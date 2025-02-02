人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

Journalist AI

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Journalist AI 是一款功能強大的自動部落格產生工具，為每種可以想像的部落格類型提供強大的模型。 AI 利用最佳 SEO 實踐，提供無版權圖像，讓您可以整合 YouTube 影片、圍繞關鍵字建立文章，並設法以 150 多種語言實現此目的。它具有從正確/事實到創意/原創的各種模式，包括非正式和有說服力的措辭。產生的文章可以透過方便的整合直接發佈到您的網站，或簡單地下載為 .zip 檔案。 Journalist AI 是終極代筆助手，可協助您完全自動化部落格並提高寫作效率和內容輸出。您所要做的就是向它提供一些關鍵字、標題或簡單的業務描述，它會處理剩下的事情。可以透過外部和內部連結完全客製化大綱和文章結構。前者可以自動即時找到，後者由人工智慧及其全站分析獨立生成。 可以用 150 多種語言產生文章，內容包含您想要的聲音。根據您的個人喜好，後者的範圍可以從非正式的到有說服力的。一旦您對生成的文章感到滿意，您就可以簡單地下載它們或直接發布它們，這要歸功於與 WordPress、Shopify、Wix 等主要網站建立器的整合。請注意，所有這些都可以透過一個簡單的線上介面來實現。 雖然 Journalist AI 不提供任何 API 選項或瀏覽器擴展，但它確實具有非常方便且直觀的第三方整合。這種整合可以說是其最強大的工具，因為它允許您快速輕鬆地將文章發佈到您的網站。不必複製內容並擔心其樣式是否正確，可以為您節省無數的時間和麻煩。