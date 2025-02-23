AI會議助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

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人工智慧會議助理透過自動化各種會議相關任務來提高會議的效率和生產力。這些工具利用人工智慧 (AI) 和自然語言處理 (NLP) 技術，處理會議轉錄、追蹤對話和發言者、概述行動項目以及創建會議摘要等任務。此外，有些人工智慧會議助理會進行情緒分析，根據語音模式評估參與者的情緒狀態，以深入了解會議的情緒基調。組織中的任何人都可以利用這些工具來簡化會議任務，並與無法參加會議的人員有效地分享知識和關鍵要點。 與傳統會議管理軟體不同，AI會議助理旨在主動參與會議。他們透過轉錄、對話追蹤和會議相關任務的自動化提供即時支援。相較之下，會議管理工具主要用於規劃、組織和管理會議，重點是日程安排、議程建立和會後文件記錄。雖然某些產品可能包含兩種類型解決方案的元素，但人工智慧會議助理因其積極參與和即時功能而脫穎而出。
提議新的應用程式
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator 是一款由人工智慧驅動的工具，可讓用戶使用 Twitter 的 xAI 中的 Grok AI 模型根據文字提示建立圖像。 使用者輸入描述所需圖像的文字提示，Grok AI 模型根據這些提示產生相應的圖像。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
借助 20,000 個成功團隊背後的排名第一的產品助理，縮短創收時間。 將未利用的資料（例如通話錄音）轉化為最有價值的交付成果。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷團隊的會議協調者，透過人工智慧輔助的回顧、每日站立會議和規劃撲克評估會議來提供效率、協作和速度。它透過非同步或同步會話適用於遠端或混合團隊。所有提供的服務都與協作和追蹤工具無縫集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 為協作團隊提供客戶會議優化專為具有戰略性、協作性收入動議的團隊而構建，銷售代表可以透過 Meetingflow 做好更充分的準備、更積極地參與並更快地跟進。
Konch.ai
konch.ai
Konch 是一款使用先進的 AI 模型將音訊或視訊檔案準確轉換為文字的工具。我們提供 50 種語言的 AI 轉錄、時間編碼編輯、YouTube 影片轉錄和生成式 AI 等功能。 KonchMate 對於轉錄線上會議特別有用。它可以用 50 種語言記錄、轉錄和儲存您的會議記錄。您不需要在會議期間做筆記。您可以從工作區輕鬆存取和共享會議音訊/視訊和文字記錄。我們最受歡迎的產品之一是「Precision」。我們經過認證的人工轉錄員可將您轉錄的準確性提高高達 100%，讓您放鬆身心，而我們經驗豐富的團隊會負責您的轉錄。 Konch 是滿足您所有轉錄需求的完美解決方案。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改變您的會議體驗—這是一款由人工智慧驅動的終極工具，可提高工作效率和協作能力。告別記筆記的麻煩，擁抱高效會議的新時代。 Scribbl 可以輕鬆捕捉、轉錄和記錄您的會議，確保您不會錯過任何一個節拍。 我們先進的人工智慧將每次會議分解為易於理解的主題和行動項目，從而簡化了審核流程。透過 Scribbl 的 Chrome 擴充程序，即時標記關鍵時刻，在即時討論和會後分析之間建立無縫橋樑。 分享見解從未如此簡單。無論是與您的團隊還是外部利害關係人，Scribbl 直覺的共享功能都可以讓您快速有效地傳播訊息。
Spinach
spinach.ai
菠菜AI由Y Combinator，Zoom和Atlassian的支持，是AI會議助理，可幫助您舉辦會議，總結對話並自動化會議後任務。菠菜與您現有工具集成在一起，並支持100種語言。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確——我們的目標是徹底改變團隊在虛擬會議中互動和協作的方式，培養平等和高效的文化。透過促進清晰的溝通、徹底的記錄保存和更公平的參與，Equal Time 使團隊能夠在現代數位工作空間中蓬勃發展。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具還與各種流行的工作場所工具集成，使用戶能夠輕鬆地將摘要和操作項目複製/貼上到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任務管理程式中。 客戶回饋強調了該工具的效率、易用性及其在會議期間提高工作效率和整體對話參與度的能力。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些有價值的數據，銷售領導者就可以做出數據驅動的決策、優化銷售流程並確定需要改進的領域。各種規模的企業都依賴我們來實現銷售數位化、提高生產力並增加收入。我們客戶的主要成果： 手動任務節省了25% 的時間(Pipedrive) ↑ 轉換率提高了2 倍(Clark) 每個賣家的收入提高了30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了3 倍(Eigensonne)欲了解更多信息，請訪問demodesk.com 。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Sembly
sembly.ai
Sembly SaaS 解決方案使經理和團隊能夠記錄、轉錄並產生帶有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。 Sembly 在網路、iOS 和 Android 行動應用程式上提供英文和 42 多種語言版本。最聰明的人工智慧會議助手，可協助輕鬆查看和分享會議要點、會議記錄和轉錄。將您的會議變成可搜尋的文本，突出顯示關鍵討論時刻，創建筆記和摘要。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在優化客戶對話，是一款人工智慧會議助手，旨在幫助收入團隊從互動中獲取關鍵洞察，並在各種商業能力中表現更好。 該工具使用人工智慧系統來記錄、轉錄並提供客戶會議期間討論的要點的精確提煉，確保不遺漏任何關鍵細節。 該工具對各種專業人士都有好處，包括銷售、行銷、業務開發、專案經理以及產品和使用者體驗設計師，因為它在市場研究、追蹤投資組合筆記、捕捉客戶需求和活動等不同領域提供幫助。 它可以自動產生會議摘要和後續電子郵件，並使使用者能夠一鍵將客戶需求、行動項目和會議摘要保存在 CRM 中。 使用者還可以從單一或一組會議中提取相關見解。透過包含語言首選項，Laxis 支援多語言交互，確保會議的準確即時轉錄和多語言交互的詳細記錄保存。 它還允許用戶只需單擊即可重新調整音訊內容的用途，例如播客、網路研討會和會議。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetGeek 透過自動化功能提高工作效率，自動將錄音和精彩片段與使用者係統同步。自訂品牌選項使用戶能夠使會議體驗與其品牌形象產生共鳴。 MeetGeek 的實用性涵蓋從銷售團隊到人力資源的一系列角色，並且還適合不同類型的專業通話，包括客戶通話和訪談。
Notta
notta.ai
Notta 是一款領先的 AI 轉錄工具和會議記錄工具，可協助將任何語音對話快速轉錄和總結為可操作的文本，支援 58 種語言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了轉錄視訊/音訊檔案、現場演講之外，Notta 還與 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等領先的視訊會議平台集成，以產生自動會議記錄。它還允許用戶查看、搜尋、編輯、匯出記錄並與團隊成員共享記錄，以實現無縫協作。 Notta 讓您能夠最大限度地發揮每次對話的價值。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
Reclaim
reclaim.ai
繁忙團隊的AI驅動計劃應用程序為您的任務，習慣，會議和休息時間找到了最佳時間。 通過自適應，實時的安排，最多可重新恢復工作週的40％，同時，隨著您的一周填補，使日曆具有靈活的預測智能，以動態捍衛優先級- 因此，您始終有時間進行專注的工作，同時保持開放態度與您的團隊在一起。 您可以準確地告訴您，您希望您的優先級如何安排好，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃更改時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的時間表。 Reclaim.ai是一個由AI驅動的調度應用程序，可以自動找到日曆中的最佳時間，以進行會議，任務，習慣和休息時間，以恢復工作週的40％。您設定優先級，並自動重新設計您的日程安排最重要的是（就像一位出色的助手一樣！） 頂級回收功能： *任務：日曆中的自動安排待辦事項 *習慣：限制例程的靈活時間 *智能會議：在所有與會者的最佳時間內自動安排 *調度鏈接：分享您的可用性 *日曆同步：同步所有日曆 *緩衝區時間：自動安排休息時間和旅行時間 *顏色編碼：自動顏色代碼您的日曆 *沒有會議的日子：保護生產時間 *時間跟踪：分析您在哪裡度過的時間 *任務集成：對於Asana，Todoist，Jira，Clickup，Linear和Google任務 *鬆弛集成：將您的鬆弛狀態同步到日曆
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智慧型應用程序，旨在提高線上會議和通話的效率和清晰度。主要是利用人工智慧進行降噪，有效消除線上互動過程中的背景噪音、語音和迴聲。 此功能可確保在各種環境下（從個人對話到團隊會議和呼叫中心）進行清晰、高品質的溝通。除了噪音消除之外，Krisp 還提供即時會議轉錄，這提高了可訪問性並有助於維護記錄。 此外，它還具備產生簡潔會議筆記和摘要的能力，有效充當AI會議助理。另一個值得注意的功能是 Krisp 的會議錄製功能，它可以自動錄製所有通訊應用程式中的虛擬會議。 Krisp專門針對呼叫中心環境提供了AI口音本地化功能，可以即時轉換座席的口音以匹配客戶的母語口音，從而實現更清晰的溝通。 它還可以安全地即時轉錄代理商和客戶的對話。使用為開發人員提供的 SDK，可以將應用程式的服務整合到各種產品中。 作為一款多功能人工智慧工具，Krisp 滿足了廣泛的使用者需求，包括個人、自由工作者、混合工作團隊、銷售團隊、專業服務和呼叫中心。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一適用於遠端和混合團隊的一體式人工智慧會議轉錄和管理軟體。透過人工智慧、行為驅動功能和無縫集成，減少會議和一對一會議的效率，提高效率。 Fellow 透過整合、瀏覽器擴充功能和桌面應用程式無縫融入您團隊現有的日常流程，因此您在會議之前、期間和之後所需的一切都可以在您需要時隨時隨地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思維的公司相信 Fellow 能夠徹底改變他們的會議方式，從而節省團隊的時間和金錢。