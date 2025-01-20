人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

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人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info是一款線上釋義工具，利用人工智慧技術來改寫句子。該工具會取代具有相似含義的單字並修改句子結構，同時保留文字的原始含義。 它可以用於撰寫部落格文章、創作獨特的文章以及行銷文案等多種用途。 它支援多種語言，使用戶能夠用各種語言重新表述文本。 它有助於提高用戶對網站的參與度並提供競爭優勢。 學生可以依靠它來製作文法準確、無抄襲的作業。教師可以將其用於學習筆記、報告和測驗。 記者可以以清晰簡潔的方式重新表述文本，避免逐字複製來源。 在寫作方面，該工具有助於製作無抄襲且有利於SEO 的部落格文章、引人入勝的劇本寫作、有說服力的文案寫作和無限的內容生成。釋義文本聞名。 與其他工具相比，它提供了較高的字數限制和無限的日常使用。該平台支援多種語言，確保全球用戶的可訪問性。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Watto AI
watto.ai
借助 Watto AI，您可以輕鬆整合來自 Google Docs 或 Slack 等不同平台的信息，並以您所需的格式智慧生成文件。告別無聊的文章，迎接更有效率的內容生成，為更重要的事情節省時間。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且 100% 偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進行客製化的強大環境。 * 審閱者經常提到該工具的廣泛功能、根據組織需求進行客製化的能力、快速且有用的技術支援以及與 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效整合。 * 審查者遇到了自訂選項的限制，特別是字體樣式和庫存圖示、初始設定階段的顯著複雜性、陡峭的學習曲線以及報告功能的限制，特別是無法建立有關記錄變更的報告。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小說寫作助手，幫助你將想法轉化為文字。 使用海螺產生新的句子和段落。 使用重寫來重新措詞文字。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一個句子功能產生下一個句子。 海螺也可以幫助你閱讀。 使用摘要工具，您不僅可以總結文本，還可以使用它將複雜的文本正文轉換為易於理解的句子。 特徵 - 重寫：反白並重寫句子和段落 - 摘要器：總結 pdf、書籍和文章中選定的文本 - 海螺：回答任何問題或產生任何類型的內容 - 範本：產生簡介、大綱等等。 - Humanizer：重寫 AI 產生的文字以透過 AI 探測器 - Finder：詢問有關當前網站、任何文章或任何 PDF 的問題，人工智慧將挖掘答案。比預設查找好 10 倍。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Content Guardian
contentguardian.ai
不要只依賴一個人工智慧檢查器 沒有任何一個檢查器可以保證完全可信。我們與領先的人工智慧內容偵測器集成，讓您無比確信您的內容似乎是由人類編寫的。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速闡明您腦海中的想法、提出新想法並輕鬆從 PDF 中檢索您需要的資訊。
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 電子郵件助手，讓您撰寫電子郵件的速度提高 10 倍。重新郵件解決方案支援 Gmail 和 Outlook，以任何語言輕鬆報告或撰寫高品質的電子郵件回覆。 Remail 是一款先進的人工智慧工具，旨在徹底改變電子郵件撰寫體驗，使用戶能夠以卓越的效率撰寫電子郵件。 Remail 的主要目標是透過提供可提高回應時間和整體生產力的創新功能來加快電子郵件通訊流程。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
ContentBlock
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利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一個綜合性寫作增強平台，利用先進的人工智慧技術，為使用者提供多種強大的寫作提升工具。該平台包含人工智慧重寫器，可自動重寫句子或段落，使其更加簡潔、清晰和有效。 改寫工具可幫助使用者在不改變其意義的情況下改寫句子。人工智慧摘要器，可以自動將大塊文字壓縮為更短、更易於管理的摘要。還有一個文字擴展工具，允許用戶快速輕鬆地使用相關單字、短語和想法擴展他們的寫作。 借助 RewriteTool.net，使用者可以提高寫作技巧並輕鬆製作專業、高品質的內容。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。