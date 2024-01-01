AI會議助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 根息

Reclaim

reclaim.ai

這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...