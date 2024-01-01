AI影片產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

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人工智慧視訊生成軟體體現了人工智慧和多媒體內容製作的突破性融合。它包含一系列工具和技術，使用戶能夠創建、編輯、儲存和分發影片內容，所有這些都由複雜的人工智慧演算法驅動。這個類別反映了數位內容不斷發展的格局，其中人工智慧在塑造影片的構思、製作和傳播方面發揮關鍵作用。 人工智慧影片產生工具是從頭開始創建影片內容的強大平台。它們使用戶能夠利用人工智慧技術將書面文字轉換為聽起來自然的語音，並提供對音量、音調和情感等屬性的控制。借助大量可用的內容開發工具，用戶可以從文字無縫過渡到引人入勝的視訊演示，從而實現影片製作的民主化並使其可供更廣泛的受眾使用。 此類別中的編輯功能有助於影片的剪輯、排列和操作。使用者可以以各種格式儲存和匯出文件，透過社交功能與內容交互，並利用人工智慧驅動的增強功能來簡化編輯過程。這些功能促進影片製作不同階段的無縫集成，從而培養創造力和效率。除了創建和編輯之外，人工智慧影片生成工具還可以幫助用戶管理影片文件，提供上傳、儲存、組織和共享內容的功能。標籤和元資料功能可優化組織，簡化在廣泛內容庫中的導航。這些功能對於處理與現代影片製作相關的複雜工作流程是必不可少的。 分發是人工智慧影片生成的一個重要方面，工具可以幫助用戶跨各種管道共享影片。編碼和轉碼功能確保與不同平台的兼容性，同時與社交媒體和內容管理系統的整合增強了覆蓋範圍。這些功能與當今數位環境的多通路性質一致，其中內容必須針對不同的受眾進行客製化和最佳化。 要獲得人工智慧視訊生成類別的資格，產品必須： * 使用戶能夠在不依賴外部視訊素材的情況下，基於AI技術創建視訊內容。 * 將書寫文字轉換為聽起來自然的語音，並提供音量、音調和情緒等方面的控制。 * 提供用於剪輯、排列和操作影片的工具，以及以各種文件類型儲存和匯出的選項。 * 實施清晰、透明且強大的內容審核系統。 * 促進視訊檔案的儲存、組織和共享，包括標記和元資料功能。 * 讓使用者透過評論、分享、按讚等方式在一個或多個工作空間中進行協作。 * 制定內容審核政策，以確保人工智慧視訊生成技術的使用符合道德和安全。
提議新的應用程式
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 製作引人入勝的影片速度提高 10 倍 認識 HeyGen - 適合您團隊的最佳 AI 視訊生成平台。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 將長影片變成高品質的病毒式剪輯，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以擴大社交媒體覆蓋範圍。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用簡單的文字快速建立人工智慧生成的影片。 透過 Metahuman 支援多語言 TTS。 與逼真的人工智慧頭像交談。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Rask.ai
rask.ai
告別昂貴的翻譯人員。我們的目標是透過人工智慧提供與人類一樣好的配音和翻譯體驗
Elai.io
elai.io
僅從文字建立 AI 影片。 無需使用攝影機、工作室和綠屏，只需幾分鐘即可與演示者一起製作客製化的 AI 影片。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在幾分鐘內建立 AI 影片。使用 VidVoice 配音即時視訊會議。使用我們的 API 個人化和縮放 AI 影片。免費試用。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Colossyan
colossyan.com
與人工智慧演員一起製作影片 - 別再把時間花在工作室上。 將專業影片編輯交給 Colossyan Creator，無需任何培訓或高級技能。只需輸入文本，幾分鐘內即可製作出 70 多種語言的視頻。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Munch
getmunch.com
Munch 使用最先進的生成人工智慧和行銷分析，從您的長影片中提取最具吸引力、最熱門和最有影響力的剪輯。
Typecast
typecast.ai
線上人工智慧語音產生器，可以將您的文字變成栩栩如生的語音。超過 300 種超現實的聲音。按照您想要的方式創建您的內容！
Vidon.ai
vidon.ai
創建影片的最簡單方法。無需相機即可創建引人入勝的影片。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得...
Exemplary AI
exemplary.ai
將視訊和音訊轉換為引人入勝的內容。 透過簡單的提示產生摘要、影片片段、文字記錄、字幕、翻譯等
Personate AI
personate.ai
Personate 是一個使用合成人類的人工智慧視訊生成平台。 借助 Personate，您可以在沒有攝影機的情況下為您的團隊創建學習和發展內容的視訊演示，並且只需輸入文字即可讓人類說話。 這使您免於昂貴的影片製作成本，並且比傳統方法節省更多時間。 Personate AI 可以透過一次針對一名用戶的大規模超個性化視頻，最大限度地提高整個客戶管道的轉換率、降低購物車流失率、重新吸引失去的潛在客戶並增強客戶體驗。
SpiritMe
spiritme.tech
使用數位頭像進行即時影片製作 輸入任何文本，我們都會生成一個視頻，您可以在視頻中用您的外表、聲音和情感像真實一樣地說出來
Gan AI
gan.ai
企業使用 Myna 創建個人化視頻，並透過自訂登陸頁面或 Webhook 在任何接觸點與用戶分享。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在幾分鐘內創建引人入勝的影片。輸入文字或匯入現有內容、設定參數，並獲得適合您的品牌的專業影片 - 包括流暢的動態圖形、幕後花絮、字幕等。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智慧支援的文字到視訊網路平台。在幾分鐘內產生您的影片。不是幾週。不需要演員、攝影機、燈光和無休止的剪輯。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我們提供獨特的功能來創建具有類人特徵和細緻入微的微表情的視訊頭像。這些化身可以無縫地代表您的品牌的腳本或語音音頻，並具有自訂 AI 化身聲音的附加功能，以與演講者的獨特角色產生共鳴。 透過我們的 Studio 體驗通訊的未來，其中有以下功能等著您： * 將文字轉換為 150 多種語言的迷人影片。從我們的一系列人工智慧頭像中進行選擇，自訂他們的聲音，並設定所需的情緒以進行引人入勝的演示。 * 體驗我們聽起來自然的語音合成技術，非常適合產生適合任何業務需求的真實文字轉語音 (TTS) 配音。 * 上傳錄音並輕鬆替換聲音，同時以極高的準確性保持原始的聲音表達、情...
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驅動的字幕創建令人驚嘆的視頻 產生引人入勝的標題，突出顯示您的關鍵字，並在幾秒鐘內添加音樂和動畫表情符號
Pipio
pipio.ai
現在只需鍵入、點擊和拖曳即可輕鬆建立專業的 AI 影片。 Pipio 提供 100 多個真實的虛擬發言人，可以完全客製化以滿足您的需求。這些人工智慧化身可以說 40 多種語言和不同的口音，充當您的個人攝影師，負責行銷、銷售、線上學習、培訓等。透過消除對昂貴的攝製組、人才或代理商的需求，Pipio 讓影片製作工作室觸手可及。
Waymark
waymark.com
Waymark 是突破性的人工智慧製作平台，它使用單一提示即可在幾分鐘內創建令人驚嘆的個人化廣告和規格廣告 - 無需任何創意技能。無論您在媒體、銷售還是代理商工作，Waymark 都可以讓您在工作流程中以前所未有的方式使用視頻，從而提高您的績效、收入和成長。體驗 Waymark 的力量。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款創新應用程序，利用尖端的 Deepfake 技術和自然語言處理 (NLP) 來創建所選個人傳遞指定文本的高度逼真的視頻。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
Tavus
tavus.io
Tavus 引領著沉浸式、超個人化影片的發展方向，這些影片看起來和聽起來都像您一樣，規模也無與倫比。透過專為觀眾製作的即時視頻，為他們提供難忘的體驗。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
Vidext
vidext.io
建立由簡報者主導的影片課程，吸引和激勵您的員工，並且可以輕鬆更新、翻譯和個人化。透過影片進行解釋、推廣和銷售。使用 Vidext 提供的 40 種語言創建帶有旁白的視訊演示，並輕鬆輸入文字。告別演員、攝影組和昂貴的設備。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是領先的人工智慧文字轉語音技術公司，也是首個實現與人類語音同等水準的合成媒體服務。創作者、產品開發人員和品牌都透過各種語音風格、口音和語言大規模地增強他們的故事和數位體驗。
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創作者經濟的視頻生成引擎 - 在 2 分鐘內為您或通用頭像獲取完美的社交媒體視頻
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使用 Feedeo 的互動式視訊平台輕鬆產生銷售線索、展示產品、遊戲化參與並收集回饋。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Kuasar Video
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Kuasar Video是一項利用人工智慧技術提供視訊解決方案的舉措，並使其能夠透過其產品覆蓋更多受眾（高達1000%）。 Kuasar 1.1，結合業界進步的影片數據，透過深入了解客戶來提供個人化產品，幫助零售商增加銷售、贏得新客戶並留住現有客戶。 Kuasar 1.1 為機構和內容製作者揭示最準確的內容，讓您能夠更快、更便宜地製作內容。