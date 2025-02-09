AI影片產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai 會自動從您​​的部落格文章產生引人入勝的可分享影片。使用影片在社群上脫穎而出，在 Google 上排名更高，並在純影片平台上分享您的內容。 主要優點： * 在社群媒體上脫穎而出：在社群媒體上分享您的新部落格文章的預告影片。潛在客戶更喜歡觀看視頻，而且視頻被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜歡影片內容！透過將影片嵌入到您的部落格文章中來提高您的排名和停留時間。 * 讓您的受眾感到厭煩：在 TikTok 和 YouTube 等純影片平台上分享您的內容，以便將您的內容重新定位給新受眾。 工作原理： * 影片會在幾秒鐘內從您的部落格文章中自動產生。 * 只需輸入文章 URL 並點擊“生成”即可！ * 您文章的標題、文字和圖像將用於建立影片。 * 選擇我們超逼真的人工智慧配音之一來朗讀您的文字。 * 您也可以手動建立視訊以實現完全控制。 我可以製作什麼類型的影片？ * 部落格文章預告片：分享文章簡介並提示在您的網站上閱讀全文。這些影片非常適合分享您的新部落格文章，因為它們的點擊率比純文字/圖像的貼文更高。 * 評論/案例研究：讓客戶評論和案例研究不言而喻。將基於文字的推薦轉化為影片。 * 操作方法：在幾分鐘而不是幾小時內建立用於行銷、培訓或支援的解釋影片。 * 公告：以更具吸引力的視訊格式向觀眾分享有關新功能或職位發布的新聞。 影片可以讓 SEO 快速提升： * 功能片段：帶有影片的頁面有更高的機會被選為功能片段。 * 提高點擊率：帶有影片的頁面有時會在搜尋引擎結果頁面中顯示影片縮圖。即使您不是第一個結果，這也可以大幅提高您的點擊率。 * 更廣泛的覆蓋範圍：帶有影片的網站將顯示在 Google 圖片和 Google 影片搜尋中，從而擴大您的覆蓋範圍。 * 更長的停留時間：停留時間是訪客在您的網站上花費的時間。這是搜尋排名的關鍵指標。由於影片更具吸引力且無法瀏覽，因此可以大大增加停留時間和您的排名。 * 減少競爭：Google喜歡影片內容！對於您想要排名的每個關鍵字，都有數百篇文章 - 但只有少數影片。 影片可以增加您的社交關注： * 擴大受眾群體：許多平台都透過影片而非文字/圖像來推廣影片。它更有可能被看到和分享。向更廣泛的受眾展示您的內容。 * 脫穎而出：影片引人注目且引人入勝，從現有內容創建滾動停止影片。 * 提高點擊率：影片感覺更加個人化，讓您預先分享更多價值，從而提高網站的點擊率。 * 僅視頻平台：許多平台僅允許視頻，將您的文本重新調整為視頻以吸引更廣泛的受眾。在 YouTube、TikTok、Instagram 等分享您的部落格！