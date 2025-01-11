人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內容、電子郵件活動等）提供了 70 多個行銷範本。 此外，Jounce 還提供深色模式等功能，方便使用者在深夜工作時間使用。它滿足行銷領域各種專業人士的需求，從內容創作者到小企業主。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Textero AI
textero.ai
Textero AI 論文作家：人工智慧驅動的研究助理，幫助學生更快創建學術內容。 Textero.ai 是值得信賴的伴侶，可以幫助製作適合學術寫作風格的內容。更輕鬆地收集資訊、尋找參考並產生高品質內容。 Textero人工智慧寫作工具特色： * AI 論文作者：透過在應用程式中編輯文本，為您的論文產生大綱或創建結構良好的論文。使用“縮短”或“釋義”等簡單命令來提高您的寫作水平。 * AI PDF 摘要器：Textero AI 摘要器結合了兩個功能 — PDF 摘要器和文字縮短器。該軟體可以幫助您簡化研究過程並節省您的時間。 * AI 研究助理：Textero.ai 掃描其 2.14 億個資源以找到最佳論文參考文獻。透過改進的「Ask AI」功能，您可以獲得更多來源詳細資訊、瀏覽 PDF 文件並獲得特定查詢的答案。 告別作家的阻礙和拖延，向論文助理和獨特的想法問好。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供人工智慧圖像生成器、人工智慧文章生成器、人工智慧徽標設計器等解決方案，並有望推出人工智慧故事創建器和人工智慧訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款專門將人工智慧生成的文字轉換為看起來自然且像人類的內容的工具。它旨在繞過人工智慧探測器，確保材料無法被檢測到且不受限制。該工具透過避免語法錯誤和不常見的術語來保持內容完整性，確保輸出精美且專業。 AI Humanize 適合內容創作者、商業專業人士、行銷和公關公司、SEO 專家、學術專業人士、學生和網頁開發人員，提供增強 SEO、保留原創性並確保高品質、可讀內容的解決方案。
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小說寫作助手，幫助你將想法轉化為文字。 使用海螺產生新的句子和段落。 使用重寫來重新措詞文字。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一個句子功能產生下一個句子。 海螺也可以幫助你閱讀。 使用摘要工具，您不僅可以總結文本，還可以使用它將複雜的文本正文轉換為易於理解的句子。 特徵 - 重寫：反白並重寫句子和段落 - 摘要器：總結 pdf、書籍和文章中選定的文本 - 海螺：回答任何問題或產生任何類型的內容 - 範本：產生簡介、大綱等等。 - Humanizer：重寫 AI 產生的文字以透過 AI 探測器 - Finder：詢問有關當前網站、任何文章或任何 PDF 的問題，人工智慧將挖掘答案。比預設查找好 10 倍。
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何為網路創作內容的人的智慧助理。它是一款人工智慧驅動的工具，這意味著它使用人工智慧來幫助您寫得更好，並在Google等搜尋引擎上排名更高。 將其視為精明的指南，了解互聯網喜歡什麼並幫助您創建它。 NeuronWriter 的核心目的是讓您的寫作過程更輕鬆、更有效。它透過根據當前 SEO（搜尋引擎優化）中流行和有效的內容提供建議和改進來做到這一點。 SEO 就是讓您的內容對搜尋引擎更加可見和有吸引力，因此當人們搜尋與您的內容相關的內容時，他們會先找到您。 NeuronWriter 不只是另一個寫作工具；它充滿了使其脫穎而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 內容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 來幫助您寫作。如果您陷入困境或不確定如何開始，NeuronWriter 會建議主題，甚至為您編寫片段。這就像有一個總是充滿想法的腦力激盪夥伴。 * SEO 和 NLP 整合：SEO 可能很複雜，但 NeuronWriter 簡化了它。它使用稱為 NLP（自然語言處理）的技術來了解您的內容的內容以及如何針對搜尋引擎進行改進。這就像教你的內容使用谷歌的語言，讓人們更容易找到。 * 內容分析工具：NeuronWriter 不僅可以幫助您寫作，還可以幫助您寫作。它可以幫助你寫得更好。它會分析您的內容並根據 SEO 友好程度對其進行評分。它還會查看搜尋引擎結果頁面 (SERP) 上的排名，並為您提供有關如何將內容與表現最佳的文章保持一致的見解。 * WordPress 整合：如果您的網站使用 WordPress，NeuronWriter 非常適合。這就像您部落格的儀表板上有一個有用的助手。 * 關鍵字研究與分析：NeuronWriter 分析與您的內容主題相關的關鍵字。這就像在一個大池塘裡釣魚——你需要知道你正在尋找什麼類型的魚（或關鍵字），以及它們可能在哪裡。 * 競爭對手分析：該工具檢查哪些內容已經在搜尋引擎上的這些關鍵字中排名靠前。這類似於了解餐廳中哪些食譜受歡迎，這樣您就可以製作出與它們競爭的菜餚。 * 使用者意圖分析：它試圖了解使用者在搜尋引擎中輸入查詢時可能尋找的內容。這就像廚師了解顧客想要速食還是正餐一樣。 * 內容 SEO 評分：創建內容後，NeuronWriter 根據 SEO 優化程度對其進行評分。可以將其視為美食評論家對菜餚進行評分。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。 只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加入 Magical，並透過分享您最好的訊息範本或生產力技巧來提高每個人的生產力。 魔法是免費使用的！
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter 是一個線上文章旋轉器，它使用人工智慧基礎釋義技術產生獨特的內容。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
Flowrite
flowrite.com
Flowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可協助您更快、更有效率地撰寫電子郵件、訊息和其他通訊內容。它作為 Chrome 擴充功能或網路應用程式運行，並與 Gmail、Outlook、LinkedIn 和其他平台中的收件匣整合。 Flowrite 使用先進的自然語言處理技術來產生適合您需求的高品質寫作建議。它的工作原理如下： * 給 Flowrite 一些單字或片語來提供上下文 * 點擊Flowrite按鈕產生建議 * 查看人工智慧生成的建議並選擇您最喜歡的 * 如果需要則迭代 - Flowrite 提供多種選項 人工智慧會考慮您的指示和收件人詳細信息，在幾秒鐘內製作個人化的相關訊息。
nichesss
nichesss.com
nichesss 是一個由人工智慧驅動的內容產生器和創意產生器，旨在幫助企業家、行銷人員、部落客和代理商創建高轉換率的行銷文案和內容。 憑藉 150 多種人工智慧工具，nicesss 可以產生部落格文章、社交媒體貼文、行銷文案，甚至根據您的目標利基量身定制有利可圖的業務和產品創意。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些情報包括來自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒體平台的訊息，以及播客、採訪和文章。該工具與 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台無縫集成，使銷售團隊能夠存取和利用其現有數據和工作流程。 Humanlinker 面向希望優化其勘探和銷售流程的銷售團隊。 它提供了強大的個人化金鑰，可以利用各種來源的信息，幫助銷售專業人員預訂更多會議並縮短銷售週期。 該工具還透過提供人工智慧產生的建議和推薦來協助會議準備，使銷售代表在每次會議中產生更大的影響。總體而言，Humanlinker 使銷售團隊能夠在所有管道中個性化他們的互動，從而改善銷售成果並提高生產力。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
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TextExpander 是一款打字效率工具，可協助團隊管理重複的寫作任務、建立片段、修正拼字、分享內容等。讓您的整個團隊保持高效率且一致的語言溝通。與與您一起處理專案的每個人共用訊息片段、簽名和描述。
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info是一款線上釋義工具，利用人工智慧技術來改寫句子。該工具會取代具有相似含義的單字並修改句子結構，同時保留文字的原始含義。 它可以用於撰寫部落格文章、創作獨特的文章以及行銷文案等多種用途。 它支援多種語言，使用戶能夠用各種語言重新表述文本。 它有助於提高用戶對網站的參與度並提供競爭優勢。 學生可以依靠它來製作文法準確、無抄襲的作業。教師可以將其用於學習筆記、報告和測驗。 記者可以以清晰簡潔的方式重新表述文本，避免逐字複製來源。 在寫作方面，該工具有助於製作無抄襲且有利於SEO 的部落格文章、引人入勝的劇本寫作、有說服力的文案寫作和無限的內容生成。釋義文本聞名。 與其他工具相比，它提供了較高的字數限制和無限的日常使用。該平台支援多種語言，確保全球用戶的可訪問性。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新創公司、尋求效率的大公司，還是旨在最大限度提高生產力的個人，iSenseHUB 都是您獲取所有人工智慧知識的一站式商店。透過 iSenseHUB 體驗 AI 的力量。今天就加入我們，永遠改變您的工作方式。透過 iSenseHUB 深入探索內容創建、設計和優化的未來—人工智慧與效率的結合。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。