AI影片產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me 是一款讓用戶能夠即時製作具有數位化身的影片的工具。 Spirit Me 使用文字轉語音技術,產生具有逼真視覺效果、聲音和表情的影片。 該工具設計簡單且價格實惠,提供包含三分鐘影片和兩個庫存頭像的免費計劃,以及一個自訂頭像的訂閱計劃,價格為每月 69 美元或每年 499 美元。 此外,Spirit Me 還提供預付計劃,其中包含多種付款選項和頭像,以滿足個人需求。該工具非常適合那些希望成為數位影響者、創建個人化影片廣告並吸引觀眾的人。 Spirit Me 還提供聊天機器人整合以及產生無限數位化身內容的能力。用戶可以加入電子郵件清單以了解最新的新聞和優惠。 總體而言,Spirit Me 為創建數位化身影片提供了一個易於使用且價格實惠的平台。