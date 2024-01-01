人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Writeseed
writeseed.com
最好的人工智慧寫作工具。 Writeseed 是一款 AI 作家，可讓您以 10 倍的速度為部落格、網站等創建 SEO 優化的內容。
WordHero
wordhero.co
了解為什麼 10,000 多名作家、行銷人員和企業主喜歡 WordHero。 一鍵生成人工智慧驅動的內容。 透過 WordHero 的 AI 技術，您可以在短短幾秒鐘內建立原創部落格文章、社群媒體內容、電子郵件等。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是您一直想要的不帶評判性、隨時可以再讀一份草稿、即使在凌晨 3 點也不會耗盡想法的人工智能寫作夥伴。️
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
nichesss
nichesss.com
準備好尋找商業想法或發展現有的想法了嗎？ Nichesss 已經幫您解決了。 💪
Jenni AI
jenni.ai
增強您的下一篇研究論文。 使用 JenniAI 研究並撰寫下一篇論文。
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內以極低的成本創建高品質的內容！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
NeuronWriter
neuronwriter.com
優化您的網站內容，讓 Google 喜歡它。 具有語義模型 (NLP)、Google SERP 分析和競賽資料的高級內容編輯器。 NEURONwriter 可以幫助您根據使用者意圖規劃和最佳化內容！
Moonbeam
gomoonbeam.com
使用 Moonbeam 啟動您的下一個精彩部落格：您的長篇寫作人工智慧助理。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的個人人工智慧寫作助手 Ava 是一款創新人工智慧寫作助手，旨在徹底改變您創建內容的方式。 Ava 擁有豐富的知識庫，包括莎士比亞和 10% 的互聯網，可幫助您在短短幾秒鐘內產生高品質的文章、部落格、廣告、電子郵件、社交媒體貼文等。使用這款直覺的工具告別寫作障礙，將您的寫作提升到新的高度。 透過簡化從構思到執行的整個寫作過程，Ava 使您能夠在更短的時間內完成更多工作，同時提高工作效率。透過 AIDA 框架、用於廣告創建的 BAB 框架和個人化冷電子郵件等用例特定模板，Ava 讓行銷人員和內容創作者等可以輕鬆高效地製作真正能引起受眾共鳴的引人入勝的材料。 無論您是在策劃引人...
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驅動的 AI 說故事者。在人工智慧的驅動下，建構獨特的故事、驚心動魄的故事、誘人的浪漫，或只是閒逛。什麼都可以！
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Paperpal
paperpal.com
體驗學術寫作的未來。 透過即時的、針對特定主題的語言建議來幫助您寫得更好、更快，從而提高您成功的機會！
WriterZen
writerzen.net
一站式內容解決方案，可滿足您的數位寫作需求，從 SEO 主導的關鍵字聚集到 SERP 命中。
Jounce AI
jounce.ai
無限免費AI文案。 Jounce 是解決 5,500 萬行銷人員和 60 萬文案人員之間巨大差距的答案，為全球行銷人員提供最先進的人工智慧技術。
Outwrite
outwrite.com
寫作要有影響力。使用 Outwrite 的 AI 寫作助手將您的想法變成有力的句子。
WriteMe
writeme.ai
WriteMe 是您的第一個人工智慧作家和內容寫作助手，只需點擊幾下即可編寫高品質的內容，而成本僅為一小部分！ 一種出色的、速度提高 20 倍的書寫方式。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
ChibiAI
chibi.ai
最後。一款AI寫作工具，其實就是專注於寫作。 將 Chibi 視為您的創意寫作夥伴。他會整理你的想法，給你新的想法，並在寫作遇到障礙時推動你。
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semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
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A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Cohesive AI
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使用最強大的人工智慧編輯器創建神奇的內容。 結束 ChatGPT 提示的掙扎。使用 Cohesive 無縫創建、完善、編輯和發布。
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透過 Yoodli 的個人化溝通指導提高您的信心。在沒有觀眾壓力的情況下獲得有關您演講技巧的回饋。
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認識內容創作者的新好朋友查理！ Charlie 協助創建無限4k 圖像完整部落格影響者貼文廣告立即免費試用如步驟1 所示選擇您的用例從圖像、部落格或60 多種行銷內容類型中選擇嘗試步驟2 輸入描述輸入圖像、品牌名稱、 SEO 關鍵字，以及更多 嘗試一下
ContentBot
contentbot.ai
寫入速度提高 10 倍。使用世界上最先進的人工智慧為您寫作。部落格內容、登陸頁面、廣告文案等等。
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公關和行銷專業人士的精準人工智慧工具。 HelloScribe 的 AI 工具可幫助您激發偉大的想法、製作令人驚嘆的內容並提升您的工作水平。專為專業人士打造。非常適合您。
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Texta - 人工智慧部落格作家和文章創意產生器。
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人工智慧寫作助理。 寫得更快，工作更聰明。 將您的效率提高十倍！為您的文章、廣告、產品、電子郵件和論文製作獨特、引人注目的內容！
ChatUp
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ChatUp AI，終極多功能人工智慧伴侶，利用尖端技術徹底改變您的數位互動。 ChatUp AI 擁抱 GPT 3.5 和 GPT 4.0 的強大功能，引入了人工智慧的新時代，旨在透過創造力、陪伴和效率來豐富您的日常數位生活。無論您是在尋求發人深省的對話、藝術探索還是用於各種任務的簡化工具，ChatUp AI 都可以作為您通往充滿無限可能性的世界的門戶。
Autoblogging.ai
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最佳人工智慧文章作者 使用 Autoblogging.ai 徹底改變您的內容創建
HyperWrite
hyperwriteai.com
您的私人寫作助理。 無論您在何處寫作，HyperWrite 都會提供建議和句子完成來提高您的寫作水平。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
GravityWrite
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借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
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Puzzle Labs 是一個人工智慧內容工作流程引擎。它位於用於改善團隊內容工作流程的人員、流程和技術的交叉點。透過使用 Puzzle，團隊的內容營運流程加速速度提高了 10 倍。
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