AI 影像生成器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖多美普林西比

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI 影像產生器是利用生成式 AI（人工智慧）創建高品質影像的軟體應用程式或平台。這些演算法旨在模仿類人的創造力和藝術風格，從而能夠根據使用者定義的輸入或標準生成具有視覺吸引力的多樣化圖像。 AI圖像生成技術可讓使用者產生類似於現實世界物件、場景或藝術概念的圖像。這些人工智慧驅動的系統已成為藝術家、設計師、內容創作者和其他需要為其專案存取大量視覺資產的專業人士的寶貴工具。 人工智慧圖像生成器的主要功能之一是其文字到圖像的功能。使用者可以提供描述性文字提示或關鍵字，軟體會聰明地解釋它們並將其轉換為視覺吸引力的圖像。無論是對風景、人物外觀還是特定物體的生動描述，人工智慧圖像生成器都會使用其先進的演算法來產生與所提供的文字輸入緊密匹配的圖像。 除了文字到圖像的功能之外，人工智慧圖像生成器還為用戶提供了多種自訂選項。使用者可以指定各種圖像屬性，例如樣式、配色方案、構圖或特定物件細節，以實現所需的視覺輸出。該軟體利用複雜的深度學習模型來確保產生的影像具有真實的細節、準確的渲染和整體連貫的構圖。 與主要依賴手動操作或濾鏡的傳統影像編輯軟體（例如照片編輯軟體）不同，人工智慧影像產生器採用機器學習技術來分析模式，從大量資料集中學習，並產生具有令人印象深刻的細節和藝術風格的圖像。這些生成器不僅限於預先存在的圖像資源，還能夠根據使用者定義的參數或文字輸入產生全新的視覺效果。 此外，人工智慧影像產生器與合成媒體軟體有相似之處，因為它們都專注於視覺內容的生成。 要獲得人工智慧圖像生成器類別的資格，產品必須： * 利用先進的人工智慧演算法，使用文字提示產生模仿人類創造力和藝術風格的高品質圖像。 * 提供靈活的客製化選項，可讓使用者控制生成影像的各個方面，例如風格、構圖、調色板或特定物件屬性。 * 使用戶能夠與人工智慧圖像生成過程進行交互，提供透過反饋機製或互動介面迭代、細化或微調輸出的方法。
提議新的應用程式
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai 是一個由人工智慧驅動的平台，可以在幾秒鐘內產生圖像和文字。無論是社群媒體貼文、行銷活動、撰寫電子郵件或為專案創建視覺效果，Instantgen 都能提供快速且方便的解決方案來產生高品質的創意輸出，滿足各種需求和目的。
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - 只需一張自拍照即可立即創建令人驚嘆的 AI 照片。從 200 多種照片樣式中進行選擇，或使用文字提示設計您自己的照片樣式！ HyperBooth.Ai 是世界上最高品質、速度最快的人工智慧個人化照片產生器之一。只需上傳一張輸入照片，即可在 30 秒或更短的時間內產生您喜歡的風格的 AI 照片！每張人工智慧生成的照片都是個人化的，以匹配您輸入的照片主題。 HyperBooth.Ai 附帶 200 多種預先訓練的照片風格，無需任何 AI 經驗即可使用，或透過使用文字提示設計您自己的照片風格，與我們一起釋放您的創造力。確保為每個場合和項目產生完美的照片。
FluxAI.art
fluxai.art
使用 Black Forest Labs 的尖端 AI 影像產生器 Flux.1 將文字轉換為影像。使用 Flux.1 [pro]、Flux.1 [dev] 和 Flux.1 [schnell] 體驗無與倫比的圖像品質並迅速堅持創意項目。
Idyllic
idyllic.app
Idyllic 是一個生成式 AI 平台，可將您的文字描述轉換為高品質影像，利用先進的 AI 演算法將您的創意願景變為現實。
Shakker AI
shakker.ai
當您使用 Shakker 時，AI 影像生成並不一定很笨拙。無論您想要創建圖像、更改樣式、組合組件還是修復任何部件，Shakker 都能透過及時的建議和精確的設計讓您的操作變得比以往更加順暢。
Sticker AI
stickerai.net
貼紙AI產生器可以在幾分鐘內快速產生高品質的貼紙，為您節省寶貴的時間和精力。
Invoke
invoke.com
Invoke 是一個功能強大、安全且易於部署的生成式 AI 平台，可供專業工作室創建視覺媒體。根據您的智慧財產權訓練模型，控制生產過程的各個方面，並永久保持對資料的完全所有權。
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI 海報產生器是一款創新的 GPT，專門用於創建令人驚嘆的海報。無論您是想設計迪士尼皮克斯海報、經典電影海報或任何其他類型的海報設計，此 GPT 都能滿足您的需求。它是一個多功能的海報製作工具，利用人工智慧將您的想法轉化為視覺上迷人的設計。 AI 海報產生器非常適合專業人士和愛好者，提供用戶友好的介面，簡化了海報創建過程。這款 GPT 注重設計美學和細節，確保您創建的每張海報都引人注目，並根據您的特定需求量身定制。
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator 是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到圖像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 影像產生器是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到影像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI動漫生成器是一款基於人工智慧技術的工具，用於生成各種動漫角色和插圖。它利用深度學習演算法和圖像生成技術，透過經過訓練的模型創建獨特且逼真的動漫角色表示。 透過AI動漫生成器，使用者可以探索創造動漫角色的無限可能性，並創造出獨特的動漫角色形象。
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy 是一項由人工智慧驅動的影像生成服務。使用簡單的描述以及粗略的草圖或初始圖像，Arthemy 可以產生大量潛在的最終設計或靈感，幫助您克服創意障礙並為個人藝術家或團隊探索新的解決方案。
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband 正在打造一位人工智慧藝術家，可以為您想像和編輯美麗的圖像。
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons 是一款人工智慧應用程式圖標產生器，可為用戶提供數千個獨特且專屬的應用程式圖標，以增強其應用程式的視覺吸引力。 只需點擊三下即可從文字建立美觀、免版稅的應用程式圖示。 CandyIcons 使用最新的人工智慧技術 (DALL·E 3) 將您的想法變成現實。 用幾句話描述您的圖標，選擇您的顏色和風格，然後觀看奇蹟發生！ CandyIcons 也為可能缺乏靈感的用戶提供預製圖示。這些預製圖示涵蓋了廣泛的類別，確保有適合每個應用程式的圖示。
WindyBot
windybot.com
WindyBot 是一套由人工智慧驅動的服務。我們的第一項服務允許 Slack 使用者透過 Slack 工作區使用 GPT-3。在您的 Slack 工作區中，WindyBot 充當智慧 AI 助手，回答問題、解決問題並提高您的工作效率。
Tolio.se
tolio.se
TOLIO 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可簡化所有寫作。立即探索內容創作的未來。 Tolio 重新定義了您創建內容的方式。透過我們的人工智慧平台，您可以創建從引人入勝的行銷文案到深入文章的一切。快速、簡單、有效。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
Plask
plask.ai
Plask Motion 是一款由人工智慧驅動的動作捕捉和動畫工具。它利用人工智慧技術，將影片轉換為令人驚嘆的動畫，為3D創作和工作流程提供實用的解決方案。 該工具專為滿足遊戲原型開發的需求而設計，使動畫創作變得簡單且有效率。 Plask Motion 具有用戶友好性的社群教程，透過提供如何最好地利用其功能的逐步指導來簡化採用和學習過程。 此外，它還使用戶能夠靈活地將完成的動畫匯入到他們喜歡的工具中。 Plask Motion 服務於更廣泛的創意產業，包括遊戲、電影和虛擬現實，事實證明它可以簡化動作捕捉並創建無縫且高效的動畫創作。 使用者可以在平台上方便找到常見問題的解答。憑藉活躍的用戶社區，它已被許多創作者用來支持創意項目。
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder 讓圖像生成與圖像搜尋一樣快。對於創作者來說，它使腦力激盪、故事板和內容迭代比任何其他人工智慧都要快得多。對於團隊來說，它可以為遊戲或應用程式提供即時 UGC，為用戶現場提供個人化體驗，讓他們成為創作者。已使用 PicFinder 創建了超過 1 億張圖像。
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
Kua.ai
kua.ai
快點愛，您電商創新領域的先鋒夥伴。 Kua.ai 成立於 2022 年，是一家充滿活力的 SaaS 企業，由一群經驗豐富的分析師和聰明的工程師精心打造。 在快點愛，我們不只是一家公司，我們還是一支思想交響樂，致力於透過產生人工智慧的力量徹底改變電子商務格局。 協作已銘刻在我們的 DNA 中。我們與亞馬遜網路服務、Google和微軟等領先的人工智慧先驅者建立了緊密的聯盟。這些合作夥伴關係使我們能夠保持技術進步的先鋒地位，為電子商務賣家提供體現創新巔峰的無與倫比的工具。
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder 是一款全面的 Midjourney v5 提示產生器，在 Web、Android 和 iOS 上提供數千個選項。只需點擊幾下，用戶就可以創建獨特的 Midjourney v5 藝術品，反映他們的個人風格和藝術視野。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在提供一個用戶友好的網路介面，讓人們將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - 您的首選高品質 AI 藝術生成器。只需單擊一下，即可將您的想法轉變為引人注目的視覺傑作。無論您是製作令人驚嘆的社群媒體視覺效果、深入探索 NFT 世界，還是削減設計成本，DrawThis.ai 都能讓您輕鬆完成。創造迷人的空想性（隱藏）圖像，吸引觀眾並提升您的線上形象 - 一切都沒有限製或邊界。體驗觸手可及的純粹創造力！
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
瞬間使用您的音頻內容創建令人驚嘆的視頻！ 將您的播客，音樂和敘述轉變為帶有Soundmadeseen的迷人視頻 - 您的快捷方式到令人驚嘆的視覺效果！ 輕鬆轉錄和分析您的音頻內容。獲取有關最佳報價的建議，以製作視頻或作為社交媒體帖子分享。 從頭開始製作設計，或從一系列模板中進行選擇。使用我們的自定義編輯器添加文本，圖像，形狀，進度條，音頻可視化器和字幕。 通過使用我們內置的AI Image Generator釋放您的創造力。如果您正在尋找靈感，請使用我們隨機選擇的提示之一！ SoundMadeseen為您提供了使用音頻內容創建簡短表單視頻所需的所有工具。非常適合社交媒體！
PicStock.ai
picstock.ai
Picstock是一個專門研究AI生成圖像的股票照相平台。它為AI創建者提供了一個分享其作品並與需要獨特，高質量視覺效果的用戶建立聯繫的空間。 它的平台旨在公平透明，藝術家從高級銷售中賺取了90％的收入。它致力於建立一個多樣化和精心策劃的圖像庫，並且它一直在努力根據其用戶和藝術家的反饋來改善其平台和服務。 通過專注於AI生成的內容並優先考慮公平和質量，它旨在為股票攝影市場中的藝術家和用戶創造更好的體驗。
StockCake
stockcake.com
StockCake 是一個提供人工智慧產生照片的網站。所有照片均屬於公共領域，這意味著您可以將它們自由用於個人或商業目的，而無需徵求許可或給予認可。
Gagen
gagen.ai
Gagen 是一款功能強大且極其用戶友好的 AI 藝術生成器，它融合了最先進的繪畫模型、大型語言模型和眾多專業工作流程。在Gagen中，您不需要學習專門的提示、部署和配置複雜的專業工作流程或偵錯參數。您可以完全避免這些令人沮喪且浪費時間的過程。只需以您最舒適的方式和首選語言與人工智慧進行交流即可。人工智慧將了解您的需求並創造出令人驚嘆的藝術品。如果你需要調整，你可以與AI聊天，AI會自動選擇最好的工具和技術來編輯你的圖像，直到你完全滿意為止。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
透過 EVE AI 將人工智慧夢想變成現實。探索由區塊鏈驅動的陪伴、創意套件和 NFT。 透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。 EVEAI 從客戶互動中學習，透過深度學習演算法不斷提高其效能。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 擁有使用 FLUX 等多個引擎進行影像生成的 AI 工具。瀏覽 100K 提示的廣泛集合，為您的下一個 AI 創作獲取靈感和想法。 2moons 是一個人工智慧驅動的平台，旨在創建和發現獨特的圖像提示。它使用戶能夠探索各種藝術風格，例如復古、皮克斯風格的設計、普普藝術、遊戲視覺效果等。該網站將內容分為插圖、攝影、抽象、自然和幻想等類別，根據用戶的創意需求為用戶提供一系列選擇。 2moons 定期突出顯示選定的提示，為用戶提供一系列精選的人工智慧生成的藝術作品，以激發創造力。這些提示可以作為各種項目的靈感，讓使用者探索不同的風格和藝術可能性。此外，該工具還提供搜尋功能，使用戶能夠輕鬆找到適合其特定需求的圖像創意，使其成為任何想要創建或增強視覺內容的人的多功能資源。 2moons 迎合數位藝術家、設計師、攝影師以及任何對人工智慧生成藝術感興趣的人的需求，讓他們能夠以最少的努力製作出專業品質的圖像。透過輕鬆獲得各種風格和靈感，這是一個創意空間，用戶可以在這裡進行實驗並快速將他們的藝術願景變為現實。該平台用戶友好，提供免費和付費訪問選項。
PicTrix.ai
pictrix.ai
pictrix.ai提供：100多個預定義的樣式，製作自己的樣式，顏色SVG，排版，許多尺寸 /長寬比，無限下載，每天10個免費的圖像世代，用自己的圖像指導AI等等！
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI 是一個創新的聊天機器人平台，旨在利用下一代人工智慧促進更深入、更謹慎的對話。它使用戶能夠與超過 1000 萬個獨特的角色進行自由、動態的聊天，從而增強角色扮演體驗和休閒對話。
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX 是一款全面、免費的 AI 工具包，旨在簡化您的創作流程。無論您想要交換面孔、將文字轉換為圖像還是編輯照片，您都可以在一個地方找到所需的一切。
Runware
runware.ai
超快、成本最低的生成媒體。由客製化硬體提供支持，以綠色能源為燃料。輕鬆部署 AI 內容 - 無需基礎設施或 ML 專家。 透過將專有硬體與加速軟體和編排相結合，Runware 以極低的成本產生極快的影像。沒有影像品質下降，只是透過精心設計的 API 增強了穩定擴散功能，該 API 支援整個 SD 生態系統，包括 ControlNet、LoRA、IP 適配器、InstantID 等技術。 在模型選擇方面獲得完全的靈活性，其中包含超過 18 萬個開源 SD 模型，並且可以選擇引入任何您自己的私人訓練模型或微調。 Runware 得到了一些全球領先投資者的支持，包括：a16z Speedrun、Lunar Ventures、Zero Prime、Begin Capital 等。
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI 是一個尖端平台，它使用 AI 根據您的詳細描述產生客製化的庫存圖像。只需輸入您需要的內容，它的人工智慧就會將您的願景變為現實。
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者在幾秒鐘內建立人工智慧生成的插圖。透過 IllustrationAI，您可以從不同風格的庫中選擇您的風格，描述您想要說明的對象，並透過 AI 升級改進您的結果。您還可以刪除背景並新增自訂背景。
IconPea
iconpea.com
IconPea.com 是一個免費的線上人工智慧工具，旨在產生免費圖示。它使用先進的人工智慧技術來創建獨特且高品質的圖標，用於各種用途，包括網頁設計、應用程式圖標開發和圖形項目。
Aux Machina
auxmachina.com
對於宇宙中最簡單的人工智慧照片產生器，請嘗試 Aux Machina。無需任何提示。限時免費。
Picsman
picsman.ai
使用我們的 AI 編輯工具輕鬆增強和建立產品照片。刪除背景、AI 影像產生器、刪除物件、照片增強器和批次編輯。 一款專業的照片編輯工具，一鍵可自動去除背景並幫助您擦除影像中的物體，並具有強大的AI創作功能。使用此應用程序，將您的圖像轉變為專業品質的圖像，這將使您能夠銷售更多產品。
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI 照片編輯器專為輕鬆照片編輯而設計。它是一款基於人工智慧的圖像編輯應用程序，使用先進的人工智慧演算法來自動增強和編輯圖片以獲得更好的品質。
PicLumen
piclumen.com
透過文字到圖像和圖像到圖像的方法產生人工智慧圖像。各種風格的無限、免費、無浮水印創作。
Imagine Anything
imagineanything.ai
使用 Imagine Anything 產生免費的 AI 圖像。使用我們的 AI 產生器輕鬆建立照片、剪貼畫、圖形等。 Imagine Anything 目前是一家人工智慧圖像生成器，但它正在努力為創意人員創建一站式平台，以將他們的願景變為現實。其目標是提供一套全面的人工智慧工具，用於產生各種類型的內容，包括圖像、影片、腳本、書籍、畫外音、字幕和音樂。
Remix
remix.ai
Remix AI 是發揮您想像的社群網路。 Remix 是一款網頁應用程序，也是 iOS 和 Android 上的社交行動應用程序，是發現和創建最佳 AI 影片和圖像內容的地方。分享您的旅程中途、跑道，看看其他人正在創造什麼。使用我們自己的協作人工智慧引擎進行創作。參與有趣的標籤挑戰、主題和探索。該應用程式是從頭開始設計的，利用機器學習和人工智慧來提供最佳體驗。 建立 AI 圖片和影片並與朋友或 Remix 社群分享。免費使用，無廣告，或升級至 Remix Pro 以獲得無限的存取和終極體驗。 * 使用人工智慧進行創作和混音 * 創建並與朋友聯繫 * 與世界分享
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba 處於生成人工智慧技術的前沿，致力於改變數位內容的創建和消費方式。 Qolaba 平台提供創新工具，為全球數位內容創作者、自由工作者、藝術家、攝影師、學生、行銷代理商和企業提供支援。 憑藉一系列高級功能，包括文字到圖像生成、文字轉語音功能以及 Claude Opus、Gemini Pro 和 Mistral Large 等複雜的語言模型，Qolaba 使用戶能夠更有效率地將他們的創意願景變為現實令人驚嘆的品質。 Qolaba 對品質、可訪問性和用戶友好設計的承諾使來自不同背景的創作者更容易獲得行業認可並增強他們的創作過程。
Mixart.ai
mixart.ai
借助我們免費的人工智慧圖像生成器，創建和編輯圖像從未如此簡單。利用人工智慧的潛力，根據您的願景輕鬆生成和自訂視覺效果。今天就開始創作吧！
PixieMint
pixiemint.com
在幾秒鐘內立即創建令人驚嘆的視覺效果。輕鬆利用精選的生成式人工智慧工具進行行銷、廣告、產品照片、概念藝術等。無需 Photoshop 技能。 PixieMint 提供多種創意 AI 工具選擇，具有最佳的 AI 真實感生成： 1. 文字轉圖像 2. 影像到影像 3. 替換對象 4. 擦除對象 5.更換背景 6. 刪除背景 7. 輸入並替換 8. 高級形象 9.生成填充 10.草圖渲染 11. 貼紙製作器 12. 換臉 13. 重新想像 14. 音訊生成 15. 視訊生成
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Try it on AI
tryitonai.com
Try it on AI 的使命是打造個人影像的未來。 我們於2022 年12 月推出了世界上第一個AI 攝影工作室，被《華爾街日報》譽為視覺AI 解決方案的領導者。令人驚嘆的肖像風格庫，我們的AI 工作室解決方案在世界風暴。 在 Try it on AI，我們相信每個人都應該得到能夠充分體現他們的可信度和專業知識的視覺表現。我們的解決方案迎合學生和專業人士的需求，他們希望透過令人驚嘆的視覺效果來提升自己的 LinkedIn 個人資料、行銷資料、雇主品牌、社群資料和網站，給客戶和顧客留下持久的印象。 已有 30 萬名個人和 1,000 多家公司使用 Try it on AI 來滿足他們的視覺需求，您今天也可以加入這場革命。
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos 是一款基於人工智慧的工具，旨在產生用於約會應用程式個人資料的高品質圖像。它要求用戶上傳 10-15 張自己臉部清晰可見的照片。 然後，人工智慧模型使用這些圖像產生更多高品質的圖片，然後可以在用戶的約會資料中使用。整個過程很簡單，只有三個步驟：上傳圖像、裁剪圖像以及將用戶的匹配項增加兩倍。 該工具可以免費使用，但用戶可以升級到高級計劃以刪除圖像中的浮水印。真實的假照片提供了便利性和實惠性，並且被證明可以有效地改善約會資料匹配。 如果使用者對結果不滿意，可以聯繫支援團隊來解決問題。
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI 是一款由人工智慧提供支援的卓越網路應用程序，使用戶能夠釋放他們的創造力並將他們的藝術想法變為現實。憑藉用戶友好的介面，它允許用戶，無論其經驗水平如何，都可以使用自己的概念、草圖和照片生成令人驚嘆且獨特的藝術作品。透過將想法轉化為令人著迷的視覺效果，透過個人草圖和繪圖與人工智慧協作，並產生自己圖像的顯著變化，ArtBlast AI 真正提供了無限的創造力潛力。此外，用戶可以透過添加描述性文字來進一步個性化他們的創作，使其成為使用人工智慧技術的無與倫比的工具。透過 ArtBlast AI 體驗 AI 藝術生成的魔力。 使用 ArtBlast AI（人工智慧驅動的圖像生成器）將圖像轉變為夢幻般的藝術。透過個人化變化釋放創造力。
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 嘗試不同的髮型 - 後背髮型、蓬蓬杜髮型等等。男性和女性風格
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai 是一款人工智慧圖像產生器，可根據簡單的文字和圖像提示創建精美、逼真的圖像。無論您需要用於行銷材料、設計靈感還是電子商務照片的圖像，Artsmart.ai 都能滿足您的需求。只需選擇與您想要的風格相符的預設，例如照片寫實或印象派，然後輸入提示來描述您要建立的影像。透過 Artsmart.ai，您可以輕鬆提升您的行銷策略，並透過視覺上引人入勝的內容給您的受眾留下深刻印象。
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic 的 AI 攝影工作室可讓您產生獨特、免版稅、超現實的人物圖像，而成本只是運行真實照片或購買圖庫攝影的一小部分。 * 頭像：從單張照片建立您自己的數位版本。幾秒鐘內即可創作出富有創意且栩栩如生的頭像。 * 庫存照片：與人們一起為您的專案製作人工智慧生成的圖像。 * 人工智慧人物生成器：為任何場景設計自訂角色和人物，並控制外觀、設定和風格。
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智慧平台！ 厭倦了太多的人工智慧平台？我們也是！在一處找到所有工具。利用人工智慧徹底改變您的工作。加入我們，立即開始創新。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp 是一款 AI 藝術生成器，使用戶能夠安全、公平地創建 AI 生成的藝術。該工具使創作者能夠控制他們的藝術如何使用，是否應該根據其內容來訓練人工智慧模型和資料集，是否可以按照他們的風格生成人工智慧圖像，以及當他們的風格被用作靈感時是否應該歸功於他們在 DreamUp 生成的圖像中。 該工具將所有圖像升級到最高解析度，並允許用戶使用相同的提示重新運行，或調整原始提示以獲得新的方向。 此外，DeviantArt DreamUp 還為平台上提交的所有圖像自動標記 #AIart 和 DreamUp 指示。這有助於用戶控制在瀏覽 DeviantArt 時看到的 AI 藝術數量。 所有圖像必須符合服務條款和禮儀政策。所有 DeviantArt 會員均可獲得 5 個免費入門提示。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
AKOOL
akool.com
Akool是一個突破性的生成AI平台，用於個性化的視覺營銷和廣告。該平台使使用AI生成的頭像毫不費力地創建了工作室質量的在線培訓視頻，從而大大節省了成本並擴大了創造性的可能性。 借助Akool，營銷創建者和創新者可以建立自定義，引人入勝的體驗，以將他們轉換為忠實客戶的方式將人們吸引到品牌中。 Akool允許企業通過網站和API和企業等級安全選項來大規模地，每個品牌和每個客戶的商業質量超級個性化視頻和圖像。