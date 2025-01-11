人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityWrite 利用先進的 AI 演算法根據您的輸入產生高品質的內容建議。它分析來自各種來源的數據，以提供準確且相關的內容推薦。 * 自訂選項：使用 GravityWrite，您可以自訂產生的內容，以符合您的品牌聲音和目標受眾。您可以調整內容的語氣、風格和長度以滿足您的特定需求。 * 關鍵字優化：GravityWrite 結合了智慧關鍵字優化，幫助您創建 SEO 友善的內容，從而提高您的搜尋引擎排名。透過無縫整合相關關鍵字，您可以提高內容的可見度並吸引更多的自然流量。 * 抄襲偵測：GravityWrite 包含內建抄襲偵測功能，確保您產生的內容是原創且獨特的。這可以幫助您保持信譽並避免搜尋引擎的任何潛在處罰。 * 省時高效：GravityWrite 透過為您提供結構良好的內容建議來簡化內容創建過程。這可以節省您的研究和寫作時間，讓您專注於工作的其他方面。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
Type
type.ai
Type 是人工智慧優先的文檔編輯器，可以幫助任何人編寫高影響力的內容。 個人和團隊可以使用 Type 以他們的聲音和風格生成、編輯和潤色寫作，而不是從頭開始編寫重要內容。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli 是一位人工智慧驅動的溝通教練（想想文法，但對於演講）。 Yoodli 透過針對您的溝通方式提供私密、即時且不帶評判的回饋，幫助您在下一次演講、採訪、對話或線上會議中取得好成績。 Yoodli 正在由 Toastmasters International 向全球超過 30 萬名會員、領先的商學院以及Google、微軟等財富 500 強公司推出。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內容、電子郵件活動等）提供了 70 多個行銷範本。 此外，Jounce 還提供深色模式等功能，方便使用者在深夜工作時間使用。它滿足行銷領域各種專業人士的需求，從內容創作者到小企業主。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準備，從而保護您的資料庫健康並縮短會面時間。 Regie.ai 可以被概念化為全天候工作的虛擬銷售開發代表 (SDR)，無需額外的人力資源或第三方外包。 該平台支援一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 參與、銷售培育、入站潛在客戶回應、呼入呼出、客戶擴展等。 此外，該工具透過與核心 RevTech 系統整合來協助自動預訂銷售團隊會議，從而簡化您的營收營運策略。
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI 是一種人工智慧論文寫作工具，受到超過 11196 名學生的信賴，並在雅虎、NewsDirect、Bezinga 等頂級新聞媒體上得到推薦。它的平台已迅速成為希望提高寫作技能和學術成功的學生的首選目的地。它的工具旨在為學生提供無縫且用戶友好的體驗，使其比以往更容易產生高品質的論文和其他書面作業。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
WriteMe
writeme.ai
WriteMe AI 寫作工具是您的人工智慧內容寫作助手，只需點擊幾下即可編寫高品質的內容，而成本僅為一小部分！只需輸入您的想法並產生任意數量的輸出版本，直到您對最終結果感到滿意為止。 無需額外的努力，無需額外的成本！ 輕鬆成為內容王 使用 WriteMe AI 寫作工具避開寫作障礙並優化您的內容寫作流程。釋放技術的力量並使用 AI 進行編寫，以 20 種不同語言自動生成殺手級內容，適用於超過 25 個用例。 將您的傑作的每個細節打磨至完美 在功能豐富、反應靈敏的 AI 文字產生器中自動建立內容。將原始內容創意轉化為深入淺出的內容，讓您的受眾明白重點。在點擊發布按鈕之前重寫、格式化、擴展和改進內容以提高內容品質！
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了強大的釋義工具，旨在提高使用者寫作的獨特性和流暢性。該工具提供了 49 種不同的模式，使用者可以透過這些模式自訂內容的風格或基調。 該軟體包含的功能使用戶能夠為其內容添加更多深度和感覺，增強情感影響，提高清晰度和簡潔性，並提高細節水平。 Yaara AI 的釋義工具還提供了增強原創性的選項，從而使用戶能夠使自己的內容脫穎而出。軟體採用 GPT-3 技術，可確保正確理解文本的上下文和意義，並且產生的釋義自然流暢。 使用者可以控制寫作中詞彙變化的程度，從而可以根據需要進行客製化。 Yaara AI 的工具可讓使用者有效地改寫句子、段落、文章或文章，同時提高流暢性、詞彙量和風格等各個方面。 它支援多種英語方言，包括美國、英國、加拿大和澳洲。各種釋義模式涵蓋廣泛，從「創意」和「形式」到「情感」和「深入」。 因此，該軟體旨在提供一個高效且易於使用的全面文字重寫解決方案。
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何為網路創作內容的人的智慧助理。它是一款人工智慧驅動的工具，這意味著它使用人工智慧來幫助您寫得更好，並在Google等搜尋引擎上排名更高。 將其視為精明的指南，了解互聯網喜歡什麼並幫助您創建它。 NeuronWriter 的核心目的是讓您的寫作過程更輕鬆、更有效。它透過根據當前 SEO（搜尋引擎優化）中流行和有效的內容提供建議和改進來做到這一點。 SEO 就是讓您的內容對搜尋引擎更加可見和有吸引力，因此當人們搜尋與您的內容相關的內容時，他們會先找到您。 NeuronWriter 不只是另一個寫作工具；它充滿了使其脫穎而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 內容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 來幫助您寫作。如果您陷入困境或不確定如何開始，NeuronWriter 會建議主題，甚至為您編寫片段。這就像有一個總是充滿想法的腦力激盪夥伴。 * SEO 和 NLP 整合：SEO 可能很複雜，但 NeuronWriter 簡化了它。它使用稱為 NLP（自然語言處理）的技術來了解您的內容的內容以及如何針對搜尋引擎進行改進。這就像教你的內容使用谷歌的語言，讓人們更容易找到。 * 內容分析工具：NeuronWriter 不僅可以幫助您寫作，還可以幫助您寫作。它可以幫助你寫得更好。它會分析您的內容並根據 SEO 友好程度對其進行評分。它還會查看搜尋引擎結果頁面 (SERP) 上的排名，並為您提供有關如何將內容與表現最佳的文章保持一致的見解。 * WordPress 整合：如果您的網站使用 WordPress，NeuronWriter 非常適合。這就像您部落格的儀表板上有一個有用的助手。 * 關鍵字研究與分析：NeuronWriter 分析與您的內容主題相關的關鍵字。這就像在一個大池塘裡釣魚——你需要知道你正在尋找什麼類型的魚（或關鍵字），以及它們可能在哪裡。 * 競爭對手分析：該工具檢查哪些內容已經在搜尋引擎上的這些關鍵字中排名靠前。這類似於了解餐廳中哪些食譜受歡迎，這樣您就可以製作出與它們競爭的菜餚。 * 使用者意圖分析：它試圖了解使用者在搜尋引擎中輸入查詢時可能尋找的內容。這就像廚師了解顧客想要速食還是正餐一樣。 * 內容 SEO 評分：創建內容後，NeuronWriter 根據 SEO 優化程度對其進行評分。可以將其視為美食評論家對菜餚進行評分。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 新創公司，專門為電子商務商店開發人工智慧聊天機器人，任何人都可以在幾分鐘內創建自己的人工智慧聊天機器人。沒有任何編碼經驗。 - 整合到所有電子商務平台和任何其他類型的網站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您將始終為您的客戶提供幫助，讓他們更有信心購買、退貨和退貨甚至給您5星評價！
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小說寫作助手，幫助你將想法轉化為文字。 使用海螺產生新的句子和段落。 使用重寫來重新措詞文字。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一個句子功能產生下一個句子。 海螺也可以幫助你閱讀。 使用摘要工具，您不僅可以總結文本，還可以使用它將複雜的文本正文轉換為易於理解的句子。 特徵 - 重寫：反白並重寫句子和段落 - 摘要器：總結 pdf、書籍和文章中選定的文本 - 海螺：回答任何問題或產生任何類型的內容 - 範本：產生簡介、大綱等等。 - Humanizer：重寫 AI 產生的文字以透過 AI 探測器 - Finder：詢問有關當前網站、任何文章或任何 PDF 的問題，人工智慧將挖掘答案。比預設查找好 10 倍。
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一體化生成式 AI 平台，使行銷人員能夠以不到一半的成本以 10 倍的速度創建優化內容。 Creaitor.ai 的功能涵蓋了整個內容行銷生命週期，從關鍵字規劃、SERP 分析、SEO 文章寫作、高級 SEO 評分、內容績效追蹤等等。 Creaitor.ai 讓中小企業能夠以 40 多種語言以其品牌自己的聲音產生內容。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
Flick
flick.social
從 AI 字幕到安排內容，Flick 幫助行銷人員、創作者和小型企業每天完成更多工作。 Flick 是一款社群媒體人工智慧、標籤、排程和分析工具。它可以幫助您集思廣益內容和標題想法，幫助您找到、管理和分析主題標籤，安排您的所有社交媒體，並為您提供社交媒體帳戶的最新分析。
Fibery
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Fibery是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都建立在隨機分散的數據和意見上。 Fibery可幫助您分析用戶反饋或市場信號並確定最佳見解，以便您知道接下來要做什麼。 💡在Fibery.io上免費進行14天的免費試用。
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter 是一個線上文章旋轉器，它使用人工智慧基礎釋義技術產生獨特的內容。
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai 是一家以其創新技術徹底改變寫作過程的公司。我們將專業作家的專業知識與人工智慧的速度和準確性相結合，為學生提供一流的寫作協助。 我們的人工智慧論文寫作工具因幾個獨特的功能而脫穎而出。首先，它利用對數百萬篇高品質論文和文章的訓練，針對任何給定主題產生無抄襲且準確的內容。這消除了連續數小時集思廣益和研究的麻煩。 其次，我們的工具可以為您的論文產生大綱和內容，從而節省時間。這使您可以專注於學術和個人生活的其他重要方面。 第三，回顧和學習產生的內容可以幫助您提高寫作技巧並加深對當前主題的理解。我們的工具使用自然語言處理和機器學習來不斷提高其效能，使其能夠分析和解釋複雜的資訊。 最後，演算法可以為各種類型的論文產生內容，包括議論文、說服性論文、描述性論文和敘述性論文。它還可以協助完成研究論文、文章、報告和其他課程作業。 全球成千上萬的學生信任我們的人工智慧論文寫作工具，該工具的設計充分考慮了您的成功。因此，無論您面臨寫作障礙、難以想出想法還是時間緊迫，我們先進的演算法都可以幫助您立即寫出高品質的論文。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智慧電子郵件教練 它結合了您輕鬆編寫並獲得回复的銷售電子郵件所需的一切。 在您的電子郵件上獲得即時人工智慧驅動的指導，無需離開收件匣即可研究您的潛在客戶，確認他們的電子郵件有效，檢查您的電子郵件是否會進入垃圾郵件，查看其在行動設備上的外觀等等。 來自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 來提高開啟率和雙重回覆率。 如果您得到回复，您就更有可能預訂會議並達成交易。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生產力應用程序，可讓您在工作時快速處理重複性任務，從而每天為您節省 1 小時以上的時間。想像一下，有一個生產力助手可以為您編寫、擴展和參與。 FlyMSG 可以在線任何地方在納秒內自動填充片段或整個訊息，允許任何用戶： * 提高參與度 * 提高個人生產力 * 溝通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 為任何類型的訊息或片段（銷售、管理、客戶支援、招募、人力資源、財務等）指派捷徑 FlyCut * 在雲端對您的 FlyCut 進行分類，以便從 Google Chrome 輕鬆存取 * 在任何文字輸入欄位中輸入 FlyCut，以自動填入、自動填入或擴充您儲存的內容
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Eskritor
eskritor.com
Eskritor 是一款基於人工智慧的內容編寫工具，只需點擊按鈕即可幫助人們產生部落格文章、產品描述和其他書面內容。 以下是讓 Eskritor 在競爭中脫穎而出的強大功能。該軟體配備了創新工具和先進功能，具有一系列優勢。
Super Plural
superplural.com
Super Plural 是一家全球性多學科行銷機構，總部位於里斯本、聖保羅和倫敦，由策略思想家、以客戶為中心的經理、內容創作者和創新技術人員組成的高效團隊組成。 我們掌握「數位原生」語言，以豐富的行業經驗為B2B和B2C企業提供全面的360°營銷解決方案，提供品牌策略、創意服務、商業整合和優化、電子商務、SEO、SEM、社交媒體、網絡開發、行銷自動化和創新活動。
Matik
matik.io
Matik 可自動建立和傳送個人化、數據驅動的簡報。只需向 Matik 提供一些意見（例如，該投影片適用於哪個帳戶、日期範圍），Matik 將查詢資料以建立包含個人化文字、圖像、圖表和表格的 Google 投影片或 Microsoft PowerPoint 投影片。 Matik 可以自動將內容作為電子郵件附件傳送至帳戶。可以自動化的內容範例包括季度/執行業務審查、更新平台、業務案例、價值分析和 ROI 單頁瀏覽器。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner 是文章重寫器，可以消除論文和內容中的抄襲行為。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些情報包括來自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒體平台的訊息，以及播客、採訪和文章。該工具與 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台無縫集成，使銷售團隊能夠存取和利用其現有數據和工作流程。 Humanlinker 面向希望優化其勘探和銷售流程的銷售團隊。 它提供了強大的個人化金鑰，可以利用各種來源的信息，幫助銷售專業人員預訂更多會議並縮短銷售週期。 該工具還透過提供人工智慧產生的建議和推薦來協助會議準備，使銷售代表在每次會議中產生更大的影響。總體而言，Humanlinker 使銷售團隊能夠在所有管道中個性化他們的互動，從而改善銷售成果並提高生產力。
Autobound
autobound.ai
每天發送 320B 封電子郵件，每個買家的收件匣都被淹沒。極度個人化和相關性不再是一種選擇，而是一種必需。 Autobound 會根據新聞、競爭對手趨勢、播客、社交媒體、財務報告、分享經驗、愛好等立即產生超個人化電子郵件。我們的人工智慧助理會自動完成 30 分鐘以上的研究和寫作過程，使您的回覆率提高 2-3 倍。當您首次註冊時，Autobound 的人工智慧會讀取您公司的公開訊息，為您的帳戶建立起始訊息。然後，新用戶可以建立自己的寫作風格、關閉/打開見解等等。透過與 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我們致力於讓您的生活更輕鬆。免費用戶每天可以為 5 個潛在客戶撰寫內容，專業用戶獲得無限的內容積分。 Autobound 還提供大量內容服務，使賣家和行銷人員能夠透過 CSV 上傳一次性為數千個潛在客戶編寫超個人化內容。任何人都可以在 30 秒內免費開始產生超個人化內容！立即造訪 www.autobound.ai/sign-up-free 進行註冊。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai 是一個強大的平台，可以使用內建語言轉換工具輕鬆創建多種語言的內容。無論您是要創建行銷資料、網站內容、部落格文章或其他內容，GoZen Content.ai 都能滿足您的需求。
Cohesive AI
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告別苦苦掙扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 將 AI 才華與您的創造力相結合，讓您輕鬆創建世界一流的內容。使用功能強大的編輯器無縫地優化、編輯和發布。向神奇的內容創作問好！
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
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Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Zomani.ai
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Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
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JustBlog.ai Blog Creator 的獨特之處在於它專注於 SEO 和聯盟部落格以幫助推動電子商務。您可以使用 AI 選擇細化來修改部落格的任何部分，並使用 AI 自動建立相關連結。停止浪費時間撰寫產品評論文章，讓 JustBlog.ai 為您提供獲勝所需的工具！使用 JustBlog.ai 上的 AI 工具，您可以輕鬆生成博客，自動提取亞馬遜產品並使用您的聯盟標籤標記它們。 * 部落格文章生成 * 產品比較與產品概述文章 * 使用人工智慧選擇和優化文章部分
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Swell AI 是專為播客製作人、機構和網路設計的人工智慧寫作助理。它使用先進的人工智慧來幫助創建內容管道並擴展播客製作工作流程。 主要特點和優點： * 自動產生播客表演筆記、文字記錄、摘要、標題、社群媒體貼文等 * 與 Dropbox、Google Drive、RSS feed 等主要平台集成 * 從一個儀表板管理多個節目 * 包括訪問 Swell ChatGPT 以回答播客劇集問題 * 供開發人員整合到現有工作流程的企業 API * 批次匯入工具回填現有目錄的內容
Zulla
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Zulla 是一個利用人工智慧來幫助行銷人員、品牌、文案、部落客、SMM 和 SEO 專家創建適合部落格、公司網站、電子郵件、社交網路、ADV 等的編輯內容的平台。透過 Zulla，您可以產生 24 種語言的高品質文案，將寫作時間縮短一半，並幫助尋找始終新穎的原創內容的靈感。所有內容都是 SEO 友好且獨特的 Zulla 是一個人工智慧平台，可幫助品牌、行銷人員、文案撰稿人、部落客、SMM 和 SEO 專家透過原創、SEO 友善的內容將文案寫作時間減少一半。