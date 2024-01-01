人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

Troops

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Troops 是一款為您服務的軟體，在設計時就以人為本。它是一個收入通訊平台，是您的行銷團隊的中樞神經系統，可以在正確的時間向正確的人員提供正確的資訊。團隊永遠不會錯過任何收入訊號，使他們能夠快速採取行動、分享情報並做出更好的決策。有了軍隊，人類就會變得消息靈通、有目的性和有效率。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌透過 Troops 提高預測準確性、組織透明度和獲勝率！友善：Troops 在人們喜歡且使用起來舒適的訊息應用程式（Slack、Teams、SMS）中提供人們所需的收入訊號。它是（真正的）無代碼：部隊實現了解決方案...