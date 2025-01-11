人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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AI 銷售助理通常稱為 AI 虛擬銷售助理，是旨在透過整合人工智慧自動執行各種任務和流程來支援銷售代表的應用程式。這些任務包括領導資格、後續活動、通路管理、預測、會議安排和資料輸入。銷售和行銷團隊經常部署人工智慧銷售助理來自動執行日常任務，從而有更多時間來處理複雜且艱鉅的職責。這些工具通常與其他軟體相容，或可以與現有 CRM 系統無縫集成，儘管許多工具也是獨立的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您的 CRM 中，實際上消除了繁瑣的手動記錄保存的需要，這些記錄會拖慢銷售人員的日常活動。 特點包括： • 自動透過聯絡人清單進行 PowerDial。使用多線 PowerDialer 同時撥打多達 10 個號碼，將工作效率提高十倍 • 先進的人工智慧支援的本地狀態讓使用者可以使用與呼叫對象具有相同本地區號的號碼進行呼叫
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中受益。借助 Aviso，銷售團隊可以設定目標、統一預測、指導交易並採取正確的路線以取得成功。在虛擬銷售時代，銷售團隊應該有一個能夠幫助他們成功遠距工作的平台。 Aviso 平台由先進的 Auto-ML、NLP 和深度時間序列資料庫提供支援，結合了人類和人工智慧的最佳優勢來指導銷售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易獲勝率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款由人工智慧驅動的數位銷售室軟體，可協助銷售團隊創建超個人化的銷售室，從而吸引買家並增加達成交易的機會。透過 Dealintent，您可以使用人工智慧來揭示買家個性、識別管道中的高意圖交易並增加與買家的互動。如果您是 B2B 銷售團隊的一員，您可以使用 Dealintent 來： 豐富交易：使用人工智慧發現有關買家的專業和個性見解。 Dealintent 無需搜尋 LinkedIn 或網路等多個平台，並可在幾秒鐘內為您提供相關的買家聯絡資訊和公司見解。創建數位銷售宣傳：Dealintent 使用品牌和個人化的互動式數位銷售室宣傳取代以電子郵件附件形式發送的銷售宣傳。作為數位銷售室共享的銷售推廣使銷售團隊能夠與買家共享共同的銷售行動計劃，追蹤買家活動和分享，並透過聊天、電話和會議與買家保持持續聯繫，以實現更好的轉換。提高預測準確性：Dealintent 幫助銷售團隊根據買家活動、提案份額、銷售共同行動計劃的完成情況等來識別買家意圖。這樣可以根據買家活動和參與程度進行更強勁的銷售預測。
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser 是一個銷售智慧平台，可使用人工智慧自動進行潛在客戶研究和優先排序。 Oppwiser 平台持續監控網路上數十億的買家訊號，自動發現待購買帳戶，並協助在正確的時間聯繫正確的決策者。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準備，從而保護您的資料庫健康並縮短會面時間。 Regie.ai 可以被概念化為全天候工作的虛擬銷售開發代表 (SDR)，無需額外的人力資源或第三方外包。 該平台支援一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 參與、銷售培育、入站潛在客戶回應、呼入呼出、客戶擴展等。 此外，該工具透過與核心 RevTech 系統整合來協助自動預訂銷售團隊會議，從而簡化您的營收營運策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
truebase.io
truebase.io
一個 B2B 銷售智慧平台，使團隊能夠更快地尋找客戶並更聰明地進行聯繫。透過聚合網路上的訊號，我們的配對引擎可以根據您的最佳客戶發現高品質的潛在客戶。與其他平台不同，Truebase 識別參與更快完成交易的關鍵利害關係人。 Truebase 也透過發現團隊專業網絡中熱情介紹的機會來幫助完成交易。使用 NLP 和機器學習，Truebase 可以找到與您的類似受眾相似並顯示購買能力訊號的公司。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站）* 在幾秒鐘內編譯全面的一體化公司簡介* 銷售觸發器和即時警報直接發送到您的收件匣* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒體整合在 xiQinc.com 體驗 xiQ。
EverReady
everready.ai
銷售郵箱是金礦。公司沒有意識到銷售人員掌握的有關潛在客戶和現有客戶的資訊的數量和品質。 EverReady 是一種自主智慧解決方案，可在 CRM 中自動檢索公司未利用的銷售代表郵件信箱、議程和電話中休眠的所有業務相關資料。為您的銷售和行銷營運取得高素質的聯絡人，確保您的業務知識安全
Attention
attention.tech
Attention是一個專門的人工智慧（AI）平台，旨在提高銷售部門的績效。該工具旨在增強您的 CRM 和銷售團隊的能力，提供一系列用於分析、培訓和提高效率的工具。 Attention 收集並分析客戶對話數據，以提供寶貴的見解，促進更了解銷售績效和客戶偏好。 它提供銷售培訓工具來簡化銷售代表績效的分析和改進。 Attention 還可以自動執行收入團隊的 CRM 任務，減少管理任務並協助銷售主管縮短銷售週期。 獨特的功能可協助銷售代表自動填寫 CRM，從而大幅節省手動輸入的時間。它展示了高度直觀的合規功能，確保所有活動都遵守當地法規。 此外，該工具還可以透過全面分析銷售代表的活動來改善銷售預測。此外，注意力透過理解對話上下文來幫助自動化後續電子郵件。 除了這些功能之外，注意力還允許用戶設定自訂觸發器，使人工智慧能夠監控每個呼叫的更重要方面，從而實現有效的決策。 識別贏得或失去交易的原因、對客戶流失原因進行排名、提供有關高績效銷售代表的見解以及了解潛在客戶的常見反對意見等關鍵功能，使其成為面向銷售的組織的強大平台。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
Staircase AI
staircase.ai
樓梯AI正在開創客戶關係智能。它的平台利用AI分析數百萬個客戶互動，並將其變成可行的人類見解，而肉眼無法發現這些見解。公司依靠樓梯AI來減少噪音並改善其NRR。樓梯AI揭示了深厚的人類信號，並揭示了客戶健康，情感，旅程活動，風險和機會。它的尖端技術分析了所有客戶互動，包括電子郵件，聊天，休閒活動，視頻通話等。然後，它將人類信號連接起來，以產生基於關係的見解，例如利益相關者的變化，正面或負面情緒趨勢，有問題的話題等。與現有的產品分析相結合，其人類分析提供了缺失的元素，以完全了解客戶在大規模上成長並抗擊流失。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 將轉換率提高 10 倍並大規模個人化訊息。用於 LinkedIn 外展的最安全的基於雲端的自動化工具。
LinkedCamp
linkedcamp.com
選擇最可靠的 LinkedIn 自動化工具（例如 LinkedCamp），讓勘探變得輕鬆。立即享有 14 天免費試用。註冊並增加您的銷售。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CRM 功能。 該工具提供豐富銷售線索、尋找工作變動以及根據關鍵字和其他標準對銷售線索進行評分等功能。 。 憑藉其多功能性和一系列功能，Clay 使用戶能夠優化他們的外撥活動並簡化他們的潛在客戶生成流程。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的人力團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
EngageTech
engagetech.io
透過我們獨特的銷售智慧平台和世界一流的 SDR 服務，我們使客戶能夠推動更合格、可預測的管道。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和銷售團隊能夠識別有興趣的客戶和準備進行對話的 B2B 技術買家。動態、可搜尋的資料庫，包含最新、合規的B2B 公司資訊和準確的技術買家聯繫方式（職務、直撥電話號碼、電子郵件等），根據市場帳戶和技術買家的可能性對他們進行智能排名敞開心扉進行對話。 EngageTech 減少了 SDR 研究時間並優化了出站探礦活動，它與領先的銷售參與和 CRM 平台集成，並可透過該平台直接撥入潛在客戶。我們的資料庫由每週超過50,000 個對世界各地技術買家的出站電話推動，這使我們能夠提供獨特的情報，確保SDR 專注於在正確的時間尋找正確的客戶和買家，並具備積極對話所需的見解。不要只相信我們的話；閱讀我們的 50 多則評論，看看我們的客戶怎麼說。如果您想了解有關我們外包 SDR 服務的更多信息，請訪問我們的網站。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Zopto
zopto.com
全通路銷售拓展，自動駕駛成長 我們使用 LinkedIn 和電子郵件上的多點觸控智慧工作流程，幫助成千上萬的客戶簡化勘探工作，並以可擴展和可預測的方式發展業務。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些情報包括來自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒體平台的訊息，以及播客、採訪和文章。該工具與 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台無縫集成，使銷售團隊能夠存取和利用其現有數據和工作流程。 Humanlinker 面向希望優化其勘探和銷售流程的銷售團隊。 它提供了強大的個人化金鑰，可以利用各種來源的信息，幫助銷售專業人員預訂更多會議並縮短銷售週期。 該工具還透過提供人工智慧產生的建議和推薦來協助會議準備，使銷售代表在每次會議中產生更大的影響。總體而言，Humanlinker 使銷售團隊能夠在所有管道中個性化他們的互動，從而改善銷售成果並提高生產力。
Gong.io
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看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市場產品中排名第一 最佳銷售產品 小型企業產品 增長最快的產品 欲了解更多信息，請訪問 www.gong.io。
Mediafly
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B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist 是一款一體化工具，可讓各種規模的企業自動發送電子郵件並大幅提高銷售額。 - 透過網路上不同的來源匯入和尋找專業電子郵件，例如社交網路或專業目錄。 - 透過人工智慧的自動跟進和自動回應處理來規劃電子郵件外展活動 - 最後，讓我們的演算法幫助您更好地選擇最容易接受您的報價的潛在客戶。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一個潛在客戶轉換平台，可透過人工智慧驅動和人力的即時對話將您的新潛在客戶轉化為銷售機會。數十億美元花在潛在客戶上，但只有 27% 得到實際回應，Verse.ai 已成為每個企業最緊迫問題的事實上的技術解決方案：潛在客戶回應和跟進。僅由於 Verse.io 多方面潛在客戶回應的即時性，潛在客戶轉換的可能性就增加了 21 倍。透過將創新技術與行業專業知識相結合，Verse.ai 開發了完整的公式來減少篩選低於標準的線上潛在客戶所花費的時間，從而使銷售代表能夠最大程度地關注重要的潛在客戶，並將其轉換率提高至300%。該平台以訂閱方式提供。 Verse.ai 平台適用於所有潛在客戶類型、來源和 CRM，一旦收到潛在客戶就會自動匯集。與靜態潛在客戶參與解決方案不同，Verse.io 使用自動化、人性化和經過驗證的腳本的完美組合，可以立即聯繫每個潛在客戶並對其進行徹底審查。此外，Verse.io 為銷售團隊提供了對潛在客戶參與流程的完全控制：客製化偏好、即時對話存取以及將所有參與資料傳遞回 CRM 的能力。一旦潛在客戶被認為合格，它們就會傳回給銷售代表。這種交接可以透過即時轉移或直接在銷售代表的日曆上預訂的約會來完成。 Verse.io 可作為您團隊的延伸 - 無論是精神上還是名義上。因此，為公司和潛在客戶創造了無縫體驗。
Autobound
autobound.ai
每天發送 320B 封電子郵件，每個買家的收件匣都被淹沒。極度個人化和相關性不再是一種選擇，而是一種必需。 Autobound 會根據新聞、競爭對手趨勢、播客、社交媒體、財務報告、分享經驗、愛好等立即產生超個人化電子郵件。我們的人工智慧助理會自動完成 30 分鐘以上的研究和寫作過程，使您的回覆率提高 2-3 倍。當您首次註冊時，Autobound 的人工智慧會讀取您公司的公開訊息，為您的帳戶建立起始訊息。然後，新用戶可以建立自己的寫作風格、關閉/打開見解等等。透過與 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我們致力於讓您的生活更輕鬆。免費用戶每天可以為 5 個潛在客戶撰寫內容，專業用戶獲得無限的內容積分。 Autobound 還提供大量內容服務，使賣家和行銷人員能夠透過 CSV 上傳一次性為數千個潛在客戶編寫超個人化內容。任何人都可以在 30 秒內免費開始產生超個人化內容！立即造訪 www.autobound.ai/sign-up-free 進行註冊。
Structurely
structurely.com
Structurely 認為，未來的工作是人工智慧與人類之間的協作。它透過自動化苦差事並產生更有效的結果來發揮最大潛力。我們的人工智慧 (AI) 可以縮短您的銷售週期，並幫助您和您的銷售代表達成更多交易。超過 5,000 個行銷和銷售團隊使用 Structurely 來建立管道並加速收入成長。 Structurely 為許多行業提供 AI 潛在客戶資格認定和培育服務，包括： 房地產 SaaS 汽車 自 Structurely 於 2016 年成立以來，我們的專家已成功幫助來自不同行業的許多企業實現其潛在客戶關閉目標。請致電我們，詳細了解我們如何協助您推動業務取得成功！我們的位置：2712 Stange Rd。艾姆斯，IA 50010 我們的電話號碼：(810) 498-2498
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智慧電子郵件教練 它結合了您輕鬆編寫並獲得回复的銷售電子郵件所需的一切。 在您的電子郵件上獲得即時人工智慧驅動的指導，無需離開收件匣即可研究您的潛在客戶，確認他們的電子郵件有效，檢查您的電子郵件是否會進入垃圾郵件，查看其在行動設備上的外觀等等。 來自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 來提高開啟率和雙重回覆率。 如果您得到回复，您就更有可能預訂會議並達成交易。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
Crono
crono.one
Crono 是一個改變遊戲規則的銷售參與平台，它結合了人工智慧技術、多通路外展功能和簡化的通路管理，以增強銷售團隊的能力。透過利用數據和人工智慧演算法，Crono 協助識別最有前景的前景和最有效的溝通管道，最大限度地提高轉換率並推動收入成長。憑藉其用戶友好的介面和自動化功能，Crono 使銷售專業人員能夠專注於銷售，同時還提供寶貴的見解來優化其銷售流程。 Crono 是希望加速成功並取得卓越成果的銷售團隊的終極解決方案。使用 Crono 改變您的銷售遊戲！
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一個銷售參與平台，透過使用電子郵件、電話、LinkedIn、簡訊等多種管道來自動化銷售推廣。我們的數據驅動統一平台有助於簡化日常工作，讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情 - 完成交易。 - 多頻道外展（電子郵件、電話、LinkedIn、WhatsApp、簡訊、語音郵件） - 智慧型觸發器可自動化並節省時間- 易於使用的介面- 透過電話、聊天和電子郵件提供免費的24x7 支援- 成功的免費入職支援- 整合Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter 是一款用於銷售自動化、潛在客戶開發和入職培訓的網路和行動應用程式。該工具有助於節省時間並提高向銷售經理、行銷人員、人力資源人員以及在工作中積極使用簡報作為工具的每個人進行簡報的效率。 ROI4Presenter 解決了演示者和聽眾之間協調演示時間的問題，因為後者可以隨時自行觀看演示，而不會失去個人交流的可能性，這要歸功於內置的聊天和呼叫功能演示者通過語音或視頻進行即時交流。 ROI4Presenter 為潛在客戶開發開闢了新管道，因為簡報可以透過連結永久提供或嵌入到網站的任何網頁上，同時設定聽眾聯絡資訊的集合並在他們開始觀看時接收通知。 ROI4Presenter 可以節省聽眾的時間，並增加簡報者聽到的機會，這要歸功於特殊的「推廣」模式，讓您在幾分鐘內即可熟悉簡報的主要內容。 ROI4Presenter 透過獲取聽眾的回饋來幫助演示變得更好。使用 ROI4Presenter，您可以將影片新增為投影片、將影片內容轉換為投影片、將音訊和常見問題解答新增至簡報中。靈活的存取和簡報控制設定可讓您根據自己的特定需求自訂簡報。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 透過可靠且可操作的數據為您的銷售和行銷團隊提供支持，從而為您的業務提供動力。 Tilkee 提高了銷售和行銷團隊的效率，並為組織產生數據，以便更好地與潛在客戶和客戶互動。 Tilkee 平台使用創新的追蹤工具、人工智慧驅動的參與分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在內的 30 多種工具集成，提高了銷售管理效率並幫助提高賣家生產力。無論您使用Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 或許多其他CRM 工具之一，Tilkee 先進的基於雲端的解決方案都可以使用增強智慧分析潛在客戶的興趣，並允許您的銷售團隊在正確的時間聯繫正確的潛在客戶。 Tilkee 分析潛在客戶的閱讀行為，幫助您即時判斷他們簽署交易的意願。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競爭功能是自己的應用程式內人工智慧聊天機器人 AlohaBot，它不需要第三方應用程式集成，使其更流暢、更快，並且是市場上最先進的。 與傳奇的Sequence+ 相結合，Aloware 使企業能夠實現工作流程自動化並觸發短信/彩信、電話和電子郵件活動等操作，為中小型企業提供了一款一體化通信工具，以在其行業中獲得最領先的優勢。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消化機會。篩選多份報告並進行艱難對話以確定問題領域的日子已經一去不復返了。實施時間不到 15 分鐘，對最終用戶沒有影響。衡量員工生產力的原因有很多，但真正有效且易於實施和使用的工具卻很少。