終產品選擇和目標樣式屬性，大約 30 秒內即可為每個產品產生文字。當需要在短時間內產生大量產品文字而無需進行詳細的關鍵字分析時，它特別有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作為快速、大量內容生成任務的可靠、省時的解決方案。 總的來說，WriteText.ai 是一個功能豐富的插件，允許連接到無限數量的電子商務網站並支援無限數量的用戶。它支援將文字直接傳輸或發佈到 WooCommerce，並允許選擇要合併到文字中的產品屬性、色調和樣式。用戶還可以選擇目標受眾和文字長度，以及設定使用者角色以指定誰可以產生、審查和發佈內容。主要功能包括評論歷史記錄、批量傳輸/發布文字、自訂產品詳細資訊添加以及定義您自己的自訂語氣和風格。使用者可以利用參考產品生成文字、獲取人工智慧建議的目標市場、定義自訂目標市場並重寫文字。該外掛程式還支援關鍵字分析、語義關鍵字、追蹤關鍵字和語義關鍵字密度，以及多商店支援。 免責聲明：WriteText.ai 是一款為與 WordPress/WooCommerce 搭配使用而開發的獨立工具。它不隸屬於 WordPress/WooCommerce，也不受其認可。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一個綜合性寫作增強平台，利用先進的人工智慧技術，為使用者提供多種強大的寫作提升工具。該平台包含人工智慧重寫器，可自動重寫句子或段落，使其更加簡潔、清晰和有效。 改寫工具可幫助使用者在不改變其意義的情況下改寫句子。人工智慧摘要器，可以自動將大塊文字壓縮為更短、更易於管理的摘要。還有一個文字擴展工具，允許用戶快速輕鬆地使用相關單字、短語和想法擴展他們的寫作。 借助 RewriteTool.net，使用者可以提高寫作技巧並輕鬆製作專業、高品質的內容。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 電子郵件助手，讓您撰寫電子郵件的速度提高 10 倍。重新郵件解決方案支援 Gmail 和 Outlook，以任何語言輕鬆報告或撰寫高品質的電子郵件回覆。 Remail 是一款先進的人工智慧工具，旨在徹底改變電子郵件撰寫體驗，使用戶能夠以卓越的效率撰寫電子郵件。 Remail 的主要目標是透過提供可提高回應時間和整體生產力的創新功能來加快電子郵件通訊流程。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速闡明您腦海中的想法、提出新想法並輕鬆從 PDF 中檢索您需要的資訊。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
Outline.ai
outline.ai
您的人工智慧寫作助理。 Outline 是一款由人工智慧驅動的協作文件編輯器。告別寫作障礙，迎接更好的寫作。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的個人人工智慧寫作助手 Ava 是一款創新人工智慧寫作助手，旨在徹底改變您創建內容的方式。 Ava 擁有豐富的知識庫，包括莎士比亞和 10% 的互聯網，可幫助您在短短幾秒鐘內產生高品質的文章、部落格、廣告、電子郵件、社交媒體貼文等。使用這款直覺的工具告別寫作障礙，將您的寫作提升到新的高度。 透過簡化從構思到執行的整個寫作過程，Ava 使您能夠在更短的時間內完成更多工作，同時提高工作效率。透過 AIDA 框架、用於廣告創建的 BAB 框架和個人化冷電子郵件等用例特定模板，Ava 讓行銷人員和內容創作者等可以輕鬆高效地製作真正能引起受眾共鳴的引人入勝的材料。 無論您是在策劃引人注目的行銷活動還是集思廣益地討論新鮮的文章創意，讓 Ava 成為您的首選合作夥伴，幫助您釋放創意潛力。立即註冊，體驗無與倫比的內容創作效率，再也不用盯著空白頁面了！
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai 是一個強大的平台，可以使用內建語言轉換工具輕鬆創建多種語言的內容。無論您是要創建行銷資料、網站內容、部落格文章或其他內容，GoZen Content.ai 都能滿足您的需求。
Zupyak
zupyak.com
毫不費力地從搜尋引擎獲得更多客戶。 Zupyak 是您使用過的最簡單的 AI 作家，它可以使用 AI 為您進行 SEO 研究和內容創建，而無需代理商。 * Zupyak 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化針對 SEO 優化的內容的創建和發布。 * 審查者喜歡 Zupyak 的用戶友好介面、多樣化的回應、節省時間的方面、生成的內容品質以及創新的內容建議和關鍵字推薦。 * 使用者提到工具超出預算、內容不夠豐富、關鍵字產生受限、平台卡頓、某些功能缺失等問題。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生產力應用程序，可讓您在工作時快速處理重複性任務，從而每天為您節省 1 小時以上的時間。想像一下，有一個生產力助手可以為您編寫、擴展和參與。 FlyMSG 可以在線任何地方在納秒內自動填充片段或整個訊息，允許任何用戶： * 提高參與度 * 提高個人生產力 * 溝通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 為任何類型的訊息或片段（銷售、管理、客戶支援、招募、人力資源、財務等）指派捷徑 FlyCut * 在雲端對您的 FlyCut 進行分類，以便從 Google Chrome 輕鬆存取 * 在任何文字輸入欄位中輸入 FlyCut，以自動填入、自動填入或擴充您儲存的內容
SEOwind
seowind.io
SEOwind 是一款 SEO 內容智慧工具，可讓您在幾分鐘（而不是幾小時）內建立基於 SEO 的內容簡介。停止猜測並開始透過數據驅動您的 SEO。 SEOwind 是讓您的 SEO 結果更加可預測的完美工具。透過我們的工具，您可以獲得為受眾編寫有價值的內容所需的所有數據： * 搜尋意圖， * SERP 及其排名的關鍵字， * 頂級 SERP 的內容大綱， * 使用者問題， * 您需要涵蓋的主題 * 為您提供上下文中的關鍵字。 使用人工智慧，我們幫助您編寫標題和元描述，為您提供內容推薦並自行建立內容大綱。所有這些都是為了讓您的內容發揮作用。 您再也不必浪費時間手動分析、複製資訊並將其貼上到 Google 文件中。透過 SEOwind，您每次都可以專注於建立性能更好的內容。
Managr
managr.ai
Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。