人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

Regie.ai

regie.ai

Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準...