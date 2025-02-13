AI影片產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

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人工智慧視訊生成軟體體現了人工智慧和多媒體內容製作的突破性融合。它包含一系列工具和技術，使用戶能夠創建、編輯、儲存和分發影片內容，所有這些都由複雜的人工智慧演算法驅動。這個類別反映了數位內容不斷發展的格局，其中人工智慧在塑造影片的構思、製作和傳播方面發揮關鍵作用。 人工智慧視訊生成工具是從頭開始創建視訊內容的強大平台。它們使用戶能夠利用人工智慧技術將書面文字轉換為聽起來自然的語音，並提供對音量、音調和情感等屬性的控制。借助大量可用的內容開發工具，用戶可以從文字無縫過渡到引人入勝的視訊演示，從而實現影片製作的民主化並使其可供更廣泛的受眾使用。 此類別中的編輯功能有助於影片的剪輯、排列和操作。使用者可以以各種格式儲存和匯出文件，透過社交功能與內容交互，並利用人工智慧驅動的增強功能來簡化編輯過程。這些功能促進影片製作不同階段的無縫集成，從而培養創造力和效率。除了創建和編輯之外，人工智慧影片生成工具還可以幫助用戶管理影片文件，提供上傳、儲存、組織和共享內容的功能。標籤和元資料功能可優化組織，簡化在廣泛內容庫中的導航。這些功能對於處理與現代影片製作相關的複雜工作流程是必不可少的。 分發是人工智慧影片生成的一個重要方面，工具可以幫助用戶在各種管道中分享影片。編碼和轉碼功能確保與不同平台的兼容性，同時與社交媒體和內容管理系統的整合增強了覆蓋範圍。這些功能與當今數位環境的多通路性質一致，必須針對不同的受眾客製化和優化內容。 要獲得人工智慧視訊生成類別的資格，產品必須： * 使用戶能夠在不依賴外部視訊素材的情況下，基於AI技術創建視訊內容。 * 將書寫文字轉換為聽起來自然的語音，並提供音量、音調和情緒等方面的控制。 * 提供用於剪輯、排列和操作影片的工具，以及以各種文件類型儲存和匯出的選項。 * 實施清晰、透明且強大的內容審核系統。 * 促進視訊檔案的儲存、組織和共享，包括標記和元資料功能。 * 讓使用者透過評論、分享、按讚等方式在一個或多個工作空間中進行協作。 * 制定內容審核政策，以確保人工智慧視訊生成技術的使用符合道德和安全。
提議新的應用程式
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款創新應用程序，利用尖端的 Deepfake 技術和自然語言處理 (NLP) 來創建所選個人傳遞指定文本的高度逼真的視頻。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Waymark
waymark.com
Waymark是突破性的AI生產平台，它使用單個提示在幾分鐘內創建令人驚嘆的個性化廣告和規格點 - 不需要創意技能。無論您是在媒體，銷售還是代理商中工作，Waymark都可以使您在工作流中使用視頻，從而提高您的績效，收入和增長。體驗Waymark的力量。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我們提供獨特的功能來創建具有類人特徵和細緻入微的微表情的視訊頭像。這些化身可以無縫地代表您的品牌的腳本或語音音頻，並具有自訂 AI 化身聲音的附加功能，以與演講者的獨特角色產生共鳴。 透過我們的 Studio 體驗通訊的未來，其中有以下功能等著您： * 將文字轉換為 150 多種語言的迷人影片。從我們的一系列人工智慧頭像中進行選擇，自訂他們的聲音，並設定所需的情緒以進行引人入勝的演示。 * 體驗我們聽起來自然的語音合成技術，非常適合產生適合任何業務需求的真實文字轉語音 (TTS) 配音。 * 上傳錄音並輕鬆替換聲音，同時以極高的準確性保持原始的聲音表達、情緒和口音。 * 利用我們先進的人工智慧頭像和文字轉語音技術，製作真正與目標受眾產生聯繫的有影響力的廣告，從而簡化您的行銷工作。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是領先的人工智慧文字轉語音技術公司，也是首個實現與人類語音同等水準的合成媒體服務。創作者、產品開發人員和品牌都透過各種語音風格、口音和語言大規模地增強他們的故事和數位體驗。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智慧支援的文字到視訊網路平台。在幾分鐘內產生您的影片。不是幾週。不需要演員、攝影機、燈光和無休止的剪輯。
Pipio
pipio.ai
創建專業的AI視頻現在很簡單，只需鍵入，單擊和拖動即可。 Pipio提供100多個現實的虛擬發言人，可以完全定制以滿足您的需求。這些AI化身可以用40多種語言講帶有多種口音，並作為您的個人攝影師，用於營銷，銷售，電子學習，培訓等。通過消除對昂貴的攝製組，人才或代理商的需求，Pipio將視頻製作工作室放在了您的觸點。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在幾分鐘內創建引人入勝的影片。輸入文字或匯入現有內容，設定參數，並獲得適合您的品牌的專業影片 - 包括流暢的動態圖形、幕後花絮、字幕等。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化的語音，Narration Box 都可以透過其廣泛的AI 旁白庫和用戶友好的平台提供全面的解決方案。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得獨特的觸感。 * 捲軸創建的自動駕駛模式：自動執行捲軸的創建和發布過程。 * 在社群媒體平台上自動發布：直接發佈到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：將您的品牌名稱或商標納入捲軸中。 * 多樣化的範本選項：從一系列範本中進行選擇以適合您的內容風格。 * 簡單的使用者介面：易於使用的設計適合各個層級的使用者。 * 效能分析：存取內建工具來追蹤和分析捲軸的效能。
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驅動的字幕創建令人驚嘆的視頻 產生引人入勝的標題，突出顯示您的關鍵字，並在幾秒鐘內添加音樂和動畫表情符號
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的互動式視訊平台輕鬆產生銷售線索、展示產品、遊戲化參與並收集回饋。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
Personate AI
personate.ai
Personate是使用合成人類的AI視頻生成平台。 有了個人，您可以創建視頻演示文稿，以無需相機為團隊學習和開發內容，並通過鍵入文本來使人發言。 這使您免於昂貴的視頻製作成本，並節省了比傳統方法更多的時間。 Pershiate AI可以最大程度地提高客戶渠道的轉換，降低購物車掉落率，重新引起潛在客戶的潛在客戶，並通過大規模地對一個用戶進行高度個性化視頻來增強客戶體驗。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Vidext
vidext.io
建立由簡報者主導的影片課程，吸引和激勵您的員工，並且可以輕鬆更新、翻譯和個人化。透過影片進行解釋、推廣和銷售。使用 Vidext 提供的 40 種語言創建帶有旁白的視訊演示，並輕鬆輸入文字。告別演員、攝影組和昂貴的設備。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Argil
argil.ai
創作者經濟的視頻生成引擎 - 在 2 分鐘內為您或通用頭像獲取完美的社交媒體視頻
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI是一款全合一個AI視頻生成器，可提供文本對電視轉換，具有標題，B-Roll，Transition和Music的強大視頻編輯器以及視頻託管。 使用Vadoo AI視頻生成器，將您的文本提示轉換為幾分鐘之內的視頻。使用主題，添加畫外音，字幕，並創建一個簡短的AI視頻。 Vadoo是一個提供兩個主要服務的綜合平台： * vadoo AI：一個多合一的人工智能視頻平台，簡化了簡短視頻的創建和編輯。它允許用戶在幾分鐘內將文本提示轉換為引人入勝的視頻，並提供可自定義主題，配音，字幕和高級編輯工具等功能。該平台支持50多種語言的多語言字幕，使其適合全球受眾。此外，Vadoo AI還可以與YouTube，Instagram和Tiktok（Instagram和Tiktok）等社交媒體平台無縫集成，從而允許用戶輕鬆地導出和共享其內容。 * vadoo.tv：一種專業的視頻託管解決方案，可提供一系列複雜的視頻營銷工具，以幫助企業通過視頻發展。它提供了視頻託管，可自定義的視頻播放器，著陸頁和營銷集成之類的功能，使用戶能夠有效地管理和共享視頻內容。 這些服務共同使用戶能夠無縫創建，編輯，主機和共享高質量的視頻內容。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 擁有使用 FLUX 等多個引擎進行影像生成的 AI 工具。瀏覽 100K 提示的廣泛集合，為您的下一個 AI 創作獲取靈感和想法。 2moons 是一個人工智慧驅動的平台，旨在創建和發現獨特的圖像提示。它使用戶能夠探索各種藝術風格，例如復古、皮克斯風格的設計、普普藝術、遊戲視覺效果等。該網站將內容分為插圖、攝影、抽象、自然和幻想等類別，根據用戶的創意需求為用戶提供一系列選擇。 2moons 定期突出顯示選定的提示，為用戶提供一系列精選的人工智慧生成的藝術作品，以激發創造力。這些提示可以作為各種項目的靈感，讓使用者探索不同的風格和藝術可能性。此外，該工具還提供搜尋功能，使用戶能夠輕鬆找到適合其特定需求的圖像創意，使其成為任何想要創建或增強視覺內容的人的多功能資源。 2moons 迎合數位藝術家、設計師、攝影師以及任何對人工智慧生成藝術感興趣的人的需求，讓他們能夠以最少的努力製作出專業品質的圖像。透過輕鬆獲得各種風格和靈感，這是一個創意空間，用戶可以在這裡進行實驗並快速將他們的藝術願景變為現實。該平台用戶友好，提供免費和付費訪問選項。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
透過 EVE AI 將人工智慧夢想變成現實。探索由區塊鏈驅動的陪伴、創意套件和 NFT。 透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。 EVEAI 從客戶互動中學習，透過深度學習演算法不斷提高其效能。
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me是一種工具，使用戶能夠立即使用數字化身製作視頻。使用文本到語音技術，Spirit ME生成帶有逼真的視覺效果，聲音和表達式的視頻。 該工具旨在簡單且負擔得起，提供三分鐘的視頻和兩個庫存化身的免費計劃，以及一個定制頭像的訂閱計劃，價格為69美元/月或499美元/年。 此外，Spirit ME還提供了預付計劃，並提供各種付款方式和化身，以適應個人需求。該工具對於那些希望成為數字影響者，創建個性化視頻廣告並吸引觀眾的人是理想的選擇。 Spirit ME還提供聊天機器人集成以及產生無數數字化頭像內容的能力。用戶可以加入電子郵件列表，以保持最新的新聞和優惠。 總體而言，Spirit ME提供了一個易於使用且負擔得起的平台，用於創建數字化身視頻。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，可將文本轉換為具有可自定義化身的專業視頻，而無需相機。快速，成本效益，非常適合培訓，營銷和教育，它徹底改變了企業和創作者的交流方式。 成千上萬的公司使用它來創建120種語言的視頻，從而節省了多達80％的時間和預算。由埃森哲，英國廣播公司，谷歌，亞馬遜等人信任。 通過簡單地輸入文本來創建AI視頻。易於使用，便宜且可擴展。與人類演示者一起製作引人入勝的視頻 - 直接從您的瀏覽器中
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的需要。 它提供了一個簡單且用戶友好的介面，允許用戶直接輸入、貼上或導入他們的書面內容到平台中。建立選項具有類人虛擬頭像的高品質影片內容。 它提供情感化的文本到語音設置、龐大的配音演員庫以及無縫的編輯體驗。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，Typecast 的 AI 語音生成器對於希望透過逼真且引人入勝的音訊增強視訊的內容創作者來說是一個寶貴的工具。
Colossyan
colossyan.com
在巨像，學習的未來是由AI視頻建立的。 Molossyan易於使用的AI視頻平台正在重塑L＆D內容創建的景觀。加入Novartis，Continental，WSP和Paramount等頂級公司，並告別昂貴的拍攝，日程安排延誤和參與度較低。 Molossyan使您能夠使用AI創建培訓視頻，而AI的一小部分是傳統生產成本的一小部分，其有效性比僅文本材料更高。 *從文字中創建視頻 通過文本，PDF，專業設計的模板或使用AI驅動的及時視頻工具創建有效的視頻。利用巨像的高級文本對語音技術的力量，並通過參與即用的模板，本地化工具和簡單直觀的視頻編輯器進行補充。 *選擇您的完美AI主持人 Molossyan提供了一個廣泛而多樣化的圖書館，包括100多種最佳AI頭像，使與過度現實的演示者更容易個性化視頻。在一個場景中使用多個頭像，利用巨像的獨特對話功能，可以練習基於方案的學習，或者用巨像的自定義AI AVATAR附加組件創建自己的AI主持人。 *四次單擊本地化 用70多種語言和口音製作視頻，並使用我們的自動翻譯功能輕鬆地單擊四次單擊巨像視頻。 *免費嘗試巨像 通過我們無風險的14天試用，體驗巨人的差異。通過AI驅動的視頻學習，解開團隊的潛力。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景觀中創新的聯繫，將靜止的照片轉變為動態的AI視頻敘事和以數字人物為特色的互動體驗。它的強大API在實現實時視頻生成的能力方面是獨一無二的，這對於跨客戶體驗（CX），營銷以及學習和開發等領域的實時流媒體和互動互動至關重要。自助服務Creative Realiale™工作室和移動應用程序擴展了D-ID的創新範圍，簡化了AI生成的視頻的創建和自定義，並體現了D-ID致力於豐富數字通信的承諾。
Munch
getmunch.com
蒙克（Munch）是一個高級的AI平台，可幫助企業增強其長期視頻內容的投資回報率（ROI）。蒙克（Munch）的AI技術將冗長的視頻轉變為一口大小的社交媒體優化剪輯，這些剪輯吸引了受眾，並使品牌在數字趨勢中保持領先地位。 蒙克（Munch）的創新平台不僅將長格式的內容重新用於最佳社交媒體叮咬，而且還簡化了視頻編輯和趨勢研究的資源密集型過程。這是一種自動解決方案，旨在滿足社交媒體發布的苛刻頻率，毫不費力地使您的品牌處於受眾參與度的最前沿。
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 會自動從您的部落格文章產生引人入勝的可分享影片。使用影片在社群上脫穎而出，在 Google 上排名更高，並在純影片平台上分享您的內容。 主要優點： * 在社群媒體上脫穎而出：在社群媒體上分享您的新部落格文章的預告影片。潛在客戶更喜歡觀看視頻，而且視頻被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜歡影片內容！透過將影片嵌入到您的部落格文章中來提高您的排名和停留時間。 * 讓您的受眾感到厭煩：在 TikTok 和 YouTube 等純影片平台上分享您的內容，以便將您的內容重新定位給新受眾。 工作原理： * 影片會在幾秒鐘內從您的部落格文章中自動產生。 * 只需輸入文章 URL 並點擊“生成”即可！ * 您文章的標題、文字和圖像將用於建立影片。 * 選擇我們超逼真的人工智慧配音之一來朗讀您的文字。 * 您也可以手動建立視訊以實現完全控制。 我可以製作什麼類型的影片？ * 部落格文章預告片：分享文章簡介並提示在您的網站上閱讀全文。這些影片非常適合分享您的新部落格文章，因為它們的點擊率比純文字/圖像的貼文更高。 * 評論/案例研究：讓客戶評論和案例研究不言而喻。將基於文字的推薦轉化為影片。 * 操作方法：在幾分鐘而不是幾小時內建立用於行銷、培訓或支援的解釋影片。 * 公告：以更具吸引力的視訊格式向觀眾分享有關新功能或職位發布的新聞。 影片可以讓 SEO 快速提升： * 功能片段：帶有影片的頁面有更高的機會被選為功能片段。 * 提高點擊率：帶有影片的頁面有時會在搜尋引擎結果頁面中顯示影片縮圖。即使您不是第一個結果，這也可以大幅提高您的點擊率。 * 更廣泛的覆蓋範圍：帶有影片的網站將顯示在 Google 圖片和 Google 影片搜尋中，從而擴大您的覆蓋範圍。 * 更長的停留時間：停留時間是訪客在您的網站上花費的時間。這是搜尋排名的關鍵指標。由於影片更具吸引力且無法瀏覽，因此可以大大增加停留時間和您的排名。 * 減少競爭：Google喜歡影片內容！對於您想要排名的每個關鍵字，都有數百篇文章 - 但只有少數影片。 影片可以增加您的社交關注： * 擴大受眾群體：許多平台都透過影片而非文字/圖像來推廣影片。它更有可能被看到和分享。向更廣泛的受眾展示您的內容。 * 脫穎而出：影片引人注目且引人入勝，從現有內容創建滾動停止影片。 * 提高點擊率：影片感覺更加個人化，讓您預先分享更多價值，從而提高網站的點擊率。 * 僅視頻平台：許多平台僅允許視頻，將您的文本重新調整為視頻以吸引更廣泛的受眾。在 YouTube、TikTok、Instagram 等分享您的部落格！
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以開發人員為中心的 AI 影片研究工具，有助於在應用程式中建立 AI 副本。透過 Tavus 易於使用的 API，使用者可以從文字產生自己的個人化影片。 這消除了對工作室級視訊進行高成本、高複雜性錄製的需要。 Tavus 也自豪地繞過傳統方法，生成具有自然面部動作和表情的超現實頭部說話影片。 除此之外，Tavus 也專注於安全和視訊模型處理。為了支援更順暢的開發週期，Tavus 提供全面、易於理解的文件以及整個建置和啟動過程的回應式支援。 作為 AI 視訊工具，Tavus 融合了 AI 語音克隆、AI 高清唇形同步、無限音訊變數、動態視訊背景、自訂品牌和可嵌入 CTA 等功能。 這使得人工智慧影片創作更加穩定和可擴展。 Tavus API 可用於廣泛的行業，例如影片編輯工具、影響者應用程式、影片銷售應用程式和教育產業等。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
Hippo Video
hippovideo.io
河馬視頻：輕鬆的視頻創建和分發AI HIPPO視頻使企業能夠大規模創建有影響力的視頻，從而消除了對冗長的錄製會議或複雜編輯的需求。我們的AI驅動平台簡化了流程，使您可以： *幾分鐘內的手工藝專業視頻：Hippo視頻提供文本到視頻，交互式人體化身以及屏幕和網絡攝像頭錄製選項，以快速創建拋光視頻。 *吸引更廣泛的受眾：具有自定義背景，CTA和多語言功能的個性化視頻體驗。吸引觀眾在全球範圍內，並迎合各種偏好。 *提高參與效率：超越靜態內容。我們的互動視頻使觀眾能夠與CTA，表格，民意調查和調查一起採取行動，使他們始終被吸引。 *提高效率：自動化視頻製作，將現有內容（博客，文檔，演示文稿）重新應用為引人入勝的格式，並釋放團隊的寶貴時間。 賦予您的團隊跨部門的能力： *增強GTM影響：創建有影響力的視頻電子郵件，解釋器和演示，以提升您的銷售和營銷策略。 *增強L＆D：開發引人入勝的互動培訓視頻，以獲得更有效的學習體驗。 *改善客戶服務：建立一個使用常見問題解答，KB文章和產品演示的綜合視頻庫，以減少支持工作量。 *大規模個性化外展：使用AI驅動的模板為更廣泛的觀眾製作個性化視頻，從而促進了更深層次的聯繫。 *增強開發人員：將視頻功能與河馬視頻SDK集成到現有平台中。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一個多合一的AI視頻生成平台，用於公司學習。 Elai受到2000多個客戶的信任，包括富士通，Beiersdorf，Generali和其他公司，允許您生成由數字人類演講者在幾分鐘內敘述的交互式視頻內容，而無需相機，工作室或綠色屏幕。 與Elai一起，您可以： *從文本或URL輸入中生成培訓視頻。 *在幾秒鐘內將視頻轉換為75多種語言。 *與AI情節板從頭開始的手工藝培訓腳本。 *在視頻中添加交互式測驗和工作流程。 *訪問80多個高質量化身的庫。 *通過視頻或照片創建自定義數字化身。 *用28多種語言克隆您的聲音。 *添加多個化身進行動態對話和基於方案的學習。 *使用API創建個性化視頻內容 還有更多！
Hour One
hourone.ai
一小時，通過將所有工作流程集中在一個AI驅動的平台中，將所有工作流程集中為企業的內容創建。我們擁有市場最栩栩如生的化身，其自然動作生動地使您的業務信息動畫。我們的模板，可定制為任何品牌，授權團隊可以大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。另外，憑藉快速渲染和頂級安全性，HOUR ONE作為專門為企業需求設計的主要內容操作系統而脫穎而出。過去花費幾個月的時間，現在只需要幾分鐘才能產生更高的參與度...工作更聰明，一小時的工作不太困難，並且會產生個性化的業務視頻來造成影響。 * Hourone是一種視頻創建工具，允許用戶使用各種模板，聲音和角色創建營銷視頻和演示文稿。 *用戶喜歡易用性，可供選擇的聲音和角色範圍，快速過程和下載時間以及客戶成功團隊的支持。 *審閱者遇到了諸如機器人文本到談話功能，有限的頭像選項，臨時用戶的學習曲線，有限的品牌功能，較慢的負載時間以及缺乏某些功能的明確說明。
Exemplary AI
exemplary.ai
模範AI是一種多合一的內容創建工具，可將AI驅動的多語言轉錄，翻譯和內容生成集成到一個平台中。 其用戶友好的界面可以輕鬆的見解提取和內容創建，包括摘要，聽力圖，字幕和實時AI聊天。此外，用戶可以生成AI剪輯，特定於平台的字幕和標籤，從而簡化了直接從平台上發布的社交媒體。 典範的AI非常適合內容創建者，研究人員，記者和專業人士，可以簡化工作流程，提高生產率並通過其尖端AI解決方案提高內容可訪問性。
HeyGen
heygen.com
專業的AI視頻只能通過輸入，單擊，拖動來完成！ 憑藉無與倫比的自定義和個性化經驗，Heygen的100多個現實AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以40多種語言與各種用例進行各種口音，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷， Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy視頻。 沒有更昂貴且耗時的攝像頭，視頻代理商或演員/女演員。現在，您手中有一個個人視頻工作室！ *該產品是一種視頻創建工具，允許用戶使用AI頭像和文本到語音功能生成視頻。 *用戶喜歡易用性，化身和唇部同步的質量以及創建視頻的速度。 *審稿人指出了客戶服務的問題，預覽的隱藏限制，昂貴的信用系統以及視頻翻譯功能的問題。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智慧影片創作工具，使用戶能夠在幾分鐘內創建和翻譯頭像式視頻，而無需昂貴的相機、演員或工作室。 VidVoice 功能提供 8 種語言的完美口型同步翻譯，以及 5 種語言的即時現場配音。 Yepic API 允許進行可擴展的即時視訊創建，使視訊工作流程自動化更有效率。 Yepic Studio 可以使用其選擇的頭像來個性化包含 68 種語言的動態內容的視頻，並具有將圖像變成頭像的會說話的照片功能。 VidVoice 允許對視訊內容進行即時動態配音，讓用戶輕鬆跨越語言障礙。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括電子商務、教育和房地產。 該影片製作工具在G2、Trustpilot等評測平台上獲得了客戶的高度評價，用戶對它的易用性、功能多樣性以及生成優質影片的功效表示讚賞。 Yepic 研究團隊與薩里大學 CVSSP 合作，這是一家在視聽機器感知研究方面享有盛譽的機構。 Yepic 正在積極招募有意願、有同理心和好奇心的人才，希望加入他們的團隊並改變溝通的面貌。
Gan AI
gan.ai
只需錄製一次，即可為整個客戶旅程中每個接觸點的每個用戶大規模個性化影片。 在 Gan.ai 之前，品牌只能進行基於文字的個人化行銷活動，在電子郵件或簡訊中插入使用者姓名，或最多以影片中的文字圖形形式插入。借助 Gan.ai，影片中的演員可以說出用戶的姓名（以及任何其他變數），從而在行銷活動中為品牌帶來更高的參與度、轉換率、點擊率和品牌回憶。 只需一個視訊錄製，Gan.ai 就可以讓品牌生成數百、數千或數百萬個個人化副本，並更改聲音和口型同步的變量，就好像它是為每個觀眾親自錄製的一樣。 AI 口型同步和語音同步模型即時模板化視訊的指定部分，並將其跨平臺本地交付給用戶。 三星、Zomato、vivo、EyeCare Partners、Mumbai Indians、MPL 和 Swiggy 等企業品牌使用 Gan.ai 與名人、領導人和其他利益相關者開展超個性化視頻活動，喊出用戶的姓名、位置、訂購商品、附近的商店、銷售前景名稱等——最大限度地提高點擊率、投資回報率、活動的影響和預訂的轉換/會議。 無論是電子郵件、簡訊、社群媒體、WhatsApp、前置廣告、IPTV、行動應用程式、個人化結帳和登陸頁面，還是品牌所需的任何內容，Gan.ai 都能與之整合。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多說話者檢測和翻譯是一項獨特的功能，我們相信它使我們有別於其他服務。 Rask 的人工智慧團隊很自豪能夠成為最早提供這種體驗的團隊之一。 工具與 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行影片平台和社群媒體網站完全整合。 五月初，團隊將增加兩個很棒的功能。您可以將嘴唇動作同步到任何音訊。第二個特點是總結。或者簡單地說，它是 Shorts。人工智慧將從影片中選擇最有衝擊力的時刻，並將它們變成最精彩的片段。 Rask AI 團隊打破語言障礙，幫助內容創作者和公司與全球不同受眾分享他們的內容，增加其內容的潛在覆蓋率和影響力。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個生成的AI視頻編輯平台，單擊一鍵將您的長鏡頭變成病毒準備的短褲。 OpusClip的構建是為了使視頻內容創建民主化，使其能夠講述故事或熱情分享的任何人，而不僅僅是那些在內容創建或視頻編輯方面具有專業知識的人。
Goldcast
goldcast.io
GoldCast是一個量身定制的B2B活動平台，通過輕鬆主持的數字和麵對面活動來改變營銷。來自Adobe，Microsoft，Zuora和MailChimp等公司的成千上萬企業B2B營銷人員利用黃金廣播來提高出勤率，創造迷人的體驗，重新使用事件內容並利用意圖數據。通過黃金廣播來提升您的活動，以實現真正的觀眾參與，品牌發展和收入增長；超越基本活動，從網絡研討會和產品演示到思想領導小組和麵對面晚餐的收入駕駛參與。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一項利用人工智慧技術提供視訊解決方案的舉措，並使其能夠透過其產品覆蓋更多受眾，高達1000%。 Kuasar 1.1，結合業界進步的影片數據，透過深入了解客戶來提供個人化產品，幫助零售商增加銷售、贏得新客戶並留住現有客戶。 Kuasar 1.1 為機構和內容製作者揭示最準確的內容，讓您能夠更快、更便宜地製作內容。