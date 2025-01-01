人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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AI 銷售助理通常稱為 AI 虛擬銷售助理，是旨在透過整合人工智慧自動執行各種任務和流程來支援銷售代表的應用程式。這些任務包括領導資格、後續活動、通路管理、預測、會議安排和資料輸入。銷售和行銷團隊經常部署人工智慧銷售助理來自動執行日常任務，從而有更多時間來處理複雜且艱鉅的職責。這些工具通常與其他軟體相容，或可以與現有 CRM 系統無縫集成，儘管許多工具也是獨立的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai是一款AI語音助手，可自動記錄、轉錄會議內容，並整理要點，與多種會議和協作平台集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Cloze
cloze.com
Cloze是一款個人CRM工具，幫助用戶追蹤聯繫人，整合郵件、社交媒體及日曆，提高關係管理效率。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Writecream
writecream.com
Writecream是一個由AI驅動的內容創建工具，能快速生成廣告文案、博客、社交媒體更新等多種內容，支持75種語言並提供抄襲檢查功能。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一個人工智能銷售平台，簡化銷售流程，提供自動化和個性化溝通工具，並支持無限電子郵件帳戶管理。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 是一款 AI 驅動的銷售助理軟體，幫助銷售團隊識別潛在客戶、產生有效訊息並提供個性化見解以提升轉換率。
Clay
clay.com
Clay 是一個結合 AI 的工具，可以幫助用戶透過數據提供者進行個性化的外展活動，並優化潛在客戶管理。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一個收入情報平台，幫助團隊分析客戶互動，以增強銷售策略和提升收入增長。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一款雲端電話系統和撥號器，提供簡化的通訊管理、整合CRM及多種通訊功能。
Momentum
momentum.io
Momentum是一個無需編碼的平台，用於自動化銷售工作流程，集成現有的銷售工具，如Slack和Salesforce，提升銷售效率。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款簡化中小型企業銷售流程的CRM，透過自動化數據輸入，無縫整合Google和Outlook，幫助團隊管理客戶關係。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一個全球互動商業通信平台，提供呼叫管理、CRM集成及多通道消息解決方案，幫助企業優化客戶互動。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一個為客戶成功經理而設的數位助理，能自動記錄會議筆記、分配任務、識別風險及提供產品反饋。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一個基於人工智慧的客戶體驗應用，能即時識別客戶意圖並自動調整互動方式，提升品牌與客戶的互動。
EverReady
everready.ai
EverReady 是一款自動化應用，從銷售人員的郵件、日曆和電話中提取業務相關資料，幫助提升聯絡人質量和業務知識。
Salesmate
salesmate.io
推銷員是一款靈活且具成本效益的CRM應用，幫助企業管理聯繫人、交易及銷售任務，自動化流程並促進團隊協作。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai是一款基於AI的工具，旨在優化銷售勘探過程，自動識別潛在客戶並管理溝通。
Lavender
lavender.ai
Lavender是一款AI駆動的電子郵件輔助工具，幫助銷售團隊優化電子郵件內容，改善回覆率，支持多個電子郵件平台。
Grain
grain.com
Grain 是一個人工智慧的會議錄音工具，能自動記錄客戶對話並整理重點，簡化客戶需求的理解與分享過程。
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover.ai 是一款 AI 銷售助手，提供即時會議銷售指導，整合銷售策略，協助提升收入與生產力。
Clari
clari.com
Clari是一個銷售預測和管道管理平台，幫助用戶整合數據、獲取見解，簡化銷售流程，提升效率與準確性。
People.ai
people.ai
People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一個銷售互動平台，透過電子郵件、電話、LinkedIn、簡訊等多渠道自動化銷售聯繫，幫助銷售團隊更專注於成交。
Sybill
sybill.ai
Sybill是一款AI工具，通過分析買家在銷售通話中的肢體語言，提供銷售溝通見解，並自動生成通話摘要和後續步驟。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款 AI 驅動的視頻會議和會議工具，提供會議摘要、實時轉錄及管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一個具AI功能的視訊會議平台，能追蹤買家互動並提供虛擬溝通的最佳實踐，協助提升業務表現。
Outplay
outplayhq.com
Outplay是一個全面的銷售參與平台，幫助銷售團隊進行跨渠道銷售，自動化流程並追蹤績效資料。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
Aloware
aloware.com
Aloware是一個雲端電話系統，支持多渠道客戶互動，整合多種CRM，幫助中小型企業簡化客戶溝通與管理。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個以 AI 為驅動的銷售和行銷平台，幫助企業透過帳戶為基礎的行銷方案快速擴展業務。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Aider
aider.ai
Aider是一個為會計師及記帳員設計的智能平台，提供客戶財務概覽及預測分析，以便提供主動建議，簡化管理流程。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個專為遠端銷售設計的會議平台，利用人工智慧優化銷售流程並提供會議分析，以提升銷售表現。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Woodpecker
woodpecker.co
伍德佩克是一個冷郵件工具，幫助B2B公司與潛在客戶聯繫，提供個性化郵件序列及自動化管理跟進任務。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai 是一個AI驅動的銷售潛在客戶生成平台，提供鉛識別、自動化溝通及CRM解決方案，幫助企業提升銷售效率。
FlashIntel
flashintel.ai
FlashIntel提供AI驅動的解決方案，幫助企業獲取客戶資訊、分析市場，並促進與潛在客戶的有效互動。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
Dooly
dooly.ai
Dooly幫助收入團隊增強CRM管理，優化銷售流程，自動化任務，提升生產力與效率。
Laxis
laxis.com
Laxis是一款AI會議助理，幫助專業人士自動錄製和轉錄會議內容，提取重要見解並整合至CRM系統中。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個集成的收入平台，幫助銷售團隊通過預測分析和智能工具提高交易成功率和收入增長。
Air AI
air.ai
Air AI是一款能進行24/7客戶服務和銷售通話的AI平台，具備無限記憶和多語言支持，幫助企業處理客戶查詢與管理互動。