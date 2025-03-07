Reclaim

reclaim.ai

繁忙團隊的AI驅動計劃應用程序為您的任務，習慣，會議和休息時間找到了最佳時間。 通過自適應，實時的安排，最多可重新恢復工作週的40％，同時，隨著您的一周填補，使日曆具有靈活的預測智能，以動態捍衛優先級- 因此，您始終有時間進行專注的工作，同時保持開放態度與您的團隊在一起。 您可以準確地告訴您，您希望您的優先級如何安排好，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃更改時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的時間表。 Reclaim.ai是一個由AI驅動的調度應用程序，可以自動找到日曆中的最佳時間，以進行會議，任務，習慣和休息時間，以恢復工作週的40％。您設定優先級，並自動重新設計您的日程安排最重要的是（就像一位出色的助手一樣！） 頂級回收功能： *任務：日曆中的自動安排待辦事項 *習慣：限制例程的靈活時間 *智能會議：在所有與會者的最佳時間內自動安排 *調度鏈接：分享您的可用性 *日曆同步：同步所有日曆 *緩衝區時間：自動安排休息時間和旅行時間 *顏色編碼：自動顏色代碼您的日曆 *沒有會議的日子：保護生產時間 *時間跟踪：分析您在哪裡度過的時間 *任務集成：對於Asana，Todoist，Jira，Clickup，Linear和Google任務 *鬆弛集成：將您的鬆弛狀態同步到日曆