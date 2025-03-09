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AI 影像產生器是利用生成式 AI（人工智慧）創建高品質影像的軟體應用程式或平台。這些演算法旨在模仿類人的創造力和藝術風格，從而能夠根據使用者定義的輸入或標準生成具有視覺吸引力的多樣化圖像。 AI圖像生成技術可讓使用者產生類似於現實世界物件、場景或藝術概念的圖像。這些人工智慧驅動的系統已成為藝術家、設計師、內容創作者和其他需要為其專案存取大量視覺資產的專業人士的寶貴工具。 人工智慧圖像生成器的主要功能之一是其文字到圖像的功能。使用者可以提供描述性文字提示或關鍵字，軟體會聰明地解釋它們並將其轉換為視覺吸引力的圖像。無論是對風景、人物外觀還是特定物體的生動描述，人工智慧圖像生成器都會使用其先進的演算法來產生與所提供的文字輸入緊密匹配的圖像。 除了文字到圖像的功能之外，人工智慧圖像生成器還為用戶提供了多種自訂選項。使用者可以指定各種圖像屬性，例如樣式、配色方案、構圖或特定物件細節，以實現所需的視覺輸出。該軟體利用複雜的深度學習模型來確保產生的影像具有真實的細節、準確的渲染和整體連貫的構圖。 與主要依賴手動操作或濾鏡的傳統影像編輯軟體（例如照片編輯軟體）不同，人工智慧影像產生器採用機器學習技術來分析模式，從大量資料集中學習，並產生具有令人印象深刻的細節和藝術風格的圖像。這些生成器不僅限於預先存在的圖像資源，還能夠根據使用者定義的參數或文字輸入產生全新的視覺效果。 此外，人工智慧影像產生器與合成媒體軟體有相似之處，因為它們都專注於視覺內容的生成。 要獲得人工智慧圖像生成器類別的資格，產品必須： * 利用先進的人工智慧演算法，使用文字提示產生模仿人類創造力和藝術風格的高品質圖像。 * 提供靈活的客製化選項，可讓使用者控制生成影像的各個方面，例如風格、構圖、調色板或特定物件屬性。 * 使用戶能夠與人工智慧圖像生成過程進行交互，提供透過反饋機製或互動介面迭代、細化或微調輸出的方法。
提議新的應用程式
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai 是一個由人工智慧驅動的平台，可以在幾秒鐘內產生圖像和文字。無論是社群媒體貼文、行銷活動、撰寫電子郵件或為專案創建視覺效果，Instantgen 都能提供快速且方便的解決方案來產生高品質的創意輸出，滿足各種需求和目的。
FluxAI.art
fluxai.art
FluxAI.art 是一款將文本轉換為高質量圖像及視頻的應用，包含多種生成工具，適用於廣告及藝術創作。
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI 是一個全方位的 AI 視頻生成器，提供文本轉視頻、強大的視頻編輯功能及視頻托管服務。
Idyllic
idyllic.app
Idyllic是一個生成AI平台，將文本描述轉為高品質圖像，適用於創建藝術作品和視覺內容。
Shakker AI
shakker.ai
當您使用Shakker時，AI圖像的生成不必笨拙。無論您是要創建圖像，更改樣式，組合組件還是對任何零件進行繪製，Shakker都會通過迅速的建議和精確的設計使其比以往任何時候都變得更加光滑。
Sticker AI
stickerai.net
貼紙AI是一款應用，能通過簡單描述快速生成高質量的自定義貼紙，適合個人及專業用途。
Invoke
invoke.com
Invoke 是一個功能強大、安全且易於部署的生成式 AI 平台，可供專業工作室創建視覺媒體。根據您的智慧財產權訓練模型，控制生產過程的各個方面，並永久保持對資料的完全所有權。
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI海報生成器是一款利用人工智慧創建海報的應用，支持簡單描述生成可編輯的設計，適用於各類型海報。
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
通量圖像生成器是一款將文本提示轉換成高質量圖像的應用，支持多種樣式和圖像編輯功能，適合創意和商業需求。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Flux AI圖像生成器是一個從文本生成高質量圖像的工具，支持多種模型和廣泛的圖像風格，適用於個人和商業用途。
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI動漫發生器是一款基於人工智慧技術的工具，用於生成獨特的動漫角色和插圖，使用者可通過文本提示創建多樣的動漫藝術作品。
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy 是一項由人工智慧驅動的影像生成服務。使用簡單的描述以及粗略的草圖或初始圖像，Arthemy 可以產生大量潛在的最終設計或靈感，幫助您克服創意障礙並為個人藝術家或團隊探索新的解決方案。
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband 正在打造一位人工智慧藝術家，可以為您想像和編輯美麗的圖像。
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons 是一款 AI 應用程式圖標生成器，能快速根據用戶描述創造獨特的無版權圖標，並提供預製圖標以供選擇。
WindyBot
windybot.com
WindyBot 是一套由人工智慧驅動的服務。我們的第一項服務允許 Slack 使用者透過 Slack 工作區使用 GPT-3。在您的 Slack 工作區中，WindyBot 充當智慧 AI 助手，回答問題、解決問題並提高您的工作效率。
Tolio.se
tolio.se
TOLIO 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化所有寫作。立即探索內容創作的未來。 Tolio 重新定義了您創建內容的方式。透過我們的人工智慧平台，您可以創建從引人入勝的行銷文案到深入文章的一切。快速、簡單、有效。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
Plask
plask.ai
Plask Motion 是一款由人工智慧驅動的動作捕捉和動畫工具。它利用人工智慧技術，將影片轉換為令人驚嘆的動畫，為3D創作和工作流程提供實用的解決方案。 該工具專為滿足遊戲原型開發的需求而設計，使動畫創作變得簡單且有效率。 Plask Motion 具有用戶友好性的社群教程，透過提供如何最好地利用其功能的逐步指導來簡化採用和學習過程。 此外，它還使用戶能夠靈活地將完成的動畫匯入到他們喜歡的工具中。 Plask Motion 服務於更廣泛的創意產業，包括遊戲、電影和虛擬現實，事實證明它可以簡化動作捕捉並創建無縫且高效的動畫創作。 使用者可以在平台上方便找到常見問題的解答。憑藉活躍的用戶社區，它已被許多創作者用來支持創意項目。
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder是一個AI驅動的工具，允許用戶快速查找和創建圖像，支援高級搜索和即時UGC生成。
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
Kua.ai
kua.ai
快點愛，您電商創新領域的先鋒夥伴。 Kua.ai 成立於 2022 年，是一家充滿活力的 SaaS 企業，由一群經驗豐富的分析師和聰明的工程師精心打造。 在快點愛，我們不只是一家公司，我們還是一支思想交響樂，致力於透過產生人工智慧的力量徹底改變電子商務格局。 協作已銘刻在我們的 DNA 中。我們與亞馬遜網路服務、Google和微軟等領先的人工智慧先驅者建立了緊密的聯盟。這些合作夥伴關係使我們能夠保持技術進步的先鋒地位，為電子商務賣家提供體現創新巔峰的無與倫比的工具。
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI提示是一款簡單易用的Midjourney v5藝術提示生成器，適用於網頁、Android及iOS，幫助用戶輕鬆創作獨特藝術作品。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen是一款AI圖像生成工具，通過文本提示創建獨特圖像，適合各類創意應用。
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI 是一個利用 AI 技術幫助用戶生成和完善藝術品的數字圖紙應用，適合各種繪圖風格與技術。
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
瞬間使用您的音頻內容創建令人驚嘆的視頻！ 將您的播客，音樂和敘述轉變為帶有Soundmadeseen的迷人視頻 - 您的快捷方式到令人驚嘆的視覺效果！ 輕鬆轉錄和分析您的音頻內容。獲取有關最佳報價的建議，以製作視頻或作為社交媒體帖子分享。 從頭開始製作設計，或從一系列模板中進行選擇。使用我們的自定義編輯器添加文本，圖像，形狀，進度條，音頻可視化器和字幕。 通過使用我們內置的AI Image Generator釋放您的創造力。如果您正在尋找靈感，請使用我們隨機選擇的提示之一！ SoundMadeseen為您提供了使用音頻內容創建簡短表單視頻所需的所有工具。非常適合社交媒體！
PicStock.ai
picstock.ai
Picstock是一個專門研究AI生成圖像的股票照相平台。它為AI創建者提供了一個分享其作品並與需要獨特，高質量視覺效果的用戶建立聯繫的空間。 它的平台旨在公平透明，藝術家從高級銷售中賺取了90％的收入。它致力於建立一個多樣化和精心策劃的圖像庫，並且它一直在努力根據其用戶和藝術家的反饋來改善其平台和服務。 通過專注於AI生成的內容並優先考慮公平和質量，它旨在為股票攝影市場中的藝術家和用戶創造更好的體驗。
StockCake
stockcake.com
StockCake 是一個提供人工智慧產生照片的網站。所有照片均屬於公共領域，這意味著您可以將它們自由用於個人或商業目的，而無需徵求許可或給予認可。
Gagen
gagen.ai
Gagen 是一款功能強大且極其用戶友好的 AI 藝術生成器，它融合了最先進的繪畫模型、大型語言模型和眾多專業工作流程。在Gagen中，您不需要學習專門的提示、部署和配置複雜的專業工作流程或偵錯參數。您可以完全避免這些令人沮喪且浪費時間的過程。只需以您最舒適的方式和首選語言與人工智慧進行交流即可。人工智慧將了解您的需求並創造出令人驚嘆的藝術品。如果你需要調整，你可以與AI聊天，AI會自動選擇最好的工具和技術來編輯你的圖像，直到你完全滿意為止。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
透過 EVE AI 將人工智慧夢想變成現實。探索由區塊鏈驅動的陪伴、創意套件和 NFT。 透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。 EVEAI 從客戶互動中學習，透過深度學習演算法不斷提高其效能。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 擁有使用 FLUX 等多個引擎進行影像生成的 AI 工具。瀏覽 100K 提示的廣泛集合，為您的下一個 AI 創作獲取靈感和想法。 2moons 是一個人工智慧驅動的平台，旨在創建和發現獨特的圖像提示。它使用戶能夠探索各種藝術風格，例如復古、皮克斯風格的設計、普普藝術、遊戲視覺效果等。該網站將內容分為插圖、攝影、抽象、自然和幻想等類別，根據用戶的創意需求為用戶提供一系列選擇。 2moons 定期突出顯示選定的提示，為用戶提供一系列精選的人工智慧生成的藝術作品，以激發創造力。這些提示可以作為各種項目的靈感，讓使用者探索不同的風格和藝術可能性。此外，該工具還提供搜尋功能，使用戶能夠輕鬆找到適合其特定需求的圖像創意，使其成為任何想要創建或增強視覺內容的人的多功能資源。 2moons 迎合數位藝術家、設計師、攝影師以及任何對人工智慧生成藝術感興趣的人的需求，讓他們能夠以最少的努力製作出專業品質的圖像。透過輕鬆獲得各種風格和靈感，這是一個創意空間，用戶可以在這裡進行實驗並快速將他們的藝術願景變為現實。該平台用戶友好，提供免費和付費訪問選項。
PicTrix.ai
pictrix.ai
PicTrix.ai是一款AI驅動的圖像創建工具，提供多種樣式和自定義選項，支援SVG著色和各種大小，提供每日免費生成圖像服務。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz是一個創新的聊天機器人平台，提供與超過2000萬個獨特角色的對話，專注於個性化和沉浸式體驗。
FaceMeX
facemex.ai
Facemex是一款免費的AI工具包，提供面部交換、文字轉圖像和照片編輯等功能，簡化內容創建過程。
Runware
runware.ai
超快、成本最低的生成媒體。由客製化硬體提供支持，以綠色能源為燃料。輕鬆部署 AI 內容 - 無需基礎設施或 ML 專家。 透過將專有硬體與加速軟體和編排相結合，Runware 以極低的成本產生極快的影像。沒有影像品質下降，只是透過精心設計的 API 增強了穩定擴散功能，該 API 支援整個 SD 生態系統，包括 ControlNet、LoRA、IP 適配器、InstantID 等技術。 在模型選擇方面獲得完全的靈活性，其中包含超過 18 萬個開源 SD 模型，並且可以選擇引入任何您自己的私人訓練模型或微調。 Runware 得到了一些全球領先投資者的支持，包括：a16z Speedrun、Lunar Ventures、Zero Prime、Begin Capital 等。
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI 是一個尖端平台，它使用 AI 根據您的詳細描述產生客製化的庫存圖像。只需輸入您需要的內容，它的人工智慧就會將您的願景變為現實。
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI是一款AI工具，允許用戶在幾秒鐘內創建插圖，支持多種風格選擇及背景處理功能。
IconPea
iconpea.com
IconPea.com 是一個免費的線上人工智慧工具，旨在產生免費圖示。它使用先進的人工智慧技術來創建獨特且高品質的圖標，用於各種用途，包括網頁設計、應用程式圖標開發和圖形項目。
Aux Machina
auxmachina.com
對於宇宙中最簡單的人工智慧照片產生器，請嘗試 Aux Machina。無需任何提示。限時免費。
Picsman
picsman.ai
Picsman是一款AI照片編輯工具，提供背景刪除、對象擦除、批次編輯和增強功能，適合專業和個人用戶使用。
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus是一款AI驅動的照片編輯應用，提供自動增強功能、創意過濾器和視頻編輯工具，易於使用，支持社交分享。
PicLumen
piclumen.com
PicLumen是一個AI圖像生成平台，提供文本到圖像和圖像編輯功能，支持多種風格與語言，讓用戶無水印自由創作。
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Anything 是一款 AI 圖像生成應用，使用文本提示創建各種圖像，並提供自定義和修改現有圖像的功能。
Remix
remix.ai
混音AI是您想像力的社交網絡。 Remix是一個網絡應用，也是iOS和Android上的社交移動應用程序，是發現和創建最佳AI視頻和圖像內容的地方。分享您的Midjourneys，跑道，看看其他人在創造什麼。使用我們自己的協作AI引擎創建。參與有趣的主題標籤挑戰，主題和探索。該應用程序是從地面利用ML和AI的最佳體驗設計的。 與朋友或混音社區創建並共享AI圖像和視頻。免費使用沒有廣告的免費，或升級到Remix Pro以進行無限訪問和最終體驗。 *與AI *創建和混音 *創建並與朋友聯繫 *與世界分享
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba 處於生成人工智慧技術的前沿，致力於改變數位內容的創建和消費方式。 Qolaba 平台提供創新工具，為全球數位內容創作者、自由工作者、藝術家、攝影師、學生、行銷代理商和企業提供支援。 憑藉一系列高級功能，包括文字到圖像生成、文字轉語音功能以及 Claude Opus、Gemini Pro 和 Mistral Large 等複雜的語言模型，Qolaba 使用戶能夠更有效率地將他們的創意願景變為現實令人驚嘆的品質。 Qolaba 對品質、可訪問性和用戶友好設計的承諾使來自不同背景的創作者更容易獲得行業認可並增強他們的創作過程。
Mixart.ai
mixart.ai
MixArt.ai是一款AI圖像生成和編輯工具，使用戶能夠通過文本提示輕鬆創建和自定義圖像。
PixieMint
pixiemint.com
立即在幾秒鐘內創建令人驚嘆的視覺效果。利用精心策劃的生成AI工具，用於營銷，廣告，產品照片，概念藝術等。無需Photoshop技能。 PixieMint offers multiple selection of creative AI tools with the best AI photorealistic generation: 1. Text to Image 2. Image to Image 3. Replace Object 4. Erase Object 5. Replace Background 6. Remove Background 7. Type and Replace 8. Upscale Image 9. Generative Fill 10. Sketch Render 11. Sticker Maker 12. Face Swap 13. Reimagine 14. Audio Generation 15. Video Generation
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Try it on AI
tryitonai.com
Try it on AI 的使命是打造個人影像的未來。 我們於2022 年12 月推出了世界上第一個AI 攝影工作室，被《華爾街日報》譽為視覺AI 解決方案的領導者。令人驚嘆的肖像風格庫，我們的AI 工作室解決方案在世界風暴。 在 Try it on AI，我們相信每個人都應該得到能夠充分體現他們的可信度和專業知識的視覺表現。我們的解決方案迎合學生和專業人士的需求，他們希望透過令人驚嘆的視覺效果來提升自己的 LinkedIn 個人資料、行銷資料、雇主品牌、社群資料和網站，給客戶和顧客留下持久的印象。 已有 30 萬名個人和 1,000 多家公司使用 Try it on AI 來滿足他們的視覺需求，您今天也可以加入這場革命。
Real Fake Photos
realfakephotos.com
真正的假照片是一款基於AI的工具，通過上傳用戶照片生成高質量圖像，助力約會應用程序配置文件提升匹配率。
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI是一款基於人工智慧的網頁應用程式，使用者可透過文字、草圖和照片創作獨特的藝術作品。
Aihairstyles
aihairstyles.com
Aihairstyles是一款讓用戶透過AI技術嘗試不同髮型的應用，支持男女各種髮型的自定義和實時預覽。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics是一個使用人工智能將真人錄像轉變為3D動畫的工具，幫助獨立電影製作人創作高品質視覺效果。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai是一款AI影像生成器，能根據文本和圖片提示創建逼真的影像，適用於設計靈感和市場營銷。
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic是一款AI應用，能夠生成獨特的現實主義人像圖像，並支持自定義角色和數字化身的創建。
Geleza
geleza.app
Geleza是一款多功能應用，提供用戶友好的界面與強大工具，滿足個人和專業需求，幫助管理任務和實現目標。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp 是一款 AI 藝術生成器，使用戶能夠安全、公平地創建 AI 生成的藝術。該工具使創作者能夠控制他們的藝術如何使用，是否應該根據其內容來訓練人工智慧模型和資料集，是否可以按照他們的風格生成人工智慧圖像，以及當他們的風格被用作靈感時是否應該歸功於他們在 DreamUp 生成的圖像中。 該工具將所有圖像升級到最高解析度，並允許用戶使用相同的提示重新運行，或調整原始提示以獲得新的方向。 此外，DeviantArt DreamUp 還為平台上提交的所有圖像自動標記 #AIart 和 DreamUp 指示。這有助於用戶控制在瀏覽 DeviantArt 時看到的 AI 藝術數量。 所有圖像必須符合服務條款和禮儀政策。所有 DeviantArt 會員均可獲得 5 個免費入門提示。
PromeAI
promeai.com
PromeAI是一款AI工具，可以將3D模型和草圖轉換為逼真的圖像，幫助設計師創作高質量的視覺效果。
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai 是一個AI驅動的圖像生成平台，能夠將文本提示轉換為高質量圖像，支持自定義和協作。
AKOOL
akool.com
AKOOL是一個生成AI平台，幫助用戶創建個性化的數字內容，包括視頻和圖像，適用於營銷及品牌宣傳。
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