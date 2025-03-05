人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

Troops

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Troops 是一款為您服務的軟體，在設計時就以人為本。它是一個收入通訊平台，是您的行銷團隊的中樞神經系統，可以在正確的時間向正確的人員提供正確的資訊。團隊永遠不會錯過任何收入訊號，使他們能夠快速採取行動、分享情報並做出更好的決策。有了軍隊，人類就會變得消息靈通、有目的性和有效率。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌透過 Troops 提高預測準確性、組織透明度和獲勝率！友善：Troops 在人們喜歡且使用起來舒適的訊息應用程式（Slack、Teams、SMS）中提供人們所需的收入訊號。它是（真正的）無代碼：部隊實現了解決方案構建的民主化，使任何人都可以輕鬆構建自己的工作流程來自動化他們需要的信號，這樣他們就可以停止工具切換和數據偵探工作。過去需要幾天的時間現在只需要 5 分鐘或更短的時間。任何人都可以建立他們想要獲得的訊號。任何人。這是個性化的：部隊知道您跨系統的身份，並在您需要的時間和地點向您提供上下文相關的信號。它是消耗品：部隊發送小規模、可操作的數據來幫助、指導和激勵正確的行為。不再需要捲動資料頁面和螢幕。可見：部隊發送信號，將對話轉移到您的人員所在地，提高可視性和透明度，並促進圍繞最重要的事情（您的客戶和潛在客戶）的協作。