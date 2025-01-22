人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Gerwin
gerwin.io
Gerwin 是一個人工智慧平台，可產生文字、副本和圖像等獨特且高品質的內容。它利用 GPT-3 等先進的人工智慧模型來創建適合用戶需求的原創內容。 Gerwin 旨在幫助企業、行銷人員、撰稿人和創作者實現內容創建自動化並擴大其線上影響力。 Gerwin 使用最先進的自然語言處理和產生人工智慧來產生類似人類的內容。用戶提供帶有關鍵字、語氣說明和內容指南的提示。然後 Gerwin 的 AI 根據提示生成原始文字或圖像。該平台不斷從用戶回饋中學習，以提高輸出品質。 * 文字產生：在幾秒鐘內建立行銷文案、部落格文章、社群媒體標題、產品描述等。人工智慧會根據您的需求產生完全獨特的內容。 * 圖像生成：根據文字提示產生高品質圖像。適用於社群媒體貼文、廣告、簡報和其他視覺內容需求。 * 語氣控制：指定所需的語氣（專業、友好、有說服力等），Gerwin 將進行配對。這確保了生成內容的品牌一致性。 * 回饋系統：Gerwin 從使用者評分中學習，不斷提升內容品質。使用者也可以直接編輯AI的輸出。 * 內容創意：Gerwin 可以建議標題、主題和想法，以激發您的創造力和靈感。 * SEO 優化：產生的內容可讀、有吸引力且針對搜尋引擎進行了優化。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Reword
reword.co
Reword 是一款由人工智慧驅動的寫作編輯器，可協助團隊協作為讀者製作優秀的文章。它提供了一系列功能，例如將相關資訊直接提供給編輯的研究功能、協作工具以及診斷書面內容中的弱點的能力。 根據其網站，Reword 的人工智慧模型是“針對讀者進行訓練的”，可以在內容中添加自然的內部鏈接，同時突出顯示薄弱部分，並檢測主題盲點。 該工具的版本控制功能使作者能夠透過升級內容和提高用戶滿意度來更好地與受眾建立聯繫。此外，Reword 的人工智慧被設計為透明和道德的，重點是提供作者內容、關鍵字和短語的公平表示。 該工具與現有文章內容完全集成，可輕鬆分析、優化和重新利用已發布的內容。 Reword 旨在優化書面內容的一系列功能使其成為企業、出版商和作家尋求提高內容品質、增加讀者參與度並最終擴大受眾群體的寶貴工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
Monica
monica.im
Monica 是 ChatGPT APl 支援的 Chrome 擴展，旨在成為您輕鬆聊天和文案寫作的個人人工智慧助理。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可開始與她聊天。或讓 Monica 幫助您撰寫文字並將其插入任何網頁。從 80 多個範本中進行選擇，快速產生行銷文案。在網頁中選擇一段文字，讓 Monica 為您解釋、翻譯、改寫。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai是一款基於人工智慧技術的強大內容創作工具。它為用戶提供了一系列用例，從創建招聘廣告和社交媒體貼文到編寫 SEO 元文字和為企業生成標語。 該工具可在 App Store 和 Google Play 上使用，用戶還可以存取網路應用程式。創建內容的過程得到了簡化，用戶只需三個步驟即可產生內容。 第一步是從提供的 20 個用例中選擇所需的用例。第二步涉及填寫特定於所選用例的表單，第三步是點擊產生按鈕以接收輸出。 借助 Lek.ai，使用者可以保存結果、延長和縮短段落、改寫句子、建立大綱等等。該工具旨在幫助用戶使用人工智慧技術快速輕鬆地創建引人入勝的內容。
Hour One
hourone.ai
一小時透過將所有工作流程集中在一個人工智慧驅動的平台上，徹底改變了企業的內容創建。我們擁有市場上最逼真的頭像，具有自然的動作，生動地動畫您的商業訊息。我們的模板可針對任何品牌進行定制，使團隊能夠大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。此外，憑藉快速渲染和頂級安全性，Hour One 成為專為企業需求設計的首要內容作業系統。過去需要幾個月的時間，現在只需幾分鐘，並產生更高的參與度……透過「一小時」更聰明地工作，而不是更努力，並製作可產生影響力的個人化商業影片。 * HourOne 是一款影片創建工具，允許用戶使用各種模板、聲音和角色創建行銷影片和簡報。 * 使用者喜歡易用性、可供選擇的聲音和角色範圍、快速的處理和下載時間以及客戶成功團隊的支援。 * 審閱者遇到了諸如機器人文字對話功能、有限的頭像選項、臨時用戶的學習曲線、有限的品牌功能、載入時間緩慢以及某些功能缺乏明確說明等問題。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash 產生 DACH 地區最好的德文文字。我們的人工智慧技術的目標是在短短 5 秒內針對給定主題全自動產生 5 個專業文字建議。 Neuroflash 使用多語言現代語言模型（自回歸語言轉換器；GPT-3）來產生文字。這些巨大的語言模型使用網路（超過 10 億個文字）、書籍甚至電影腳本中的內容進行訓練。 這些文字語料庫被輸入神經網路（深度學習模型），能夠辨識文本中的統計模式。例如，這使得預測文本中的下一個單字成為可能。這種能力使這些語言模型能夠生成文字。 Neuroflash 透過關聯分析補充了這種前瞻性技術，因此知道哪些單字與哪些其他單字搭配得很好，即隱性正相關。 Neuroflash 的「神筆」可以在這些組件上提供數倍的幫助：文案作者可以獲得想法，而且工作效率也更高： 從想法生成到文本生成、寫作的高度可變性和訊息有效性優化的三位一體問題都在一個軟體中得到解決。 然而，用戶的「筆跡」保持不變。文本內容、結構和設計仍然完全由文案作者負責。 Neuroflash 人工智慧技術的令人信服的品質可以免費且無義務地進行測試！
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先進的人工智慧工具，旨在支援內容創建和最佳化。它提供了一系列功能來簡化從規劃到發布的內容工作流程。 其內容規劃器利用真實數據來產生適合目標受眾和特定行業的客製化內容創意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多個屢獲殊榮的範本來促進短內容到長內容的創建。 整合的事實檢查器透過提供即時答案並產生具有正確引用的內容來確保準確性。 LongShot 的一個獨特功能是 SEO Checker，這是一個人工智慧驅動的工具，可以評估您內容的 SEO 性能，為提高排名提供可行的建議。 值得注意的是，該工具還具有人工智慧互連功能，旨在從用戶的網站地圖生成與錨文本相關的自動內部鏈接，最終增強讀者的體驗，同時提高部落格效能。 LongShot 旨在與 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，確保該工具可以在最需要的地方使用。 儘管功能強大，但該人工智慧工具因其快速且準確的即時內容生成而受到讚譽，並且受到從內容創作者到數位策略顧問等廣泛用戶的信任。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。 只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加入 Magical，並透過分享您最好的訊息範本或生產力技巧來提高每個人的生產力。 魔法是免費使用的！
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Article Forge
articleforge.com
使用先進的人工智慧和深度學習，Article Forge 只需點擊一個按鈕即可撰寫完全獨特、切合主題的高品質文章。創作內容既昂貴又耗時，但事實並非如此。 Article Forge 誕生於五年的人工智慧研究，其深度學習模型經過數百萬篇文章的訓練，因此它幾乎可以聰明地撰寫任何主題。這使得我們的人工智慧只需點擊一個按鈕即可撰寫完整、獨特、自然流暢的文章，從而大大減少創建內容所需的時間和金錢。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款採用先進的人工智慧技術來產生各種類型文字（包括文章、部落格和論文）的簡明摘要的工具。 該工具保留了資訊的原始上下文和準確性，同時突出顯示了輸入材料的關鍵點。透過其使用者介面，該工具允許使用者設定所需的摘要長度。 摘要產生器還提取內容的“最佳行”，讓您立即理解文字的要點。完成過程不僅僅以一種語言進行，它可以提供多種語言的摘要，而無需在摘要之前進行翻譯。性。 它確保資料安全，向用戶保證它不會儲存任何個人資料。 AI Summarizer 具有易於使用的方法：使用者輸入或上傳文本，確認 reCAPTCHA，然後按一下按鈕以產生摘要。 可以下載摘要內容、將其複製到剪貼簿或清除以進行新一輪的摘要。該工具透過免費使用和無限的每日輸入增加了用戶的便利性。 事實證明，AI Summarizer 可以為不同職業的個人提供任何文本的精確摘要，因此非常有用。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特點： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的生產力設定了新標準。 * 無縫整合：我們了解互聯性在當今數位工作生活中的重要性。 Kroolo 可以與最受歡迎的生產力工具完全整合。告別重複輸入和資料遺失，因為 Kroolo 可確保流暢、整合的使用者體驗。 * 直覺的工作空間：我們建造的 Kroolo 易於設定和使用。花在學習工具如何運作的時間更少，意味著有更多的時間提高工作效率。我們認為這很重要。
Type
type.ai
Type 是人工智慧優先的文檔編輯器，可以幫助任何人編寫高影響力的內容。 個人和團隊可以使用 Type 以他們的聲音和風格生成、編輯和潤色寫作，而不是從頭開始編寫重要內容。
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey 是一款人工智慧清單優化工具，適用於電子商務商家，特別是在亞馬遜上銷售的品牌擁有者。與 Vim 或 Hemingway Editor 等普通人工智慧寫作助理不同，這款人工智慧編輯器專門用於改進亞馬遜和其他線上零售平台上的產品描述。 電子商務市場的人工智慧內容在幾秒鐘內產生優化列表，而不是幾天。透過智慧人工智慧審核評估現有清單。透過文案 A/B 測試加速您的清單。
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家學術寫作諮詢和編輯服務公司，為學生與具有不同研究領域資格的專家校對人員提供聯繫。
Textify
textify.ai
Textify 是一個人工智慧技術平台，旨在解決跨產業的各種挑戰。該公司的使命是將人工智慧的力量轉化為直觀的、以用戶為中心的工具，被稱為「人工智慧精靈」。 每個人工智慧精靈都是為了解決獨特的業務挑戰而量身定制的，旨在簡化工作流程並釋放新的可能性。 」和應用人工智慧的「新聞精靈」在金融市場中提取智慧並分析市場趨勢。 它還提供一系列資源和部落格來支援和教育用戶有關人工智慧、技術和數位趨勢的各種主題。 Textify 也致力於人工智慧工具開發的民主化。 他們努力讓任何人都可以訪問這一過程，目標是建立高品質的人工智慧工具，這些工具可以透過他們的人工智慧會員平台進行分發和貨幣化。 它採用尖端的人工智慧技術和用戶友好的介面，旨在讓人工智慧給用戶帶來「魔法」的感覺。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了強大的釋義工具，旨在提高使用者寫作的獨特性和流暢性。該工具提供了 49 種不同的模式，使用者可以透過這些模式自訂內容的風格或基調。 該軟體包含的功能使用戶能夠為其內容添加更多深度和感覺，增強情感影響，提高清晰度和簡潔性，並提高細節水平。 Yaara AI 的釋義工具還提供了增強原創性的選項，從而使用戶能夠使自己的內容脫穎而出。軟體採用 GPT-3 技術，可確保正確理解文本的上下文和意義，並且產生的釋義自然流暢。 使用者可以控制寫作中詞彙變化的程度，從而可以根據需要進行客製化。 Yaara AI 的工具可讓使用者有效地改寫句子、段落、文章或文章，同時提高流暢性、詞彙量和風格等各個方面。 它支援多種英語方言，包括美國、英國、加拿大和澳洲。各種釋義模式涵蓋廣泛，從「創意」和「形式」到「情感」和「深入」。 因此，該軟體旨在提供一個高效且易於使用的全面文字重寫解決方案。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家以其創新技術徹底改變寫作過程的公司。我們將專業作家的專業知識與人工智慧的速度和準確性相結合，為學生提供一流的寫作協助。 我們的人工智慧論文寫作工具因幾個獨特的功能而脫穎而出。首先，它利用對數百萬篇高品質論文和文章的訓練，針對任何給定主題產生無抄襲且準確的內容。這消除了連續數小時集思廣益和研究的麻煩。 其次，我們的工具可以為您的論文產生大綱和內容，從而節省時間。這使您可以專注於學術和個人生活的其他重要方面。 第三，回顧和學習產生的內容可以幫助您提高寫作技巧並加深對當前主題的理解。我們的工具使用自然語言處理和機器學習來不斷提高其效能，使其能夠分析和解釋複雜的資訊。 最後，演算法可以為各種類型的論文產生內容，包括議論文、說服性論文、描述性論文和敘述性論文。它還可以協助完成研究論文、文章、報告和其他課程作業。 全球成千上萬的學生信任我們的人工智慧論文寫作工具，該工具的設計充分考慮了您的成功。因此，無論您面臨寫作障礙、難以想出想法還是時間緊迫，我們先進的演算法都可以幫助您立即寫出高品質的論文。
NexBot
nexbot.ai
NexBot 是一款 AI 寫作助手，聲稱可以幫助用戶「以 10 倍的速度編寫完美內容」。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先進的 AI 模型提供支援。提到的一些關鍵功能包括： * 快速產生想法並獲得 10 倍以上的原創想法 * 以 180 多種語言撰寫內容 * 使用預建模板或建立自訂模板 * 取得優化的 SEO 內容 * 從免費、每週或每年付費方案中選擇 * NexBot 被評為“最佳 AI 內容產生器”，獲得 5 星評價。它將該工具定位為專業人士的變革性寫作伴侶，以徹底改變他們的內容創建過程。
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI是一家專注於人工智慧解決方案的創新科技公司。我們專注於自動化、優化和創新，幫助企業充分利用人工智慧的潛力並取得實際成果。透過先進的機器學習演算法、預測分析模型和自然語言處理功能，我們實現流程自動化、優化營運並從數據中釋放有價值的見解。我們的客製化解決方案可滿足不同產業的需求，徹底改變業務運作。透過以客戶為中心的方法，我們與客戶密切合作，客製化人工智慧解決方案以滿足他們的特定需求。透過建立策略夥伴關係，我們利用集體專業知識來突破人工智慧的界限。加入我們充滿熱情的專業團隊，塑造人工智慧的未來。體驗 SmartTools AI 的變革力量並推動您的業務向前發展。
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls 是一款基於人工智慧的寫作助手，旨在支援跨領域的內容生成。它有助於創建高品質的部落格文章、廣告、社交媒體貼文、電子郵件、論文等。 LogicBalls 示範了各種類別的功能。這些包括一般、行銷、銷售、寫作、搜尋引擎優化以及社交媒體。除了產生首字母縮略詞和笑話等基本組件外，它還提供更複雜的輸出，如公關計劃、廣告腳本、品牌識別測驗和 SEO 友好的 URL。 它還提供對社交媒體內容創建的支持，包括 Facebook 簡介和貼文、主題標籤和 Bumble 個人資料優化技巧。此外，LogicBalls 可以透過提出追加銷售策略、產生客戶成功案例以及提出客戶保留策略來協助銷售相關任務。 從本質上講，該工具將集思廣益、寫作、分析和研究整合到一個平台中，幫助使用者提升工作的各個方面。
Kafkai
kafkai.com
數位行銷時代，內容創作為王。然而，對於行銷人員和 SEO 專業人士來說，產生穩定的優質內容可能是一項艱鉅的任務。 Kafkai 登場了，它是一款人工智慧作家助理，它徹底改變了我們創建內容的方式。 Kafkai 利用先進的人工智慧快速且有效率地產生獨特的、SEO 友善的文章。對於那些希望在不需要大型作家團隊的情況下擴大內容行銷工作的人來說，這是一個非常寶貴的工具。 * Kafkai 消除了廣泛的關鍵字研究和漫長的內容創建過程的需要。 * 透過按需提供獨家文章，為作家的困境提供了解決方案。 * 行銷人員只需幾個種子關鍵字即可產生完整的文章。 Kafkai 使用兩種不同的模式來滿足不同的寫作需求。它採用經過訓練的模型來進行利基和基於關鍵字的文章寫作。無論您有特定的主題還是需要靈感，Kafkai 都會適應您的情況。
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Rewording
rewording.io
Rewording.io 是一家快速發展的語言解決方案提供商，為全球客戶提供專業的編輯、校對、翻譯和轉錄服務。 Rewording.io 擁有一支由經驗豐富的語言學家和主題專家組成的團隊，致力於提供準確、文化敏感且量身定制的高品質語言解決方案，以滿足每個客戶的特定需求。 無論您是學生、研究人員、作家還是商業專業人士，Rewording.io 都可以透過確保您的文件沒有錯誤、寫得好並有效傳達您的訊息來幫助您實現溝通目標。他們的服務旨在節省您的時間和精力，同時提高您的書面或口頭內容的品質和影響力。 Rewording.io 還提供各種創新的語言工具和資源，包括抄襲檢查器、語法檢查器和引文生成器，幫助您提高寫作技能並避免常見語言錯誤。他們用戶友好的平台、響應迅速的客戶支援和靈活的定價選項使您可以在需要時輕鬆且經濟地訪問所需的語言解決方案。 總體而言，對於任何希望提高溝通技巧並實現語言相關目標的人來說，Rewording.io 是值得信賴且可靠的合作夥伴。無論您需要編輯、校對、翻譯或轉錄方面的協助，Rewording.io 都擁有專業知識和資源來確保您的成功。
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
透過 The Happy Beavers 的內容行銷解決方案釋放人工智慧的力量。產生、編輯和翻譯高品質的內容。提升您的內容策略並更有效地與受眾互動。立即嘗試我們的人工智慧工具，更快地創建頂級內容！ * 使用網路上的最新資訊使您的文章內容豐富並幫助您超越競爭對手。 * 輕鬆產生多篇完全涵蓋某個主題的文章，幫助您以 10 倍的速度建立主題權威。 * 以類似人類的方式撰寫文章，其品質比大多數人工智慧生成的內容更好。 * 充當內容策略師，掃描網站上的現有內容以尋找適合您業務的主題。
Managr
managr.ai
Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供人工智慧圖像生成器、人工智慧文章生成器、人工智慧徽標設計器等解決方案，並有望推出人工智慧故事創建器和人工智慧訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生產力應用程序，可讓您在工作時快速處理重複性任務，從而每天為您節省 1 小時以上的時間。想像一下，有一個生產力助手可以為您編寫、擴展和參與。 FlyMSG 可以在線任何地方在納秒內自動填充片段或整個訊息，允許任何用戶： * 提高參與度 * 提高個人生產力 * 溝通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 為任何類型的訊息或片段（銷售、管理、客戶支援、招募、人力資源、財務等）指派捷徑 FlyCut * 在雲端對您的 FlyCut 進行分類，以便從 Google Chrome 輕鬆存取 * 在任何文字輸入欄位中輸入 FlyCut，以自動填入、自動填入或擴充您儲存的內容
writeGPT
writegpt.ai
多合一的生產力副駕駛利用多人工智慧功能幫助行銷人員和企業家以最低的摩擦在網路上的任何地方編寫、改編、總結和記憶內容。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。